Рууд сыграет с Джоковичем в финале, «Денвер» в шаге от титула. Главное к утру

Норвежский теннисист Каспер Рууд переиграл немца Александра Зверева и вышел в финал «Ролан Гаррос», где сыграет с сербом Новаком Джоковичем, «Денвер Наггетс» обыграл «Майами Хит» во второй раз подряд и находится в одной победе от титула, стали известны составы сборной России и «Зенита» на Матч Легенд. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Рууд уверенно обыграл Зверева и вышел в финал «Ролан Гаррос», где сыграет с Джоковичем.
2. Дабл-даблы Николы Йокича и Джамала Маррея помогли «Денверу» обыграть «Майами».
3. Стали известны составы сборной России и «Зенита» на Матч Легенд.
4. «Барселона» не подпишет Неймара из-за его образа жизни.
5. Эфиоп Ламеха Гирма побил мировой рекорд в стипль-чезе.
6. Проданы все билеты на матчи «Интер Майами» в МЛС, в которых может сыграть Месси.
7. Ферстаппен объяснил, из-за чего может уйти из Формулы-1 уже в 31 год.
8. Кенийская бегунья Кипьегон побила второй мировой рекорд за восемь дней.
9. Луис Суарес заявил, что договорился с Месси и Неймаром завершить карьеру в одной команде.
10. Сёмин: в «Динамо» надо пригласить российского тренера, с иностранцами как-то не ладится.
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