Уроженка Москвы Рыбакина рвётся в 1/2 финала Уимблдона-2024! Также сыграет Джокович. LIVE!

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В среду, 10 июля, завершатся четвертьфиналы в одиночных разрядах. Будет сыграно четыре матча – по два у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. Уроженка Москвы, чемпионка турнира 2022 года Елена Рыбакина (4), представляющая Казахстан, сразится с украинкой Элиной Свитолиной (21), а Елена Остапенко (13) – с Барборой Крейчиковой (31). У мужчин Лоренцо Музетти (25) померяется силами с американцем Тейлором Фритцем (13), а Алекс де Минор (9) – с сербом Новаком Джоковичем (2).
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Прогноз погоды на среду
Накануне дождь слегка повлиял на программу дня на Уимблдоне. Сегодня синоптики тоже обещают плохую погоду. Надеемся, что наши всё-таки смогут сегодня сыграть свои матчи. К счастью, главные матчи дня будут проводиться под закрытой крышей.
Расписание среды
Расписание дня сегодня очень интересное. Сыграет среди прочих и 24-кратный чемпион ТБШ серб Новак Джокович. Все подробности в нашем расписании.
- 10 июля 2024
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12:00
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11:36
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11:30
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11:24
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11:17
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10:52
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10:41
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10:16
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- 9 июля 2024
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