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Соболенко — в 1/2 финала Australian Open, разгром «Милана» в Серии А. Главное к утру

Соболенко — в 1/2 финала Australian Open, разгром «Милана» в Серии А. Главное к утру
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Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в дебютный полуфинал на мэйджоре, «Милан» разгромно уступил «Лацио» в 19-м туре чемпионата Италии, возвращение России в турниры УЕФА может начаться с юношеских и женских команд. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Соболенко впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open.
  2. «Лацио» на своём поле разгромил «Милан».
  3. УЕФА заинтересован в снятии бана с России. Начать могут с юношеских и женских команд.
  4. «Бавария» избежала поражения в матче с «Кёльном» благодаря голу Киммиха на 90-й минуте.
  5. Хачанов вышел в полуфинал Australian Open. Корда не смог продолжить матч.
  6. На Евгения Савина завели дело о дискредитации российской армии.
  7. Виктория Азаренко уверенно обыграла Джессику Пегулу и вышла в полуфинал Australian Open.
  8. Томаш Тавареш перешёл в московский «Спартак».
  9. «Спартак» объявил о переходе Дуарте.
  10. Александр Овечкин забросил 811-ю шайбу в НХЛ.
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