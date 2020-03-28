Коронавирус, 27 марта: сколько заразилось, умерло и вылечилось

27 марта было зафиксировано не менее шести случаев заражения коронавирусом у спортсменов и людей, причастных к спорту. В то же время выздоровели ещё три спортсмена. Двое из них — звёзды Национальной баскетбольной лиги (НБА).



В турецком «Фенербахче» обнаружили четыре случая заражения коронавирусом. Заболевание диагностировано у одного игрока и трёх сотрудников клуба. Их имена не называются.



Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер и защитник команды из Солт-Лейк-Сити Донован Митчелл вылечились от коронавируса. Напомним, именно Гобер стал первым игроком в лиге, у которого был диагностирован коронавирус. После этого сезон в НБА был приостановлен. Через несколько часов после Гобера болезнь была обнаружена и у его напарника по команде Донована Митчелла.



Форвард сборной Украины и испанской «Фуэнлабрады» Вячеслав Бобров заболел коронавирусом. Спортсмен отметил, что сейчас ему легче и симптомы болезни постепенно уходят.



Ещё одним излечившимся от коронавируса спортсменом стал известный колумбийский велогонщик Фернандо Гавирия.

Бывший член юниорской сборной ГДР по плаванию, а ныне фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн попал в больницу с подозрением на коронавирус. Позже стало известно об отрицательном результате его теста.