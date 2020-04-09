В АПЛ создали фонд по борьбе с COVID-19, «Реал» сократил зарплаты. Главные новости дня

1. Футболисты АПЛ объявили о создании фонда для борьбы с коронавирусом в Англии.
2. При этом в Англии опровергли слухи о досрочном завершении сезона.
3. Мадридский «Реал» на своём официальном сайте сообщил о снижении зарплат в клубе в связи с паузой из-за пандемии коронавируса.
4. Поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи может состояться в индейской резервации.
5. Баскетболист «Химок» Алексей Швед может вернуться в НБА.
6. Чемпионат мира по фигурному катанию, который должен был состояться в Монреале с 16 по 22 марта, может пройти в период с октября по декабрь 2020 года
7. Голкипер системы петербургского СКА Ярослав Аскаров возглавил рейтинг драфта НХЛ среди вратарей из Европы.
8. Портал Transfermarkt обновил цены футболистов на фоне паузы в турнирах в связи с пандемией коронавируса: Лионель Месси подешевел на € 28 млн по версии Transfermarkt, Криштиану Роналду — на € 15 млн.
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