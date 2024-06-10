Триумф Алькараса, близость рекорда Свёнтек, прорыв Мирры Андреевой. Чем запомнился «РГ»

В Париже завершился длившийся две недели «Ролан Гаррос» – главный грунтовый турнир теннисного сезона. Мужской турнир (речь, конечно, об одиночном разряде) впервые за восемь лет, с момента победы Новака Джоковича в 2016-м, получил нового чемпиона, а вот в женском сенсации не произошло, хотя она и была близка. Итак, чем же в первую очередь запомнится этот парижский «Шлем»?

Две пятисетовые битвы Алькараса и возможное прощание Надаля

Начнём с мужского тенниса, поскольку финал в одиночном разряде прошёл совсем недавно. Новым королём Парижа стал Карлос Алькарас – восьмой испанец, когда-либо побеждавший на этих кортах. Среди бывших чемпионов из этой страны есть и его тренер Хуан-Карлос Ферреро, а Рафаэль Надаль, весьма вероятно, останется вечным рекордсменом. Рафа побеждал в Париже невероятные 14 раз, и это абсолютный рекорд для любого теннисного турнира, а не только для «Ролан Гаррос». Кстати, возможно, Надаль в нынешнем году провёл свой прощальный матч на любимом турнире «Большого шлема», хотя сам он уже не вполне уверен в этом и допускал, что может вернуться в 2025-м, если его тело будет в порядке, а мотивация окажется на должном уровне. Однако, вероятно, на этих кортах Рафаэль ещё сыграет, поскольку здесь же пройдёт Олимпиада-2024.

Выбыл Надаль уже в первом круге, но уступил он будущему финалисту турнира Александру Звереву, который вёл в финале 2:1 по сетам у Алькараса, однако не смог довести дело до победного конца. Немец вообще пока лишь раз обыгрывал на «Шлемах» соперника из топ-5 – иронично, что это был как раз Карлос Алькарас в четвертьфинале Australian Open нынешнего сезона. В финале ТБШ Зверев выступал второй раз в карьере, и предыдущая попытка стать чемпионом также закончилась поражением в пяти партиях, причём с 2:0 по сетам – Александр проиграл в финале US Open – 2020 Доминику Тиму на тай-брейке решающего сета. Сейчас уже очевидно, что для австрийца тот титул останется единственным на мэйджорах, ну а немец русского происхождения ещё может побороться за трофеи такого уровня. Однако есть ощущение, что в важнейшие моменты ему немного не хватает уверенности в себе и, если угодно, чемпионского менталитета. От того, удастся ли Звереву справиться с этим, во многом и зависит, выиграет ли он когда-либо турнир «Большого шлема».

У Алькараса проблем с чемпионской ментальностью точно нет. Карлос блестяще выступает в крупных финалах и почти никогда не проигрывает. На «Шлемах» у 21-летнего испанца уже три титула в трёх финалах, причём на трёх разных покрытиях – это феноменальные показатели. Кроме того, он пять раз из шести побеждал в финалах «Мастерсов», а единственный проигранный им титульный матч на этих турнирах (Новаку Джоковичу в Цинциннати-2023) стал самым длинным финалом «Мастерсов» в трёхсетовом формате за всю историю, продлившись 3 часа 49 минут. Джокович после игры назвал тот финал одним из сложнейших в карьере. Кстати, финал Уимблдона-2023 Карлос выиграл как раз у Новака, и тоже в тяжелейшей борьбе. На кортах «Ролан Гаррос» испанец тоже нашёл путь к победе – причём отыгрался с 1:2 по сетам не только в финале со Зверевым, но и в полуфинале с Янником Синнером.

Синнер – второй лидер рейтинга, родившийся в XXI веке

Итальянца тоже необходимо отметить по итогам этого турнира отдельно. Пусть Янник и не стал чемпионом или даже финалистом, но выступил он весьма успешно и, главное, дебютировал на первой строчке рейтинга. Да, фактически подъём на вершину Синнеру обеспечила травма Новака Джоковича, порвавшего мениск и вынужденного сняться с турнира после тяжелейшей победы в 1/8 финала, но далеко не факт, что даже без травмы серб смог бы защитить титул и остаться первым. Синнер стал 29-м теннисистом, поднимавшимся на вершину рейтинга с момента введения его компьютерной версии с подсчётом очков за все турниры в 1973 году. Кроме того, он второй лидер мирового тенниса после Алькараса, родившийся в XXI веке. Кстати, из всех игроков, появившихся на свет в 1990-е, побывать на первой строчке пока что удалось только Даниилу Медведеву – настолько мощным было доминирование Биг-3 и Энди Маррея, которые родились в 1980-е.

Янник Синнер Фото: Getty Images

Свёнтек спаслась с матчбола и дальше была неудержима

Женский турнир был в шаге от того, чтобы также получить новую чемпионку, но Наоми Осака не смогла дожать Игу Свёнтек во втором круге, хотя вела 5:2 в третьем сете и заработала матчбол на своей подаче. Ещё несколько раз японка была в двух мячах от победы, в том числе при 0:30 на подаче Свёнтек в восьмом гейме. Однако Ига прошла это тяжелейшее испытание, победила со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 7:5 почти за три часа, а на следующий день осталась единственной теннисисткой в турнире, когда-либо побеждавшей здесь. Елена Остапенко, выигрывавшая в 2017 году, во втором круге уступила Кларе Таусон, а Барбора Крейчикова (2021) ещё раньше не справилась с Викторией Голубич. Свёнтек же ожидаемо прибавила, поскольку топ-игроки всегда подходят к крупным турнирам так, чтобы выйти на пик формы ко второй неделе, и не дала больше ни единого повода усомниться в своём превосходстве. Анастасия Потапова в четвёртом круге вообще получила от неё две «баранки», ну а финал с Ясмин Паолини завершился со счётом 6:2, 6:1 за час с небольшим.

