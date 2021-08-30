Пересу двойка, Мазепину — пять. Ставим оценки даже за сорванный Гран-при Бельгии Формулы-1

Определяющей в этот уик-энд была квалификация: Расселл блеснул, а Кими, Цунода и Алонсо провалились.

Итоговая классификация Гран-при Бельгии в конце концов была дана по одному-единственному кругу. Отказать себе в удовольствии оценить и эту «гонку» ваш автор не смог, однако сразу оговоримся: эти баллы не будут учитываться при подведении итогов сезона-2021.

Джордж Расселл — 10

Не так Джордж представлял себе первое появление на подиуме, но на фоне того, как часто ему не везло ранее, и потерянной победы на Гран-при Сахира этот кубок выглядит как награда по совокупности заслуг. Второе место Расселл получил фактически без борьбы, но на первом ряду стартовой решётки он оказался вполне заслуженно — в дождевой квалификации Джордж смотрелся великолепно.

Макс Ферстаппен — 9

Отмена гонки не позволила Максу блеснуть, хотя своим удивительным чувством машины на мокрой трассе голландец известен с первых сезонов. В квалификации единственным соперником лидера «Ред Булл» оказался Расселл — и его Ферстаппен закономерно опередил. В конце концов Макс отыграл у Хэмилтона пять очков — хоть какая-то компенсация за проблемы в Венгрии.

Риккардо во время Гран-при Бельгии Фото: John Thys/Getty Images

Даниэль Риккардо — 8,5

Под дождём австралиец провёл лучшую квалификацию после перехода в «Макларен» и впервые с начала мая оказался впереди напарника. Четвёртое место в итоге принесло шесть очков и позволило опередить в чемпионате Пьера Гасли.

Эстебан Окон — 8,5

К дождю машины «Альпин» не были готовы, но француз пробился в Q3, опередив во втором раунде Алонсо на 0,85 секунды! Ну а затем штраф Боттаса и проблемы Переса превратили девятое место в седьмое.

Пьер Гасли — 8

В седьмой раз в восьми последних квалификациях Гасли прорывается в топ-6 — француз в этом году стабильно очень хорош на одном быстром круге.

Себастьян Феттель — 7,5

В решающей квалификационной попытке Феттель промахнулся в шпильке «Брюссель». И хотя Себ занял в итоге пятое место, этот эпизод стоил ему двух-трёх десятых секунды и четвёртой позиции. «Астон Мартин» всё равно отыграл у «Альпин» два балла, но мог три.

Себастьян Феттель. Фото: Peter Fox/Getty Images

Шарль Леклер — 7,5

Второй в четырёх последних квалификациях вылет в Q2 и финиш на восьмом месте — не так уж и плохо для «Феррари», которая второй год подряд смотрится в Спа крайне слабо.

Льюис Хэмилтон — 7

Перед решающим кругом квалификации британец не сумел сохранить температуру шин и проиграл Ферстаппену более 0,3 секунды, хотя в первой попытке опередил голландца на секунду. Окажись Льюис хотя бы на полторы десятых быстрее, то потерял бы относительно Макса не пять очков, а лишь 3,5.

Карлос Сайнс — 7

Испанец во втором сегменте проиграл Леклеру 0,4 секунды и занял только 13-е место — в четырёх последних квалификациях из пяти Сайнс оказывается ниже десятой строчки. Впрочем, для половины очка достаточно и этого — Боттас и Перес выпали из топ-10 по собственной вине.

Антонио Джовинацци — 7

16-е место стало в квалификации худшим для Джовинацци в этом сезоне, но в этот уик-энд «Альфа Ромео» в принципе была на шаг дальше от лидеров, чем обычно.

Николас Латифи Фото: Laurent Charniaux/Getty Images

Николас Латифи — 6,5

С одной стороны, 12-е место в Спа стало лучшей квалификацией в карьере Латифи, с другой — машина явно была способна на большее, а напарник в том же самом сегменте проехал на секунду быстрее.

Фернандо Алонсо — 6

В дождевых условиях экс-чемпион провёл слабую даже на фоне напарника квалификацию, ну а затем уже ничего не мог поделать. Алонсо остался без очков и занял самое бессмысленное место в классификации — 11-е.

Мик Шумахер — 5,5

Под дождём немец добился лучшего квалификационного результата за последние пять этапов, но благодарить за это он должен отказавшие тормоза Райкконена. Цуноде и Джовинацци Мик проиграл около полутора секунд.

Никита Мазепин — 5

В Спа россиянин получил новое шасси и вплоть до квалификации смотрелся увереннее напарника, однако в решающий момент оказался на секунду медленнее Мика.

Юки Цунода Фото: Peter Fox/Getty Images

Юки Цунода — 4,5

Не имея опыта выступлений в подобных условиях, дебютант предсказуемо провалился. Но даже со скидкой на опыт две секунды проигрыша напарнику — слишком много.

Кими Райкконен — 4,5

После квалификации Кими заявил, что ему не хватило времени на трассе: из-за отказа тормозов в утренней тренировке ветеран искал траектории прямо по ходу первого сегмента. На фоне постоянных проблем Райкконена на одном быстром круге 18-е место — худший результат сезона — вполне закономерен.

Ландо Норрис — 4

Как признался британец после своей аварии, «Макларен» под дождём был настолько быстр, что Ландо рассчитывал побороться за поул. Сложно винить гонщика в аварии, когда трасса настолько залита дождём, но факт остаётся фактом: больше никто в этом повороте в квалификации не вылетал.

Валттери Боттас — 3

Финн провалился в дождевой квалификации, проиграв Хэмилтону почти две с половиной секунды! Вместе с вполне заслуженным штрафом за аварию в Венгрии этот результат выбил Валттери из топ-10, и он уже во второй раз подряд остался без очков.

Расселл и Боттас на пресс-конференции перед этапом Фото: Laurent Charniaux/Getty Images

Лэнс Стролл — 3

Как и Боттас, канадец в Бельгии расплачивался за завал на предыдущем этапе. Отметим, что и квалификацию Стролл провалил, хотя на результат это не повлияло: у Лэнса был бы шанс на очки только в случае попадания в топ-5 в третьем сегменте.

Серхио Перес — 2

В пятницу Чеко продлил контракт с «Ред Булл», на следующий день провалил квалификацию (2,3 секунды отставания от Ферстаппена!), а в воскресенье вылетел до старта гонки и лишил себя и команды трёх очков. Руководство команды, по слухам, в бешенстве.

Как Перес заслужил лишний балл? Он хотя бы никого не выбил, в отличие от Боттаса в Венгрии.