АПЛ вернётся в июне, Дацюк остаётся в «Автомобилисте». Главное к утру

1. Сезон в английской Премьер-лиге может возобновиться 12 июня. Правительство Великобритании разрешило проводить спортивные соревнования начиная с 1 июня.
2. Нападающий екатеринбургского «Автомобилиста» Павел Дацюк точно не будет завершать игровую карьеру и подпишет новый однолетний контракт с клубом.
3. Немецкий гонщик, четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель покинет «Феррари» по окончании сезона-2020.
4. Российский фигурист Егор Рухин, занимавшийся в группе Этери Тутберидзе, перешёл в школу ЦСКА.
5. В Барселоне хотят получить контракт с Формулой-1 до 2024 года.
6. Футболисты итальянского «Кальяри» отказались от зарплаты за апрель.
7. Матч чемпионата Беларуси «Минск» — «Неман» был перенесён из-за подозрения на коронавирус у одного из футболистов.
8. Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович вернулся в Италию. Шведский форвард сможет приступить к тренировкам с миланской командой только после того, как пройдёт двухнедельный карантин.
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