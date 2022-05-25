Война за кресло. История грандиозного политического противостояния Карпова и Каспарова

Два великих чемпиона были противниками не только за доской. Их битвы вне спорта были не менее яростными и остросюжетными.

На днях Анатолию Карпову исполнился 71 год, а Гарри Каспаров в апреле отпраздновал 59-летие. Величайшая серия матчей между двумя знаменитыми чемпионами мира осталась в далёком прошлом, но идеологическое противостояние между Анатолием Евгеньевичем и Гарри Кимовичем продолжается и будет, наверное, продолжаться всю их жизнь. Двенадцатый чемпион мира уже не первый срок заседает в Госдуме и входит в когорту известных спортсменов, поддерживающих нынешнее руководство РФ. А тринадцатый чемпион совсем недавно был признан иноагентом, живёт в США и действующую в России власть критикует с нулевых годов.

Занимательно, что отношение двух чемпионов к власти было таким не всегда. В 90-е, после окончания их великой серии и развала СССР, именно Гарри Каспаров с его демократическими устремлениями оказался куда ближе к властным коридорам, а тяжело переживавший гибель сверхдержавы Анатолий Карпов оставался в оппозиции. И именно тогда между двумя чемпионами состоялась ныне подзабытая война за контроль над российскими шахматами.

Главный милиционер Москвы и сожжённая квартира

После распада Советского Союза и создания Российской федерации шахмат как правопреемницы шахматной федерации СССР состоялись первые выборы её президента. Ожидалась жесточайшая схватка между каспаровской и карповской группировками, но борьбы не получилось. Всё дело в том, что от Карпова выдвигался академик Леонид Абалкин, а Каспаров привез на съезд аж главу столичного ГУВД Аркадия Мурашова. И конечно, делегаты почти единогласно проголосовали за главного милиционера страны – такой административный ресурс, да и выступать против как-то страшновато!

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Однако с управлением федерацией у Мурашова не сложилось. Соратник Каспарова по «Демократической партии России» и «Выбору России» открыто заявлял, что в «самой игре ничего не понимает», что его просто попросили. А потом случился провал с выездом на первенство мира российских юниоров, и главу федерации подверг сокрушительной критике одних из самых авторитетных тренеров страны – гроссмейстер Юрий Разуваев.

На внеочередном съезде шахматистов в Протвино в 1993 году Мурашов был низложен и отправлен в отставку. Это был шанс для Карпова. Он мобилизовал все силы – на его стороне выступали многие известные гроссмейстеры, в том числе экс-чемпионы мира Василий Смыслов и Михаил Ботвинник. Последнему, учителю Каспарова и убежденному коммунисту, вообще очень сильно не нравилось, что делал и что говорил в последнее время его ученик.

И съезд избрал новым президентом РШФ протеже Карпова журналиста и шахматного мастера Евгения Бебчука. Бебчук умел очень красиво говорить, лично знал многих шахматистов и хорошо разбирался в игре, но у федерации под его руководством сразу стали возникать финансовые прорехи. Бебчук поначалу получал деньги у председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова, но, когда тот потерпел поражение в схватке с Борисом Ельциным во время политического кризиса 1993-го, этот денежный ручей пересох. Евгений Бебчук не расплатился с победителем крупного Мемориала Бондаревского в родном Ростове-на-Дону, возникали и другие серьёзные трудности.

Во многом поэтому в 1994 году состоялась контрреволюция – новое внеочередное собрание шахматистов проголосовало за известного адвоката (входившего в рабочую группу по составлению Конституции РФ), будущего председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова. Сторонники Бебчука это решение не признали, и фактически в этот момент в России существовали целых две Российских шахматных федерации!

Во время раскола между двумя РШФ начался судебный процесс. В 1995-м ФИДЕ в лице её президента – россиянина Кирсана Илюмжинова – объявила единственной легитимной федерацией «карповскую». Однако в 1997-м в дело включился Олимпийский комитет России, который потребовал признать «каспаровскую», угрожая ФИДЕ санкциями по линии МОК. Но главным фактором, склонившим чашу весов на сторону Макарова и Каспарова, оказалось то, что неизвестные подожгли московскую квартиру Бебчука. После столь неожиданного удара известный мастер и журналист сник и прекратил борьбу.

Фото: РИА Новости

«Хопёр-Инвест» и скандал на Олимпиаде

Андрей Макаров активно принялся за дело и вместе с Гарри Каспаровым вызвался спасти Всемирную шахматную Олимпиаду 1994 года, которая должна была проходить в греческих Салониках, но сорвалась за два месяца до старта.

У московских организаторов было всего 55 дней на подготовку, но и этих сжатых сроков оказалось достаточно. Турнир проходил в гостинице «Космос», а одним из его главных спонсоров стала компания «Хопёр-Инвест». К концу 1994 года долг финансовой пирамиды перед четырьмя миллионами обманутых вкладчиков составил аж 500 миллиардов неденоминированных рублей, но свои обязательства по поддержке Олимпиады компания выполняла исправно, поэтому все дни московского форума в каждом уголке «Космоса» звучал знаменитый слоган – «Хопёр-Инвест» — просто отличная компания!»

