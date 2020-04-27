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В Италии разрешат тренировки, серб сменит Сёмина в «Локо». Главное к утру

В Италии разрешат тренировки, серб сменит Сёмина в «Локо». Главное к утру
Другие / Прочие виды спорта 0

1. С 4 мая в Италии официально разрешены индивидуальные тренировки, а с 18-го – командные

2. СМИ сообщают, что бывший наставник белградского «Партизана» Марко Николич согласовал контракт с московским «Локомотивом».

3. Тони Фергюсон подписал контракт на бой с Джастином Гэтжи

4. «Барселона» не будет принуждать футболистов играть из-за ситуации с коронавирусом

5. В Испании планируют стерилизовать поле и мячи в случае возобновления сезона.

6. Чемпионат Украины по футболу может возобновиться в середине июня.

7. Президент «Торонто Мэйпл Лифс» Брендан Шенахэн поддержал идею возобновления сезона с матчами в четырёх разных городах.

8. Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020

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