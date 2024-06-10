Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Как Алькарас и Свёнтек выиграли Ролан Гаррос, рекорд Свёнтек, прорыв Мирры Андреевой в полуфинал, первая строчка Синнера

Триумф Алькараса, близость рекорда Свёнтек, прорыв Мирры Андреевой. Чем запомнился «РГ»
Артём Тайманов
Как Алькарас и Свёнтек выиграли «Ролан Гаррос»
Аудио-версия:
Комментарии
Впечатления о прошедшем грунтовом турнире «Большого шлема» и обсуждение главных героев – и это не только чемпионы турнира.

В Париже завершился длившийся две недели «Ролан Гаррос» – главный грунтовый турнир теннисного сезона. Мужской турнир (речь, конечно, об одиночном разряде) впервые за восемь лет, с момента победы Новака Джоковича в 2016-м, получил нового чемпиона, а вот в женском сенсации не произошло, хотя она и была близка. Итак, чем же в первую очередь запомнится этот парижский «Шлем»?

Материалы по теме
Алькарас за 4,5 часа победил Зверева в финале «РГ». У 21-летнего испанца уникальный рекорд
Алькарас за 4,5 часа победил Зверева в финале «РГ». У 21-летнего испанца уникальный рекорд

Две пятисетовые битвы Алькараса и возможное прощание Надаля

Начнём с мужского тенниса, поскольку финал в одиночном разряде прошёл совсем недавно. Новым королём Парижа стал Карлос Алькарас – восьмой испанец, когда-либо побеждавший на этих кортах. Среди бывших чемпионов из этой страны есть и его тренер Хуан-Карлос Ферреро, а Рафаэль Надаль, весьма вероятно, останется вечным рекордсменом. Рафа побеждал в Париже невероятные 14 раз, и это абсолютный рекорд для любого теннисного турнира, а не только для «Ролан Гаррос». Кстати, возможно, Надаль в нынешнем году провёл свой прощальный матч на любимом турнире «Большого шлема», хотя сам он уже не вполне уверен в этом и допускал, что может вернуться в 2025-м, если его тело будет в порядке, а мотивация окажется на должном уровне. Однако, вероятно, на этих кортах Рафаэль ещё сыграет, поскольку здесь же пройдёт Олимпиада-2024.

Материалы по теме
Надаль на глазах у Джоковича проиграл в первом круге «РГ». Зрители провожали испанца стоя
Надаль на глазах у Джоковича проиграл в первом круге «РГ». Зрители провожали испанца стоя

Выбыл Надаль уже в первом круге, но уступил он будущему финалисту турнира Александру Звереву, который вёл в финале 2:1 по сетам у Алькараса, однако не смог довести дело до победного конца. Немец вообще пока лишь раз обыгрывал на «Шлемах» соперника из топ-5 – иронично, что это был как раз Карлос Алькарас в четвертьфинале Australian Open нынешнего сезона. В финале ТБШ Зверев выступал второй раз в карьере, и предыдущая попытка стать чемпионом также закончилась поражением в пяти партиях, причём с 2:0 по сетам – Александр проиграл в финале US Open – 2020 Доминику Тиму на тай-брейке решающего сета. Сейчас уже очевидно, что для австрийца тот титул останется единственным на мэйджорах, ну а немец русского происхождения ещё может побороться за трофеи такого уровня. Однако есть ощущение, что в важнейшие моменты ему немного не хватает уверенности в себе и, если угодно, чемпионского менталитета. От того, удастся ли Звереву справиться с этим, во многом и зависит, выиграет ли он когда-либо турнир «Большого шлема».

У Алькараса проблем с чемпионской ментальностью точно нет. Карлос блестяще выступает в крупных финалах и почти никогда не проигрывает. На «Шлемах» у 21-летнего испанца уже три титула в трёх финалах, причём на трёх разных покрытиях – это феноменальные показатели. Кроме того, он пять раз из шести побеждал в финалах «Мастерсов», а единственный проигранный им титульный матч на этих турнирах (Новаку Джоковичу в Цинциннати-2023) стал самым длинным финалом «Мастерсов» в трёхсетовом формате за всю историю, продлившись 3 часа 49 минут. Джокович после игры назвал тот финал одним из сложнейших в карьере. Кстати, финал Уимблдона-2023 Карлос выиграл как раз у Новака, и тоже в тяжелейшей борьбе. На кортах «Ролан Гаррос» испанец тоже нашёл путь к победе – причём отыгрался с 1:2 по сетам не только в финале со Зверевым, но и в полуфинале с Янником Синнером.

