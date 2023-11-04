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Соболенко одолела Рыбакину, Рублёв и Джокович сыграют в полуфинале. Главное к утру

Белорусская теннисистка Арина Соболенко переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину и вышла в полуфинал Итогового чемпионата WTA, россиянин Андрей Рублёв сыграет с Новаком Джоковичем в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Париже, генеральная прокуратура немецкого города Кобленц начала судебное разбирательство в отношении нидерландского футболиста Анвара Эль-Гази, который поддержал Палестину в конфликте с Израилем. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Соболенко обыграла Рыбакину и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA.

2. Рублёв победил де Минора и вышел в полуфинал турнира в Париже, где сыграет с Джоковичем.

3. Джокович пробился в полуфинал «Мастерса» в Париже, в трёх сетах обыграв Руне.

4. Прокуратура Кобленца завела дело на Эль-Гази за поддержку Палестины и разжигание ненависти.

5. Определились полуфинальные пары Итогового чемпионата WTA.

6. «Интер Майами» согласовал переход Луиса Суареса из «Гремио».

7. Месси обошёл Холанда на 105 очков в голосовании за «Золотой мяч».

8. Лионель Месси ответил на вопрос о своём возможном участии в ЧМ-2026.

9. «ПСЖ» разгромил «Монпелье» в матче 11-го тура Лиги 1.

10. «Атлетико» проиграл «Лас-Пальмасу» и упустил возможность догнать «Реал» в таблице Ла Лиги.