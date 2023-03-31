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Победы Хачанова и Рыбакиной, неудачный матч Овечкина. Главное к утру

Российский теннисист Карен Хачанов вышел в полуфинал турнира в Майами, форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заработал «-3» в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг», казахстанская теннисистка Елена Рыбакина стала первой финалисткой турнира в Майами. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Карен Хачанов стал соперником Даниила Медведева в полуфинале «Мастерса» в Майами.

2. Рыбакина обыграла Пегулу и стала первой финалисткой турнира в Майами.

3. Передача Сергачёва помогла «Тампе» крупно обыграть «Вашингтон», у Овечкина – «-3».

4. Sky Sports: Новаку Джоковичу разрешат сыграть на US Open — 2023.

5. Макдэвид забил 300 голов за 563 матча в НХЛ. Лишь двое действующих игроков были быстрее.

6. Екатерина Александрова проиграла Петре Квитовой в четвертьфинале турнира в Майами.

7. Симеоне — самый высокооплачиваемый тренер в мире. Поттер — на четвёртом месте.

8. Карлос Алькарас обыграл Тейлора Фритца и вышел в полуфинал «Мастерса» в Майами.

9. Крикунов: пусть Ротенберг рискнёт тренировать сборную России.

10. «24 февраля». Березуцкий назвал причины ухода из ЦСКА.