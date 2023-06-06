Историческое достижение теннисистов, провальный матч Бобровского. Главное к утру

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Впервые за всю историю тенниса сразу три российских теннисиста будут в первой десятке, «Флорида Пантерз» Сергея Бобровского разгромно уступила «Вегас Голден Найтс» в финале Кубка Стэнли, хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Главное к утру – в подборке «Чемпионата»

1. Хачанов вернётся в топ-10 после «Ролан Гаррос». В десятке ATP впервые будут три россиянина.

2. Ассист Барбашёва помог «Вегасу» разгромить «Флориду» во втором матче серии.

3. Лука Модрич покинет «Реал» и подпишет трёхлетний контракт с клубом из Саудовской Аравии.

4. Хвича Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем в «Наполи».

5. Определились все четвертьфинальные пары «Ролан Гаррос» — 2023 в мужском одиночном разряде.

6. Экс-работник ИИХФ: вы не можете выгнать Овечкина из НХЛ за то, что у него есть мнение.

7. Паоло Мальдини и его помощник Массара уволены из «Милана».

8. Стали известны четвертьфинальные пары «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.

9. 22-летняя российская теннисистка Варвара Грачёва получила французское гражданство.

10. Бывший пресс-секретарь ИИХФ: КХЛ была ужасной, она разрушила европейский хоккей.