На Олимпиаде Россия как страна-организатор, помимо основной сборной (в которую вошли Каспаров, Крамник, Бареев, Дреев, Тивяков и Свидлер), имела право выставить и вторую команду, и это послужило поводом для очередного витка конфликта между Карповым и Каспаровым.

Фото: РИА Новости

Карпов собрал свою команду, в состав которой кроме двенадцатого чемпиона мира вошли Салов, Халифман, Епишин и другие известные гроссмейстеры. Гонка за золотыми медалями между армадами исторических противников могла стать украшением Олимпиады, но сторона Каспарова воспротивилась такому развитию событий и не дала команде Карпова сыграть на турнире, несмотря на то что Михаил Ботвинник даже выступал в Государственной Думе с требованием о её допуске. На старт в итоге вышла молодежная сборная, которая отличилась и сенсационно завоевала бронзу – Каспаров заявил, что решение выставить молодёжь оказалось правильным. Тем более что золото домашней Олимпиады, само собой, выиграла первая сборная России.

Кстати, ещё одна стычка произошла прямо во время Олимпиады. Точнее – в выходной день, когда проходили очередные выборы президента ФИДЕ. Сам Анатолий Карпов позднее вспоминал её на страницах «Невского времени»:

«Рекордсменом в плане скандалов стал конгресс в Москве в 1994 году. Тогда проходили одновременно конгресс и Всемирная шахматная Олимпиада. Там битва была просто жуткая между европейским кандидатом и Кампоманесом. Причём мы тогда тоже разделились: я и Ботвинник активно выступали против Кампоманеса, а Каспаров его поддержал. В итоге они захватили власть, и меня с Ботвинником пытались вообще не допустить в зал конгресса».

Поразительно, что прошло ровно десятилетие с момента остановки безлимитного матча, но декорации сменились, и отчаянно цепляющийся за власть Кампоманес, некогда злейший враг Гарри Кимовича, оказался в его же лагере. При поддержке действующего чемпиона мира президент ФИДЕ буквально чудом остался на своем посту, но вскоре вынужден был оставить его Кирсану Илюмжинову – фактически в тот момент ФИДЕ оказалась банкротом.

Фото: РИА Новости

Разоблачительные статьи и недолгое примирение

Политическое сражение между двумя великими чемпионами в тот момент распространялось и на мировые шахматы – в 1993-м чемпион мира Каспаров и английский претендент Найджел Шорт вышли из-под эгиды ФИДЕ и организовали новую Профессиональную шахматную Ассоциацию, спонсором которой стала крупная компания Intel. Карпов же остался чемпионом по версии ФИДЕ. Такое сейчас трудно представить, но в мире были два чемпиона мира и две федерации. Две федерации существовали и в России.

Во время схватки за РШФ проигрывавшим сторонникам Карпова внезапно удалась контратака. Дело в том, что Андрей Макаров внезапно захотел стать шахматным мастером. В ФИДЕ поступили результаты турнира, где президент РШФ выполнил заветный норматив, но победные партии Макарова почему-то были подозрительно похожи на поединки Алехина. От сторонников Анатолия Евгеньевича это не укрылось, и в прессе появился ряд разоблачительных публикаций. На очередном конгрессе разгневанный Макаров заявил, что шахматы и шахматисты с их чёрной неблагодарностью ему осточертели и он даёт слово никогда не иметь с ними ничего общего. Сейчас Андрею Михайловичу 67 лет – и депутат до сих пор держит своё слово.

После этого в федерации настали сложные времена, и воскрешение российских шахмат случилось лишь в нулевые, когда туда пришли политические тяжеловесы Александр Жуков и Аркадий Дворкович. А обоим великим чемпионам уже было не до противостояния, у них возникли свои проблемы.

Фото: РИА Новости

Каспаров сыграл матчи против компьютерного монстра IBM — Deep Blue — и лишился спонсорства компании Intel, которая не перенесла такого хода навстречу основному конкуренту на рынке. Карпов же лишился короны по версии ФИДЕ: очередной нокаут-чемпионат мира, детище Кирсана Илюмжинова, выиграл Александр Халифман (1999). А вскоре и Каспаров потерял своё звание, уступив в Лондоне Владимиру Крамнику (2000). Через несколько лет оба чемпиона завершили свои спортивные карьеры.

Неожиданное примирение Карпова и Каспарова случилось лишь в 2007 году после того, как Гарри Кимовича задержали возле здания Хамовнического суда, где он протестовал против приговора Pussy Riot. По версии правоохранителей великий чемпион во время задержания укусил прапорщика Дениса Ратникова, хотя потом стороны пришли к мировому соглашению. Карпов как депутат Госдумы навестил исторического соперника в камере и принёс ему свежий номер «Шахматного обозрения — 64». В тот период Каспаров и Карпов даже пробовали (правда, безуспешно) вдвоем бороться на выборах президента ФИДЕ против Кирсана Илюмжинова и играли ностальгические матчи.

Однако в последнее время слова Каспарова и Карпова в адрес друг друга снова стали критическими, а события весны опять развели непримиримых противников по разные стороны баррикад. На этот раз, похоже, окончательно.