10 пилотов Формулы-1, которые провели больше всего гонок, но так и не набрали очки

За те 23 гонки, что Мик Шумахер провёл в Формуле-1, ему ни разу не удалось финишировать в очковой зоне. На сегодняшний день молодой немец находится всего в двух стартах от попадания топ-10 пилотов по количеству проведённых гонок без набранных очков. Почти наверняка Шумахер-младший всё же откроет счёт набранным баллам, причём, вполне возможно, уже в ближайшей гонке на «Альберт-парке». Ну а мы, в свою очередь, вспомним тех, кто провёл наибольшее количество гонок, но так и не смог занести в свой актив даже одного зачётного балла.

Хуб Роттенгаттер, Руперт Киган — 25 гонок

Хуб Роттенгаттер – один из многих заурядных представителей Нидерландов в Формуле-1. На протяжении семи лет он без особых успехов штурмовал различные молодёжные серии – от голландского первенства Формулы «Форд» до европейского чемпионата Формулы-2. За годы состязаний с юниорами наибольшее, чего смог добиться Роттенгаттер – одна победа в Ф-2, одержанная на бельгийской трассе «Зольдер». Впрочем, несмотря на отсутствие таланта, голландцу всё же удалось добраться до «Королевы автоспорта» – спасибо спонсорской поддержке.

В середине сезона-1984 Хуб пополнил ряды безнадёжного аутсайдера «Спирит Рейсинг». За британскую команду он провёл 8 этапов, в рамках одного из которых даже не смог пройти квалификационный барьер. В следующем году голландец также нашёл себе конюшню лишь к экватору чемпионата – на сей раз итальянскую «Озеллу». А свой единственный более-менее полноценный сезон в Ф-1 Роттенгаттер провёл за команду «Закспид». По итогам чемпионата 1986 года Хуб снова остался с баранкой в графе «набранные очки», а также всухую проиграл квалификационное сражение Джонатану Палмеру. На этом его гоночная карьера подошла к концу. В следующий раз Роттенгаттер появится в паддоке Формулы-1 уже в качестве менеджера Йоса Ферстаппена.

В отличие от предыдущего героя, Руперта Кигана уж точно нельзя назвать бесталанным пилотом. В 1976-м он выигрывает чемпионат британской Формулы-3, обладая при этом не самым богатым гоночным опытом (всего третий сезон в открытых колёсах). А уже к следующему году молодой британец добрался до «Королевских гонок»: на тот момент ему было всего 22 – по тем временам достаточно юный возраст для пилота Ф-1.

Свой формульный путь Кигану довелось начинать в культовой команде «Хескет». К сожалению, к 1977 году болиды эпатажной конюшни были уже не столь быстры, как пару лет назад: ни одного набранного балла за весь сезон. Хотя отдельно взятые гонки Киган проводил относительно неплохо – в рамках возможностей машины. На «Остеррайхринге» Киган и вовсе остановился в шаге от очковой зоны: после старта с 20-й позиции Руперт финишировал седьмым, опередив на финише девятерых соперников.

После дебюта за «Хескет» последовал переход в такую же бедственную команду «Сёртис». В будущем он проведёт ещё два неполных сезона в составе безнадёжных аутсайдеров, после чего уйдёт в гонки спорткаров, а под занавес карьеры попробует свои силы в американской серии CART (получилось не очень удачно).

Риккардо Россет — 26 гонок

В 1995 году Риккардо Россет стал вице-чемпионом международной Формулы-3000 – казалось бы, сей факт косвенно намекает на его гоночные способности, но не тут-то было. Достижение Россета говорит, скорее, об уровне Ф-3000 в середине 1990-х: состав участников того сезона не впечатляет.

При помощи спонсорской поддержки сезон-1996 Риккардо начинал уже в «Королевских гонках» – за рулём скромного «Футуорка». Дебют получился не самым удачным: ноль набранных очков и разгромное поражение (0-16) в квалификационном сражении с Йосом Ферстаппеном. На следующий сезон бразилец подписал контракт с новичком пелотона – командой «Лола». Это было не лучшие решение, так как конюшня просуществовала всего один Гран-при и для Риккардо сезон закончился уже в Мельбурне.

Риккардо Россет за рулём «Лолы» Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Далее в карьере Россета появился проводивший свой последний сезон «Тиррелл». На сей раз получилось ещё хуже, чем два года назад: в пяти квалификациях бразилец даже не смог попасть в 107%. А самый курьёзный момент в формульной карьере приключился с Россетом на узких улочках Монте-Карло: пытаясь вернуть машину на траекторию после разворота, бразилец неудачно прокрутил «жука», в результате чего наехал на бордюр и больше не мог двинуться с места.

