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Рыбакина, Джокович, Остапенко, де Минор, Свитолина: онлайн-трансляция Уимблдона 2024, где смотреть, расписание, сетки

Уроженка Москвы Рыбакина рвётся в 1/2 финала Уимблдона-2024! Также сыграет Джокович. LIVE!
Даниил Сальников
Онлайн-трансляция Уимблдона
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На травяном «Шлеме» в среду завершается 1/4 финала. Сражаются сильнейшие. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В среду, 10 июля, завершатся четвертьфиналы в одиночных разрядах. Будет сыграно четыре матча – по два у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. Уроженка Москвы, чемпионка турнира 2022 года Елена Рыбакина (4), представляющая Казахстан, сразится с украинкой Элиной Свитолиной (21), а Елена Остапенко (13) – с Барборой Крейчиковой (31). У мужчин Лоренцо Музетти (25) померяется силами с американцем Тейлором Фритцем (13), а Алекс де Минор (9) – с сербом Новаком Джоковичем (2).

Уимблдон-2024. Мужчины. Сетка
Уимблдон-2024. Женщины. Сетка
Уимблдон (ж). 1/4 финала
10 июля 2024, среда. 15:00 МСК
Елена Остапенко
14
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Не начался
1 2 3
         
         
Барбора Крейчикова
32
Чехия
Барбора Крейчикова
Б. Крейчикова
Уимблдон (ж). 1/4 финала
10 июля 2024, среда. 15:30 МСК
Елена Рыбакина
4
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Элина Свитолина
21
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Уимблдон (м). 1/4 финала
10 июля 2024, среда. 16:30 МСК
Лоренцо Музетти
25
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Тейлор Фритц
12
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Уимблдон (м). 1/4 финала
10 июля 2024, среда. 17:00 МСК
Алекс де Минор
9
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Новак Джокович
2
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович

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Прогноз погоды на среду Расписание среды
Live Даниил Сальников

Прогноз погоды на среду

Накануне дождь слегка повлиял на программу дня на Уимблдоне. Сегодня синоптики тоже обещают плохую погоду. Надеемся, что наши всё-таки смогут сегодня сыграть свои матчи. К счастью, главные матчи дня будут проводиться под закрытой крышей.

12:07 Даниил Сальников

Расписание среды

Расписание дня сегодня очень интересное. Сыграет среди прочих и 24-кратный чемпион ТБШ серб Новак Джокович. Все подробности в нашем расписании.

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