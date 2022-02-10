Россия опустилась в медальном зачёте, Валиева вышла на тренировку. Главное к утру

Россия опустилась на девятую строчку в медальном зачёте на Олимпийских играх 2022 года в Пекине, российская фигуристка Камила Валиева всё-таки вышла на тренировку, а пресс-атташе ФФККР заявил, что Валиева не отстранена от участия в Олимпиаде. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Россия опустилась на девятое место в медальном зачёте Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

2. Камила Валиева вышла на тренировку девушек на Олимпиаде.

3. Пресс-атташе ФФККР: Камила Валиева не отстранена от участия в Олимпийских играх.

4. Юрист рассказал, что может грозить людям, если они склоняли Валиеву к применению допинга.

5. Евгений Семененко упал в произвольной программе на Олимпийских играх в Пекине.

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