Победы Хачанова и Рыбакиной, неудачный матч Овечкина. Главное к утру

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Майами, форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал «-3» в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала первой финалисткой турнира в Майами. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Карен Хачанов стал соперником Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Майами.
2. Рыбакина обыграла Пегулу и стала первой финалисткой турнира в Майами.
3. Передача Сергачёва помогла «Тампе» крупно обыграть «Вашингтон», у Овечкина – «-3».
4. Sky Sports: Новаку Джоковичу разрешат сыграть на US Open — 2023.
5. Макдэвид забил 300 голов за 563 матча в НХЛ. Лишь двое действующих игроков были быстрее.
6. Екатерина Александрова проиграла Петре Квитовой в четвертьфинале турнира в Майами.
7. Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер в мире. Поттер — на четвёртом месте.
8. Карлос Алькарас обыграл Тейлора Фритца и вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами.
9. Крикунов: пусть Ротенберг рискнёт тренировать сборную России.
10. «24 февраля». Березуцкий назвал причины ухода из ЦСКА.
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