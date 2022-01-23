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Российский шахматист Даниил Дубов получил техническое поражение за отказ сыграть партию в маске

«Никогда не буду играть в маске». Российский шахматист Дубов снова спровоцировал скандал
Александр Федяков
Российский шахматист Даниил Дубов
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Организаторы престижного турнира настаивали на том, что Даниил Дубов должен сыграть в маске. Шахматист отказался из принципа.

«В шахматы играют все, а обсуждают всегда Дубова», – так российский гроссмейстер Ян Непомнящий отреагировал на скандал, возникший на супертурнире в Вейк-ан-Зее.

В одной из партий седьмого тура Tata Steel Masters должны были сойтись российский шахматист Даниил Дубов и Аниш Гири, представляющий Нидерланды. Аниш, который в этой партии играл белыми, сел за доску к назначенному времени, сделал первый ход и принялся ждать своего соперника, но Дубов в игровом зале так и не появился.

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Организаторы присудили россиянину техническое поражение, а позже стали известны подробности. Дело в том, что человек из ближайшего окружения Дубова заразился коронавирусом, поэтому организаторы турнира после консультации с главным арбитром попросили Даниила сыграть в маске. А тот отказался пойти навстречу.

«Дубов отказался надевать маску из принципа. Быстрый тест, который был сдан им, дал отрицательный результат. Дубов также сдал ПЦР-тест, его результат, вероятно, станет известен вечером», – говорится в заявлении на официальном сайте турнира.

Сам Дубов ситуацию комментировать отказался, но заметил, что будет играть в восьмом туре. Его соперник разместил в соцсети короткий твит. #ChessDrama. Что бы это ни значило.

Мнения в шахматном мире разделились. Кто-то считает, что Дубов вполне мог бы сыграть одну партию в маске, соблюдая все меры безопасности, а кто-то соглашается с Даниилом. В частности, Сергей Карякин заметил, что тоже категорически отказался бы играть в маске.

«Учитывая, что организаторы турнира заботятся о здоровье участников, было логично в случае отрицательного теста отложить матч Гири и Дубова. Я уверен, что Аниш бы не возражал. Но, учитывая, как всё произошло, я понимаю решение Даниила не играть. Лично я бы поступил таким же образом. Я бы не стал никогда играть партию в маске».

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25-летний Даниил Дубов уже не в первый раз за последние месяцы провоцирует скандальную историю. Он стал широко известен нешахматной аудитории в декабре 2021 года. Дело в том, что Даниил помогал норвежцу Магнусу Карлсену обыграть в чемпионском матче россиянина Яна Непомнящего. Многие эксперты и болельщики сочли эту помощь неэтичной.

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По всей видимости, все сданные Даниилом тесты оказались отрицательными, поэтому шахматист сыграет в восьмом туре Tata Steel Masters. Правда, на высокий итоговый результат Дубову рассчитывать уже не приходится: он занимает 12-е место из 14 участников.

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Теги Другие Шахматы Ян Непомнящий •••

Заглавное фото: Dean Mouhtaropoulos/Getty Images

Источник: «Чемпионат»

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