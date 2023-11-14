Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Медведев обыграл Рублёва, Кержаков уволен из «Спартака» Суботица. Главное к утру

Даниил Медведев обыграл Андрея Рублёва в Итоговом турнире ATP со счётом 6:4, 6:2, Александра Кержакова уволили с поста главного тренера сербского «Спартака» из Суботицы, «Бавария» установила рекорд Бундеслиги, забив 42 мяча в 11 стартовых турах. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Даниил Медведев в двух сетах обыграл Андрея Рублёва на старте Итогового чемпионата ATP.

2. Александр Кержаков покинул пост главного тренера «Спартака» из Суботицы.

3. «Бавария» установила рекорд по количеству забитых мячей в стартовых 11 турах Бундеслиги.

4. Александр Зверев обыграл Карлоса Алькараса на старте Итогового чемпионата ATP.

5. 28 сейвов Ильи Сорокина не помогли «Айлендерс» одержать победу над «Эдмонтоном».

6. Джоковичу вручили кубок первой ракетки мира по итогам сезона. Он танцевал перед церемонией.

7. 35 очков Джейсона Тейтума принесли «Бостону» победу над «Нью-Йорком».

8. «Зенит» интересуется вингером «Палмейраса» Артуром.

9. Источник: «Барселона» может приобрести лидера «Баварии» за € 80 млн.

10. Медведев побил рекорд Кафельникова в ATP.

Насыщенное расписание дня: