Федерер завершил карьеру, Госдеп США призвал спортсменов покинуть Россию. Главное к утру

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер проиграл матч Кубка Лэйвера с Рафаэлем Надалем и завершил профессиональную карьеру, Госдеп США призвал находящихся в России спортсменов немедленно покинуть страну, «Торпедо» обыграло «Авангард» в матче КХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Роджер Федерер завершил карьеру, проиграв матч Кубка Лэйвера в паре с Рафаэлем Надалем.
2. Госдеп США призвал спортсменов немедленно покинуть Россию.
3. «Торпедо» прервало победную серию «Авангарда», дважды забив после спорного удаления.
4. Ари: через пару лет весь мир будет жалеть, что Россия не играет в еврокубках.
5. Карпин: Зобнин попросил не вызывать в сборную России. Если не хочет — не надо.
6. Главный спонсор пригрозил FIS разорвать контракт в случае допуска россиян на Кубок мира.
7. ФИДЕ выступила с официальным заявлением относительно скандала между Карлсеном и Ниманном.
8. Кокорин оформил дубль в товарищеском матче.
9. Гол Кварацхелии помог Грузии обыграть Северную Македонию.
10. Надаль: с уходом Федерера из ATP-тура важная часть меня ушла вместе с ним.
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