Материалы по теме
«С Эйфелевой башней и сегодняшней датой!» Алькарас сделает тату в честь победы на «РГ»
«С Эйфелевой башней и сегодняшней датой!» Алькарас сделает тату в честь победы на «РГ»

Синнер – второй лидер рейтинга, родившийся в XXI веке

Итальянца тоже необходимо отметить по итогам этого турнира отдельно. Пусть Янник и не стал чемпионом или даже финалистом, но выступил он весьма успешно и, главное, дебютировал на первой строчке рейтинга. Да, фактически подъём на вершину Синнеру обеспечила травма Новака Джоковича, порвавшего мениск и вынужденного сняться с турнира после тяжелейшей победы в 1/8 финала, но далеко не факт, что даже без травмы серб смог бы защитить титул и остаться первым. Синнер стал 29-м теннисистом, поднимавшимся на вершину рейтинга с момента введения его компьютерной версии с подсчётом очков за все турниры в 1973 году. Кроме того, он второй лидер мирового тенниса после Алькараса, родившийся в XXI веке. Кстати, из всех игроков, появившихся на свет в 1990-е, побывать на первой строчке пока что удалось только Даниилу Медведеву – настолько мощным было доминирование Биг-3 и Энди Маррея, которые родились в 1980-е.

Янник Синнер

Янник Синнер

Фото: Getty Images

Свёнтек спаслась с матчбола и дальше была неудержима

Женский турнир был в шаге от того, чтобы также получить новую чемпионку, но Наоми Осака не смогла дожать Игу Свёнтек во втором круге, хотя вела 5:2 в третьем сете и заработала матчбол на своей подаче. Ещё несколько раз японка была в двух мячах от победы, в том числе при 0:30 на подаче Свёнтек в восьмом гейме. Однако Ига прошла это тяжелейшее испытание, победила со счётом 7:6 (7:1), 1:6, 7:5 почти за три часа, а на следующий день осталась единственной теннисисткой в турнире, когда-либо побеждавшей здесь. Елена Остапенко, выигрывавшая в 2017 году, во втором круге уступила Кларе Таусон, а Барбора Крейчикова (2021) ещё раньше не справилась с Викторией Голубич. Свёнтек же ожидаемо прибавила, поскольку топ-игроки всегда подходят к крупным турнирам так, чтобы выйти на пик формы ко второй неделе, и не дала больше ни единого повода усомниться в своём превосходстве. Анастасия Потапова в четвёртом круге вообще получила от неё две «баранки», ну а финал с Ясмин Паолини завершился со счётом 6:2, 6:1 за час с небольшим.

Ига Свёнтек

Ига Свёнтек

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Ига, безусловно, королева «Ролан Гаррос» 2020-х, как и грунта в целом. В этом сезоне первая ракетка мира особенно убедительно провела турниры на песчаных кортах, сделав хет-трик: выиграла Мадрид, Рим и «РГ». Единственной, кому до неё удавалось покорить все три этих турнира, была Серена Уильямс в 2013 году. Нужно отметить, что женский турнир в Мадриде появился лишь в 2009-м, когда «Мастерс» в этом городе переехал из харда в зале на грунт и с октября на май. В календаре женский Мадрид заменил Берлин, а из столицы Германии турнир исчез на 10 с лишним лет и возродился лишь в 2021 году, но уже на траве. Возвращаясь к достижению Свёнтек, отметим, что на грани поражения за эти три турнира она была лишь дважды. Про поединок с Осакой мы уже подробно вспомнили, а в финале Мадрида Иге пришлось отыгрывать три матчбола у Арины Соболенко, включая один на тай-брейке в решающей партии.

Материалы по теме
Четырёхкратная! Ига Свёнтек снова не оставила шансов соперницам на «Ролан Гаррос»
Четырёхкратная! Ига Свёнтек снова не оставила шансов соперницам на «Ролан Гаррос»