Скотт Спид, Энрике Бернольди, Майк Бёттлер — 28 гонок

Скотту Спиду не повезло стать первым серьёзным разочарованием академии «Ред Булл». В 2005-м он взял бронзу в дебютном чемпионате GP2, что позволило ему подписать контракт с «Торо Россо» на следующий сезон. На тот момент Спид виделся едва ли не самым перспективным американцем в открытых колёсах, и тем обиднее, что в Ф-1 у него ровным счётом ничего не получилось.

Что интересно, уже в своей третьей гонке за «Торо Россо» Скотт финишировал в очковой зоне, только вот сделал он это благодаря обгону Култхарда под жёлтыми флагами. В итоге американца наградили 25-секундным штрафом по итогам Гран-при. Решение судей Спид принял не очень достойно, осыпав Култхарда неприятными словами во время слушаний по этому делу. Свой непростой характер он продемонстрировал уже тогда. В следующем году американец с громким скандалом покинет «Торо Россо», напоследок обвинив босса команды в рукоприкладстве.

Энрике Бернольди вошёл в историю Ф-1 как тот самый пилот, из-за которого рассорились Петер Заубер и «Ред Булл»: «тауриновые» хотели посадить в синий болид своего бразильского протеже, в то время как Петер настаивал на кандидатуре молодого Райкконена. В итоге для Бернольди всё же нашлось место в команде Формулы-1, только вот не в резвом «Заубере», а в аутсайдере «Эрроузе».

В своём дебютном сезоне Энрике смог преподнести приятный сюрприз, обыграв Йоса Ферстаппена в квалификационной дуэли по итогам сезона. А свою самую памятную гонку Бернольди провёл в Монако: на протяжении 35 кругов пилот «Эрроуза» героически сдерживал натиск прорывающегося из глубин пелотона Дэвида Култхарда.

Энрике Бернольди не пускает вперёд Дэвида Култхарда Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

В то время пока капитанский мостик «Макларена» кипел от ярости, Бернольди проводил гонку всей карьеры, жаль только, что даже в ней он не смог финишировать в очковой зоне. Проведя ещё один неполный сезон в Ф-1, бразилец немного поездит в юниорском чемпионате Мировой серии «Ниссан», а после отправится покорять IndyCar.

Майк Бёттлер – единственный уроженец Каира, принимавший участие в гонках Формулы-1. Этим занятным фактом список его достижений, наверное, и заканчивается. В младших гоночных сериях Бёттлер ни то чтобы блистал, хотя и диких провалов в его карьере не наблюдалось. В 1971 году при помощи своих состоятельных друзей он наконец-таки добирается до «королевы автоспорта». Ради своего друга товарищи Майка приобрели клиентское шасси у «Марча» и даже создали собственную скромную команду под названием Clarke-Mordaunt-Guthrie Racing.

За 28 гонок в Формуле-1 британец так ни разу и не финишировал в шестёрке сильнейших. В 1973-м он завершил свою гоночную карьеру, после чего перебрался в Соединённые Штаты, где ушёл из жизни в возрасте 48 лет.

Тораносукэ Такаги — 32 гонки

Такаги стал одним из многих японских гонщиков, которые в 1990-е отправились покорять Формулу-1. После четырёх лет, проведённых в Формуле-Ниппон, Такаги присоединился к доживающему свои последние дни «Тирреллу» (тот самый сезон, где чудил Россет). На слабейшей машине пелотона японец, понятное дело, блеснуть не смог.

В следующем году Такаги получил в своё распоряжение уже чуть более боеспособный «Эрроуз». На фоне своего нового напарника Педро да ла Росы Такаги смотрелся в целом неплохо: абсолютное равенство по квалификациям (8-8) и двухсекундное отставание от испанца в единственной гонке, когда Педро смог набрать очки.

После двух средних сезонов в «Королевских гонках» Такаги отправился на родину, где с пятой попытки наконец-таки взял титул в первенстве Формулы-Ниппон. Закрыв гештальт, японец снова устремился вперёд – на сей раз в Америку. Следующие несколько сезонов он проведёт в чемпионатах CART и IndyCar.

Брет Ланджер — 34 гонки

Брет Ланджер запомнился миру как один из четырёх героев, которые вызволяли Ники Лауду из горящего болида после аварии на «Нордшляйфе». Что касается его гоночной карьеры, то она запоминается уже не столь сильно как отважный поступок. В 1975-м американец принимает участие в трёх заключительных гонках чемпионата в составе команды «Хескет». Далее последует переход в «Сёртис», где он в пух и прах проиграет внутрикомандное сражение Алану Джонсу. Последующие два года он также проведёт в скромных командах, использующих клиентское шасси. В 1978-м Ланджеру даже довелось управлять прошлогодним болидом «Макларена», жаль только, в наборе очков ему это не помогло.

