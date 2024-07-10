Уроженка Москвы Рыбакина рвётся в 1/2 финала Уимблдона-2024! Также сыграет Джокович. LIVE!

На травяном «Шлеме» в среду завершается 1/4 финала. Сражаются сильнейшие. Подробности – в трансляции.

«Чемпионат» приглашает всех поклонников спорта на онлайн-трансляцию 10-го игрового дня на главном травяном турнире – Уимблдоне. В среду, 10 июля, завершатся четвертьфиналы в одиночных разрядах. Будет сыграно четыре матча – по два у мужчин в нижней половине сетки и у женщин в верхней половине. Уроженка Москвы, чемпионка турнира 2022 года Елена Рыбакина (4), представляющая Казахстан, сразится с украинкой Элиной Свитолиной (21), а Елена Остапенко (13) – с Барборой Крейчиковой (31). У мужчин Лоренцо Музетти (25) померяется силами с американцем Тейлором Фритцем (13), а Алекс де Минор (9) – с сербом Новаком Джоковичем (2).

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