Ига Свёнтек Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ига, безусловно, королева «Ролан Гаррос» 2020-х, как и грунта в целом. В этом сезоне первая ракетка мира особенно убедительно провела турниры на песчаных кортах, сделав хет-трик: выиграла Мадрид, Рим и «РГ». Единственной, кому до неё удавалось покорить все три этих турнира, была Серена Уильямс в 2013 году. Нужно отметить, что женский турнир в Мадриде появился лишь в 2009-м, когда «Мастерс» в этом городе переехал из харда в зале на грунт и с октября на май. В календаре женский Мадрид заменил Берлин, а из столицы Германии турнир исчез на 10 с лишним лет и возродился лишь в 2021 году, но уже на траве. Возвращаясь к достижению Свёнтек, отметим, что на грани поражения за эти три турнира она была лишь дважды. Про поединок с Осакой мы уже подробно вспомнили, а в финале Мадрида Иге пришлось отыгрывать три матчбола у Арины Соболенко, включая один на тай-брейке в решающей партии.

После четырёх подряд побед Сюзанн Ленглен, имя которой носит второй по значимости корт «Ролан Гаррос», одержанных в первой половине 1920-х годов, лишь двум теннисисткам до Свёнтек удавалось выиграть этот турнир в одиночном разряде три раза кряду. В начале 1990-х это сделала Моника Селеш – и кто знает, сколько ещё титулов она могла бы завоевать, в том числе подряд, если бы не нападение сумасшедшего фаната Штеффи Граф с ножом в апреле 1993 года на турнире в Гамбурге. Та атака оборвала ярчайшее соперничество Граф и Селеш и фактически оставила Штеффи без равных соперниц в теннисе, после чего она выиграла ещё 11 «Шлемов», завоевав в итоге 22 трофея (у Селеш на тот момент их было восемь). Второй теннисисткой, трижды подряд победившей на «Ролан Гаррос» во время Открытой эры, стала Жюстин Энен – с 2005 по 2007 год. Жюстин, как и Ига, сначала выиграла один раз (в 2003-м, а полька – в 2020-м), на следующий год не смогла защитить титул, а потом победила ещё трижды. Энен, как и Селеш, после третьей подряд победы не приехала защищать свой титул. В отличие от Моники, с бельгийкой ничего драматичного не произошло, но она внезапно решила завершить карьеру весной 2008-го, за несколько недель до своего 26-го дня рождения. Жюстин ненадолго вернулась в 2010-м, получила травму локтя на Уимблдоне в том же году и вскоре окончательно ушла из тенниса. Таким образом, в следующем году Свёнтек может стать единоличной рекордсменкой Открытой эры по взятым подряд титулам на «Ролан Гаррос».

Прекрасное выступление Мирры Андреевой

Ну а главное, что порадовало российских болельщиков – это, безусловно, прекрасное выступление Мирры Андреевой. Главная юная звезда нашего тенниса (да и мирового тоже – кроме неё, в топ-50 из девушек младше 20 лет есть только чешка Линда Носкова, 28-я ракетка мира) пробилась в полуфинал уже на своём пятом турнире «Большого шлема»! Самые тяжёлые и главные победы Мирра одержала над белорусками, обыграв Викторию Азаренко во втором круге и Арину Соболенко в четвертьфинале. Да, Арина была не в лучшем физическом состоянии из-за болезни и проблем с желудком, но всё равно билась до последнего, как могла, и Мирре нужно было не дрогнуть. Она и не дрогнула, выстояла, впервые в жизни сыграв на корте Филиппа Шатрье, и вышла в полуфинал. Там у Андреевой игра совсем не пошла, она легко уступила Ясмин Паолини – но нельзя ждать и требовать от девушки, которой едва исполнилось 17, слишком многого. Возможно, будь между четвертьфиналом и полуфиналом день паузы, Мирра смогла бы восстановиться в первую очередь эмоционально и лучше настроиться на этот матч, но сослагательное наклонение в спорте не работает.

В любом случае это действительно прекрасный результат. В 17 лет Мирра уже дебютировала в топ-25 – и, кстати, попала в число потенциальных участниц Олимпиады, ворвавшись в первую четвёрку россиянок. Анну Калинскую, которая сейчас 24-я в мире, Мирра обошла всего на 31 очко! У неё 2017 баллов против 1986 у Анны.

Мирра Андреева Фото: Getty Images

Просто отмечу, что та же Соболенко в возрасте Андреевой не входила и в топ-100 рейтинга. То же касается Иги Свёнтек, Елены Рыбакиной и многих других топ-теннисисток. Из всей нынешней десятки рано раскрыться удалось только Кори Гауфф, закончившей сезон-2019, во время которого ей исполнилось 17 лет, на 19-й строчке. Да, впервые заговорили о Гауфф ещё в 15, когда она дебютировала на Уимблдоне и с ходу дошла там до 1/8 финала, но выйти на топ-уровень Кори смогла только в 2022-м, а свой первый и пока единственный мэйджор выиграла в 19 лет – US Open – 2023. При этом та же Арина впервые выиграла «Шлем» в 24,5 года.

Словом, не нужно давить на Мирру и требовать от неё стабильно высоких результатов здесь и сейчас. Безусловно, у неё очень высокий потенциал, великолепное чувство мяча и понимание игры, хорошая техника, но нельзя забывать и о том, что она совсем молода. Юности крайне редко свойственна стабильность, и нужно подождать, пока Андреева окончательно окрепнет, прежде чем подходить к ней со взрослыми теннисными мерками.