16 топ-событий субботы: битва Махачева, огненные дерби и наши в полуфиналах тенниса

Это нельзя пропустить 21 октября: много отличных матчей с утра до поздней ночи!

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Программа коротко:

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Время в материале указано по Москве.

🎾 9:00*: Диана Шнайдер (Россия) — Мари Боузкова (Чехия, 3), Наньчан, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: выйдет ли Шнайдер в свой второй финал в карьере?

19-летняя россиянка Диана Шнайдер добралась до полуфинала турнира в Наньчане, не отдав соперницам ни сета. Дальше наша теннисистка померится силами с третьей ракеткой турнира Мари Боузковой из Чехии. Девушки ранее друг с другом не играли. Лучшая из них выйдет в финал, где померится силами с кем-то из пары Катержина Синякова — Лейла Фернандес. Отметим, что до этого Диана была лишь раз в финале WTA — три недели назад в Нинбо, где проиграла Онс Жабер.

Диана Шнайдер Фото: VCG via Getty Images

🎾 10:00*: Синтаро Мочизуки (Япония, WC) — Аслан Карацев (Россия, LD), Токио, 1/2 финала

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: справится ли Карацев с дерзким японцем?

30-летний Аслан Карацев успешно продвигается по сетке «пятисотника» в Токио. Россиянин уже убрал с дистанции двух сеяных теннисистов — американца Фрэнсиса Тиафо (6) и австралийца Алекса де Минора (4). Также Аслан справился с китайцем Чжан Чжичжэнем. Теперь пришла очередь сразиться с 20-летним японцем Синтаро Мочизуки, который проводит турнир жизни. Мало того, что Синтаро на домашней арене в Токио выиграл первый матч на уровне ATP, так он уже пробился в полуфинал, остановив среди прочих и первую ракетку турнира Тейлора Фритца. Сумеет ли Карацев справиться с дерзким японцем? Ранее теннисисты друг с другом не встречались. Победитель сыграет в финале с кем-то из американского дерби Бен Шелтон — Маркос Гирон.

Аслан Карацев Фото: Getty Images

⛸ 12:00: Фигурное катание, гран-при России

Интрига: дебют Косторной в парном катании

Бывшая одиночница Алёна Косторная проведёт свой первый турнир в качестве парницы в дуэте с Георгием Куницей. В соперниках — многоопытные титулованные Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

В женском катании одержать вторую победу подряд попробует Аделия Петросян из группы Этери Тутберидзе. Конкуренция обещала быть более плотной, чем на предыдущем этапе, но Вероника Жилина снялась с соревнований. Навязать борьбу Петросян попытается Алина Горбачёва, также владеющая четверными прыжками.

Хедлайнер мужской одиночки — Марк Кондратюк, главные соперники которого — Матвей Ветлугин, Алексей Ерохов и Григорий Фёдоров.

Фигурное катание, гран-при России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

🏐 13:30: «Локомотив» — «Зенит-Казань», Суперлига, 2-й тур

Интрига: возьмут ли новосибирцы реванш за поражение в 1/2 финала Кубка столетия?

К старту Суперлиги команды подошли не в идеальных кондициях: «Локомотив» лишь на этой неделе встретил тренера Пламена Константинова после сборной Болгарии, «Зенит» — Сэма Деру, но до сих пор играет без связующего американца Майки Кристенсона. Хотя и это не помешало казанцам оформить очный матч в полуфинале Кубка столетия (3:0), где они отодвинули от сетки соперников и не дали им воспользоваться главной силой — первым темпом. Так что уже во 2-м туре чемпионата России «Локо» может взять реванш.

«Зенит-Казань» Фото: ВК «Зенит-Казань»

⚽️ 14:30: «Ливерпуль» — «Эвертон», АПЛ, 9-й тур

Интрига: удержится ли «Ливерпуль» в топ-4 по итогам дерби?

Матчи «Ливерпуля» и «Эвертона» — одни из самых ожесточённых в АПЛ. Несмотря на явную разницу в классе в последние годы, команде Клоппа не всегда удаётся справиться с соперником. Сейчас эта разница ещё более очевидна. «Ливерпуль» замыкает топ-4, «Эвертон» барахтается рядом с зоной вылета. Победа позволит парням Клоппа удержаться в четвёрке или даже прыгнуть выше, если конкуренты потеряют очки. «Эвертон» же, если наберёт три очка, может подняться в таблице и, конечно, подпортить жизнь соседям.

«Ливерпуль» — «Эвертон» Фото: Visionhaus/Getty Images

⚽️ 15:00: «Реал Сосьедад» — «Мальорка», Примера, 10-й тур

Интрига: поможет ли Захарян своей команде исправиться за обидное поражение от «Атлетико»?

Перед паузой на матчи сборных «Сосьедад» съездил в гости к «Атлетико» и очень обидно проиграл, пропустив в самой концовке из-за нелепого пенальти. Теперь есть шанс исправиться: «Мальорка» обитает рядом с зоной вылета и кажется идеальным соперником, чтобы набрать три очка дома. В топ-4 «Сосьедад» не вернётся, даже если выиграет. Но как минимум можно не отпускать конкурентов слишком далеко. И, конечно, ждём подвигов от Арсена Захаряна!

