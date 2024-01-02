Драки, бойкоты и тайные связи. Главные скандалы российского спорта в 2023 году

Жест игрока «Спартака», шпага против россиянки, «номинальное воинское звание» Исинбаевой и другие скандалы ушедшего года.

Какой же спортивный год без скандалов?

В 2023 году весь спортивный мир продолжал нападать на Россию. На международной арене это часто приводило к конфликтам, но внутри страны тоже было жарко. Вспоминаем самые громкие истории ушедшего года.

Оружие против россиянки

В 1/32 финала чемпионата мира по фехтованию украинская саблистка Ольга Харлан выиграла у россиянки Анны Смирновой. После поединка Анна, согласно правилам, хотела подойти к сопернице для рукопожатия, но украинка выставила свою саблю вперёд, а затем покинула помост.

Россиянка больше 50 минут находилась на дорожке, ожидания решения судей. Но её протест был отклонён. Харлан за отказ пожать руку сначала вроде бы дисквалифицировали на 60 дней, но потом наградили за политический жест персональной путёвкой на Олимпийские игры в Париж.

Исинбаева — гражданка мира

Летом 2023 года стало известно, что Елена Исинбаева, являющаяся майором российской армии, переехала на Тенерифе, чем вызвала волну хейта.

Почти сразу после этого МОК решил провести проверку членов организации на предмет их поддержки боевых действий и причастности к военным структурам. Елена поспешила объясниться и выложила пост в своих соцсетях. Она заявила, что звания, полученные во время выступления за ЦСКА, «носят номинальный характер», потому как она никогда не состояла на службе в Вооружённых силах РФ. А также назвала себя гражданином мира.

МОК доводам Елены внял и оставил её на работе. А в России тем временем переименовали стадион в Махачкале, названный в честь спортсменки, и исключили Елену из состава центрального штаба Народного фронта.

Соболев схватил себя за пах

Весной 2023-го в рамках 28-го тура РПЛ бушевали страсти. Победу в московском дерби между «Спартаком» и ЦСКА одержали красно-белые, но главным образом встреча запомнилась поведением Александра Соболева.

Нападающий «Спартака» и защитник ЦСКА Виллиан Роша на протяжении всего матча всячески провоцировали друг друга. В итоге Соболев показал Виллиану нецензурный жест – схватил себя за пах. Судьи во главе с Сергеем Карасёвым этого не заметили, и бразилец решил обратить их внимание на поведение спартаковца, повторив жест боковому арбитру. Тот принял это на свой счёт.

В итоге Карасёв удалил обоих игроков, но позже решение по армейцу аннулировали, а Соболева дисквалифицировали на четыре матча.

«Борцовский приём» Абаскаля

Московский «Спартак» в 2023 году засветился в ещё одном крупном скандале. В матче 17-го тура главный тренер команды Гильермо Абаскаль применил «борцовский приём» в отношении футболиста «Ахмата».

Бернард Бериша, с передачи которого был открыт счёт в матче, побежал праздновать гол в сторону скамейки «Спартака» прямо к Абаскалю. Он жестом обратился к Гильермо и провокационно прыгнул на газон рядом с ним. Тренера это так взбесило, что он схватил Беришу и швырнул на землю.

Абаскаля дисквалифицировали на два матча и ещё на один условно.

Тайное дело Ничушкина

Весной 2023 года в разгар плей-офф хоккейный клуб «Колорадо» вывел из состава Валерия Ничушкина. Причиной стала непонятная и запутанная история с отелем, где остановилась команда, и девушкой в номере россиянина.

История была громкой, но её подробности неизвестны до сих пор. Ясно лишь, что Ничушкин покинул отель в сопровождении начальника службы безопасности до приезда полиции. Девушка осталась там и вела себя агрессивно, говорила, что мужчина забрал её паспорт, и спрашивала, «сколько денег» им дали, чтобы увезти её из отеля. Игрок и клуб никак не комментировали произошедшее. Ничушкин до лета находился в России, а после вновь вернулся в «Колорадо», где его прекрасно приняли.

Федотов погнался за двумя зайцами

В июле 2023 вратарь Иван Федотов вернулся из армии и, вместо того чтобы отправиться в «Филадельфию Флайерз», с которой у него был действующий контракт, заключил соглашение с ЦСКА. К вопросу подключилась ИИХФ, которая установила, что Федотов нарушил контракт профессионального игрока, когда подписал второе соглашение на один и тот же сезон.

Ивану дали две недели, чтобы вернуться в расположение американской команды или завершить отношения с «Филадельфией», но он так ничего и не предпринял. В связи с этим последовала четырёхмесячная дисквалификация на его участие в официальных национальных и международных матчах во время сезона, которая заканчивается 31 декабря. А так как ЦСКА знал о контракте Федотова в НХЛ, то тоже столкнулся с санкциями. До 10 августа 2024-го армейцы не имеют права на международные трансферы.

Скандальное интервью хоккеиста

Российский хоккеист Никита Задоров, выступающий в НХЛ, дал скандальное интервью Юрию Дудю* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата»), в котором он открыто высказался против государственной позиции России.

После публикации видео набрало миллионы просмотров, а Задоров стал символом мужества в Америке. Там его восхваляют как первого российского хоккеиста НХЛ, «который смело высказался против СВО (формулировка изменена в связи с официальной позицией РФ. – Прим. «Чемпионата»)».

Никита же признался, что теперь не рассчитывает вернуться на Родину, но надеется, что его слова «могут что-то изменить в этом мире».

Раскол в международном боксе

Ряд национальных федераций бойкотировали чемпионат мира по боксу из-за решения IBA допустить россиян и белорусов до международных соревнований под своими национальными флагами. Организация, которую возглавляет россиянин Умар Кремлёв, в ответ завела дисциплинарное дело против глав этих федераций по статье «Подстрекательство к бойкоту соревнований».

Дело дошло до того, что МОК не знает, как допускать боксёров на Олимпиаду, а в США решили создать вторую международную организацию под названием World Boxing, куда перешли все те, кто до этого вышел из состава IBA.

«Непатриотичная» программа Гуменника

Фигуристу Петру Гуменнику за день до выезда на контрольные прокаты сборной России рекомендовали не выступать в короткой программе под композицию популярной немецкой группы Rammstein. Общий посыл доноса, который и спровоцировал весь скандал, – «это непатриотично».

В итоге Гуменник был вынужден выступать со старой программой. Но шум, который поднялся позже, помог его команде отстоять право на новую. Вместо иностранной версии был использован российский кавер от группы Radio Tapok. С этой программой Пётр завоевал бронзу на чемпионате России.

Скандальный распад пары фигуристов

Летом 2023 года со скандалом распалась самая перспективная пара России в фигурном катании Василиса Кагановская/Валерий Ангелопол.

Их тренер рассказала, что сначала принимала множество попыток сохранить дуэт. Василиса же поделилась информацией, что Ангелопол не хотел продолжать работу из-за личных причин, а после заявил, что она слишком плохо тренируется. Разногласия тогда удалось уладить.

История получила продолжение, когда Валерий принёс контракт, согласно которому Василиса обязана взять его на полное содержание. У Кагановской было всего три дня на его рассмотрение, и она, конечно, отказалась. «Мы пытались поговорить, но Валера сказал, что это его условия, и только так он будет, переступая через себя, кататься со мной в паре».