После четырёх подряд побед Сюзанн Ленглен, имя которой носит второй по значимости корт «Ролан Гаррос», одержанных в первой половине 1920-х годов, лишь двум теннисисткам до Свёнтек удавалось выиграть этот турнир в одиночном разряде три раза кряду. В начале 1990-х это сделала Моника Селеш – и кто знает, сколько ещё титулов она могла бы завоевать, в том числе подряд, если бы не нападение сумасшедшего фаната Штеффи Граф с ножом в апреле 1993 года на турнире в Гамбурге. Та атака оборвала ярчайшее соперничество Граф и Селеш и фактически оставила Штеффи без равных соперниц в теннисе, после чего она выиграла ещё 11 «Шлемов», завоевав в итоге 22 трофея (у Селеш на тот момент их было восемь). Второй теннисисткой, трижды подряд победившей на «Ролан Гаррос» во время Открытой эры, стала Жюстин Энен – с 2005 по 2007 год. Жюстин, как и Ига, сначала выиграла один раз (в 2003-м, а полька – в 2020-м), на следующий год не смогла защитить титул, а потом победила ещё трижды. Энен, как и Селеш, после третьей подряд победы не приехала защищать свой титул. В отличие от Моники, с бельгийкой ничего драматичного не произошло, но она внезапно решила завершить карьеру весной 2008-го, за несколько недель до своего 26-го дня рождения. Жюстин ненадолго вернулась в 2010-м, получила травму локтя на Уимблдоне в том же году и вскоре окончательно ушла из тенниса. Таким образом, в следующем году Свёнтек может стать единоличной рекордсменкой Открытой эры по взятым подряд титулам на «Ролан Гаррос».

Прекрасное выступление Мирры Андреевой

Ну а главное, что порадовало российских болельщиков – это, безусловно, прекрасное выступление Мирры Андреевой. Главная юная звезда нашего тенниса (да и мирового тоже – кроме неё, в топ-50 из девушек младше 20 лет есть только чешка Линда Носкова, 28-я ракетка мира) пробилась в полуфинал уже на своём пятом турнире «Большого шлема»! Самые тяжёлые и главные победы Мирра одержала над белорусками, обыграв Викторию Азаренко во втором круге и Арину Соболенко в четвертьфинале. Да, Арина была не в лучшем физическом состоянии из-за болезни и проблем с желудком, но всё равно билась до последнего, как могла, и Мирре нужно было не дрогнуть. Она и не дрогнула, выстояла, впервые в жизни сыграв на корте Филиппа Шатрье, и вышла в полуфинал. Там у Андреевой игра совсем не пошла, она легко уступила Ясмин Паолини – но нельзя ждать и требовать от девушки, которой едва исполнилось 17, слишком многого. Возможно, будь между четвертьфиналом и полуфиналом день паузы, Мирра смогла бы восстановиться в первую очередь эмоционально и лучше настроиться на этот матч, но сослагательное наклонение в спорте не работает.

Материалы по теме
Она никого не боится. Почему Мирра Андреева — главная звезда российского тенниса
Она никого не боится. Почему Мирра Андреева — главная звезда российского тенниса

В любом случае это действительно прекрасный результат. В 17 лет Мирра уже дебютировала в топ-25 – и, кстати, попала в число потенциальных участниц Олимпиады, ворвавшись в первую четвёрку россиянок. Анну Калинскую, которая сейчас 24-я в мире, Мирра обошла всего на 31 очко! У неё 2017 баллов против 1986 у Анны.

Мирра Андреева

Мирра Андреева

Фото: Getty Images

Просто отмечу, что та же Соболенко в возрасте Андреевой не входила и в топ-100 рейтинга. То же касается Иги Свёнтек, Елены Рыбакиной и многих других топ-теннисисток. Из всей нынешней десятки рано раскрыться удалось только Кори Гауфф, закончившей сезон-2019, во время которого ей исполнилось 17 лет, на 19-й строчке. Да, впервые заговорили о Гауфф ещё в 15, когда она дебютировала на Уимблдоне и с ходу дошла там до 1/8 финала, но выйти на топ-уровень Кори смогла только в 2022-м, а свой первый и пока единственный мэйджор выиграла в 19 лет – US Open – 2023. При этом та же Арина впервые выиграла «Шлем» в 24,5 года.

Материалы по теме
«Ей 17, она так совершенна». Мирра получила поддержку после поражения на «Ролан Гаррос»
«Ей 17, она так совершенна». Мирра получила поддержку после поражения на «Ролан Гаррос»

Словом, не нужно давить на Мирру и требовать от неё стабильно высоких результатов здесь и сейчас. Безусловно, у неё очень высокий потенциал, великолепное чувство мяча и понимание игры, хорошая техника, но нельзя забывать и о том, что она совсем молода. Юности крайне редко свойственна стабильность, и нужно подождать, пока Андреева окончательно окрепнет, прежде чем подходить к ней со взрослыми теннисными мерками.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android