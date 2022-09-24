Федерер завершил карьеру, Госдеп США призвал спортсменов покинуть Россию. Главное к утру

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер проиграл матч Кубка Лэйвера с Рафаэлем Надалем и завершил профессиональную карьеру, Госдеп США призвал находящихся в России спортсменов немедленно покинуть страну, «Торпедо» обыграло «Авангард» в матче КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Роджер Федерер завершил карьеру, проиграв матч Кубка Лэйвера в паре с Рафаэлем Надалем.

2. Госдеп США призвал спортсменов немедленно покинуть Россию.

3. «Торпедо» прервало победную серию «Авангарда», дважды забив после спорного удаления.

4. Ари: через пару лет весь мир будет жалеть, что Россия не играет в еврокубках.

5. Карпин: Зобнин попросил не вызывать в сборную России. Если не хочет — не надо.

6. Главный спонсор пригрозил FIS разорвать контракт в случае допуска россиян на Кубок мира.

7. ФИДЕ выступила с официальным заявлением относительно скандала между Карлсеном и Ниманном.

8. Кокорин оформил дубль в товарищеском матче.

9. Гол Кварацхелии помог Грузии обыграть Северную Македонию.

10. Надаль: с уходом Федерера из ATP-тура важная часть меня ушла вместе с ним.