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Чемпионат мира по мини-футболу: как Россия обыграла Украину на ЧМ-1996 и впервые в истории завоевала медали

И тут и там — наши. Как Россия обыграла Украину и добыла первые медали ЧМ в мини-футболе
Михаил Чесалин
Как Россия обыграла Украину на ЧМ-1996
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В 1996 году наша команда с Константином Ерёменко и Аркадием Белым блистала на турнире в Барселоне.

В сентябре 2021 года сборная России по мини-футболу рвётся к медалям чемпионата мира, который проходит в Литве. Для нашей команды эти медали могут стать третьими по счёту. Вторые были пять лет назад, когда Россия в финале досадно уступила Аргентине. А вот первые – в далёком уже 1996-м. Там всех затмевало великое поколение Ерёменко, Белого и Верижникова. Почти всех.

Пять лет скромной истории

До чемпионата мира 1996 года история мини-футбола в нашей стране насчитывала всего-то пять лет. И это не с момента распада Советского Союза, а с учётом короткого и не слишком яркого периода существования сборной СССР. Всё дело в том, что лишь в начале 1991 года в нашей стране прошли первые матчи чемпионата России по мини-футболу, а первый международный матч сборная Советского Союза сыграла 24 апреля – победила венгров со счётом 6:2.

На чемпионат мира — 1992 (который был лишь вторым в истории) отбиралась уже сборная СНГ. А поехала — сборная России. В Гонконге наша команда не вышла из группы, обыграв только Китай. Американцам наши проиграли, с испанцами сыграли вничью. Но эти сборные в итоге заняли второе и третье места на турнире соответственно. А Россию запомнили во многом по блистательной игре Константина Ерёменко, который в трёх матчах наколотил 15 мячей и едва не стал лучшим бомбардиром! Лишь на один гол его обогнал иранский форвард, сыгравший восемь матчей.

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Россия — грозная сила

Четыре года спустя на чемпионат мира ехала куда более опытная и мощная команда. В России вовсю развивался национальный чемпионат, по стране гремела «Дина», костяк которой и составил сборную. В отборе на турнир у нашей команды практически не было никаких проблем. В одном из предварительных матчей Россия разнесла Молдавию со счётом 31:0, а на чемпионате Европы, который предварял ЧМ-1996, дошла до финала, уступив в финале только грозной Испании.

Константин Ерёменко уже был звездой. Помогали ему Аркадий Белый, Александр Верижников, Дмитрий Горин, Темур Алекберов – тогда все эти парни ещё шли к своим главным мини-футбольным достижениям, но уже было очевидно, что сборная России – это очень грозная сила.

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Два раза на грани

Впрочем, начало турнира получилось удручающим. Россия дважды сыграла вничью – 2:2 с Нидерландами и точно так же с Аргентиной. Замаячил призрак сенсационного провала, но от сборной Китая наши парни не оставили и мокрого места – 11:1. Пять очков позволили сборной России выйти во второй групповой этап, где соперники были уже серьёзнее: Испания, Италия и Бельгия.

И российская команда снова оказалась на грани: в первом туре проиграла грозной Испании – 0:2. Однако, собрав волю в кулак, наши футболисты сумели обыграть Италию (3:0) и Бельгию (6:2). Шесть набранных очков позволили России занять второе место в группе и войти в четвёрку лучших команд мира. В полуфинале россияне должны были сразиться с действующими чемпионами мира из Бразилии. А второй финалист определялся в паре Испания – Украина.

Чуда в полуфинале, увы, не случилось. Бразильцы на тот момент были практически непобедимы. Россияне забили дважды, но при счёте 0:4, и коренного перелома в игру эти голы не внесли – 2:6. Бразилия вышла в финал, где в овертайме дожала Испанию и выиграла третий титул.

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Победа над Украиной

А Россия в матче за третье место сошлась с Украиной. В 1996 году, конечно, о принципиальном противостоянии не было и речи, для многих болельщиков обе команды были «нашими». Однако бронзовые медали должны были достаться только одной команде. И призёром стала Россия.

Болельщики на трибунах спорткомплекса в Барселоне увидели достаточно яркий и напряжённый матч. Счёт в матче открыл оказавшийся один на один с вратарём Аркадий Белый, однако на экваторе первого тайма Усаковский счёт сравнял – 1:1. Темур Алекберов уже после перерыва вновь вывел Россию вперёд, но Вонярха уже через минуту забил ответный мяч. И лишь на 36-й минуте Белый забил гол, который украинцы отыграть уже не смогли: лёгким касанием чуть изменил траекторию полёта мяча после удара партнёра и дезориентировал вратаря – 3:2. Оставшееся время украинцы провели без вратаря и за минуту до сирены даже проверили на прочность штангу наших ворот, но не забили.

Три года спустя практически тот же состав с Ерёменко, Верижниковым и Белым выиграл чемпионат Европы по мини-футболу, а в 2000-м почти добрался до бронзы ЧМ (в матче за третье место Россия тогда проиграла Португалии). Второго в истории попадания в тройку на чемпионате мира пришлось ждать до 2016 года: Россия получила серебро. Не хватает пока нашей команде только золота.

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