После завершения гоночной карьеры Ланджер стал принимать активное участие в социальной жизни своей страны. Он писал для The New York Times, создал собственное движение, посвящённое личной ответственности, а также в качестве пилота самолёта бесплатно транспортировал тяжелобольных пациентов до места лечения.

Макс Чилтон — 35 гонок

Макс Чилтон был самым обычным рента-драйвером, появление которых было вполне ожидаемо после расширения пелотона до 12 команд. На юниорском уровне Чилтон особо ничем не выделялся на фоне других молодых пилотов: за три сезона в GP2 он сумел одержать только две победы. Впрочем, результаты результатами, а спонсорскую поддержку никто не отменял: в 2013 году Макс дебютировал за «Марусю» в Формуле-1.

На фоне своего талантливого напарника Жюля Бьянки Чилтон смотрелся, мягко говоря, не очень здорово. Единственное, чем мог похвастаться британец, так это рекордной серией по количеству завершённых гонок со старта формульной карьеры: на протяжении 25 Гран-при подряд Чилтон неизменно добирался до финиша.

Макс Чилтон в составе «Маруси» Фото: Mark Thompson/Getty Images

В остальном два сезона Макса, проведённые за «Марусю», не оставили никакого следа в истории Формулы-1. После 2014 года британец отправился в IndyCar, где также не снискал успеха. В преддверии этого сезона Чилтон покинул американский чемпионат, заявив, что хочет сосредоточиться на подготовке к марафону «24 часа Ле-Мана».

Шарль Пик — 39 гонок

Ещё один представитель дивной эпохи 12 команд в Формуле-1. Как и Чилтон, Шарль никогда не считался особым талантом, хотя некоторых успехов в молодёжках всё же добился – 3-е место по итогам сезона Мировой серии «Рено». В 2012 году француз добрался до Формулы-1, где провёл два невзрачных сезона в составе аутсайдеров: первый год в «Марусе», второй – в «Кэтерхэме».

После бесславной охоты в хвосте пелотона Пик побыл один сезон официальным резервистом «Лотуса», а также провёл несколько гонок в новообразованном чемпионате Формула-Е. Затем он резко завершил гоночную карьеру, заняв руководящую должность в логистической компании. А в начале этого года француз неожиданно вернулся в мир высоких скоростей, приобретя команду Формулы-2 «ДАМС».

Лука Бадоер — 50 гонок

Карьеру Бадоера во многом можно назвать уникальной. В историю Формулы-1 он вошёл как вечный тестер, хотя в начале своего гоночного пути слыл очень талантливым пилотом. В 1992-м итальянец берёт титул в чемпионате Формулы-3000, опередив по итогам сезона не кого-нибудь, а Рубенса Баррикелло и Дэвида Култхарда. К сожалению, новоявленному чемпиону не удалось найти себе боеспособную команду в Формуле-1: сезон-1993 он начинал в составе скромной конюшни «Скудерия Италия». Далее в жизни Бадоера появятся такие же безнадёжные «Форти» и «Минарди».

Отдельной строкой стоит выделить сезон-1999 – самый драматичный в карьере итальянца. В тот год гоночные боги отвесили ему две смачные пощёчины. В середине чемпионата на неопределённый срок выбывает из строя Михаэль Шумахер – казалось бы, сейчас-то Бадоер как официальный тест-пилот «Скудерии получит долгожданный шанс посостязаться на конкурентоспособной технике. Однако боссы «Феррари» предпочли не своего тестера, а гонщика со стороны – Мику Сало.

Михаэль Шумахер и Лука Бадоер Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Бадоеру пришлось продолжить сезон за «Минарди», но даже в столь слабой команде у него был шанс финишировать в очках. На «Нюрбургринге» Бадоер проводил гонку всей жизни: за 13 кругов до финиша он шёл на фантастическом 4-м месте. К огромному сожалению, проблемы с коробкой передач не дали свершиться сенсации, а безутешный итальянец расплакался после схода.

После 1999 года Бадоер окончательно сосредоточился на работе тест-пилота, принимая активное участие в доработке болидов «Феррари». Можно смело сказать, что Лука стал одним из творцов успеха «Скудерии» в начале-2000-х. История взаимоотношений Бадоера и «Феррари» красиво закольцевалась в 2009 году, когда человеку, посвятившему команде столько лет, всё-таки дали выступить за рулём красного болида после травмы Фелипе Массы. Очков в двух гонках итальянец так и не набрал, но в контексте того, что Бадоер сделал для «Феррари», его гоночные успехи вовсе не имеют значения.