Соболенко — в 1/2 финала Australian Open, разгром «Милана» в Серии А. Главное к утру

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в дебютный полуфинал на мэйджоре, «Милан» разгромно уступил «Лацио» в 19-м туре чемпионата Италии, возвращение России в турниры УЕФА может начаться с юношеских и женских команд. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».