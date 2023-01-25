Соболенко — в 1/2 финала Australian Open, разгром «Милана» в Серии А. Главное к утру
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Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в дебютный полуфинал на мэйджоре, «Милан» разгромно уступил «Лацио» в 19-м туре чемпионата Италии, возвращение России в турниры УЕФА может начаться с юношеских и женских команд. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Соболенко впервые в карьере вышла в полуфинал Australian Open.
- «Лацио» на своём поле разгромил «Милан».
- УЕФА заинтересован в снятии бана с России. Начать могут с юношеских и женских команд.
- «Бавария» избежала поражения в матче с «Кёльном» благодаря голу Киммиха на 90-й минуте.
- Хачанов вышел в полуфинал Australian Open. Корда не смог продолжить матч.
- На Евгения Савина завели дело о дискредитации российской армии.
- Виктория Азаренко уверенно обыграла Джессику Пегулу и вышла в полуфинал Australian Open.
- Томаш Тавареш перешёл в московский «Спартак».
- «Спартак» объявил о переходе Дуарте.
- Александр Овечкин забросил 811-ю шайбу в НХЛ.
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