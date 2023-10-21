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Леклер выиграл квалификацию, Малинин — лучший в короткой программе. Главное к утру

Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при США Формулы-1, американский фигурист Илья Малинин оказался лучшим в короткой программе первого этапа Гран-при Skate America, российский футболист Алан Дзагоев дебютировал в греческой «Ламии». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Леклер выиграл квалификацию ГП США, Ферстаппен потерял поул из-за нарушения границ.

2. Малинин выиграл короткую программу на первом этапе Гран-при ISU-2023/2024, Эгадзе — пятый.

3. Алан Дзагоев дебютировал в составе греческой «Ламии».

4. 33 сейва Сорокина не помогли «Айлендерс» избежать поражения в матче с «Нью-Джерси».

5. ФИФА и АФК запретили сборной Палестины проводить матчи в Алжире.

6. Депутат Европарламента: Бензема не осудил терроризм на территории Израиля. Это шокирует.

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8. Хосеп Гвардиола рассказал, кого считает фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

9. «Сибирь» отыгралась с 0:2 и победила «Ак Барс» в овертайме.

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