В Италии разрешат тренировки, серб сменит Сёмина в «Локо». Главное к утру
1. С 4 мая в Италии официально разрешены индивидуальные тренировки, а с 18-го – командные
2. СМИ сообщают, что бывший наставник белградского «Партизана» Марко Николич согласовал контракт с московским «Локомотивом».
3. Тони Фергюсон подписал контракт на бой с Джастином Гэтжи
4. «Барселона» не будет принуждать футболистов играть из-за ситуации с коронавирусом
5. В Испании планируют стерилизовать поле и мячи в случае возобновления сезона.
6. Чемпионат Украины по футболу может возобновиться в середине июня.
7. Президент «Торонто Мэйпл Лифс» Брендан Шенахэн поддержал идею возобновления сезона с матчами в четырёх разных городах.
8. Дания может отказаться от проведения матчей Евро-2020
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