«Реал Сосьедад» — «Мальорка» Фото: Quality Sport Images/Getty Images

⚽️ 16:30: «Локомотив» — «Динамо», РПЛ, 10-й тур

Интрига: «Локо» оторвётся или «Динамо» подтянется?

Московское дерби — один из главных матчей тура. Команды в таблице разделяют всего два очка, но из-за плотности складывается ощущение, что всё гораздо серьёзнее. «Локо» занимает четвёртое место, «Динамо» — восьмое. Команда Галактионова перед паузой на сборные в своём стиле добыла ничью на последних минутах в Екатеринбурге. У Лички же ситуация совсем неприятная: четырёхматчевая серия без побед в РПЛ, в которой затесался и проигрыш кризисному «Спартаку». Теперь снова дерби — и снова шанс прервать серию.

«Локомотив» — «Динамо» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

⚽️ 17:00: «Манчестер Сити» — «Брайтон», АПЛ, 9-й тур

Интрига: прервёт ли «Сити» аномальную серию в АПЛ?

Гвардиола потерял Родри — и сразу начал проигрывать. «Сити» слил два матча АПЛ подряд (1:2 с «Вулверхэмптоном» и 0:1 с «Арсеналом») — аномальная серия для действующих обладателей требла. Теперь играть предстоит дома, но соперник далеко не самый удобный. «Брайтон», хоть и тоже не побеждает в АПЛ два тура, остаётся одной из лучших команд чемпионата и идёт совсем рядом с зоной еврокубков. “Сити” же пока отстаёт на два очка от лондонских лидеров АПЛ в лице «Тоттенхэма» и «Арсенала».

«Манчестер Сити» — «Брайтон» Фото: Robbie Jay Barratt — AMA/Getty Images

⚽️ 19:00: «Балтика» — «Краснодар», РПЛ, 12-й тур

Интрига: остановит ли Игнашевич настроившийся на чемпионство «Краснодар»?

Для команды Ивича теперь каждый матч — новый шаг к титулу. На данный момент «Краснодар» опережает ближайшего преследователя («Крылья Советов») на шесть очков и остаётся единственным участником РПЛ, не потерпевшим ни одного поражения в этом сезоне. «Балтика» же потихоньку осваивается в элите и в последних трёх турах одержала две победы. Пока команда Игнашевича обитает в зоне стыков, но если продолжит в том же духе, то гарантированно поднимется выше. А тут ещё и мотивация стать тем самым клубом, который остановит «Краснодар».

«Краснодар» Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

⚽️ 19:30: «Челси» — «Арсенал», АПЛ, 9-й тур

Интрига: оживший «Челси» испортит жизнь «Арсеналу»?

Дерби в субботу будет не только в Москве, но и в Лондоне. «Челси», полностью заваливший начало сезона, внезапно ожил и дважды подряд взял три очка. «Арсенал» же пока держит марку прошлого чемпионата и идёт вровень по очкам с «Тоттенхэмом», занимая второе место только из-за дополнительных показателей. Хотя насколько это вообще важно? Дерби — матч, который часто выходит за скобки и не поддаётся логике. Несмотря на разрыв в таблице, здесь возможны сюрпризы, и проблем с мотивацией у «Челси» точно не будет.

«Челси» — «Арсенал» Фото: Arsenal FC via Getty Images

⚽️ 19:30: «Севилья» — «Реал» Мадрид, РПЛ, 12-й тур

Интрига: Рамос помешает «Реалу» удержаться на первом месте?

Вот это сюжет! Многолетний капитан «Реала» впервые с 2005 года сыграет против мадридской команды. Рамос снова в родной «Севилье» и наверняка захочет показать, что в «Реале» рано списали его. Правда, легко это только на словах. Пока «Севилья» барахтается на 16-м месте, Мадрид лидирует в Примере, на два очка опережая сенсационную «Жирону» и на три — «Барселону». Будет чудо или «Реал» продолжит поход за титулом?

«Севилья» — «Реал» Мадрид Фото: Soccrates/Getty Images

🏒 20:00: «Оттава Сенаторз» — «Детройт Ред Уингз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 21 октября 2023, суббота. 20:00 МСК Оттава Сенаторз Оттава Не начался Детройт Ред Уингз Детройт Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: продлит ли Владимир Тарасенко снайперскую серию?

Канадский и американский клубы давно не радовали своих болельщиков достойными результатами, но в начале нынешнего сезона «Оттава» и «Детройт» очень хороши. К очной встрече обе команды подходят с трёхматчевыми победными сериями. В субботу одна из этих серий точно продлится, а вторая прервётся. В составе «Оттавы» отличную форму набрал и российский новичок Владимир Тарасенко, отличившийся в двух последних матчах. Сумеет ли Владимир развить свою серию или «красные крылья» окажутся ему не по зубам?

«Оттава Сенаторз» — «Детройт Ред Уингз» Фото: AP/TASS

🏉 22:00: Англия — ЮАР, ЧМ-2023 по регби, 1/2 финала

Интрига: смогут ли южноафриканцы сохранить у себя кубок мира?

Регбийные боги на Кубке мира – 2023 будто специально испытывают на прочность действующих обладателей трофея из Южной Африки. Плей-офф у «Спрингбокс» просто зубодробительный. Едва-едва расправившись с хозяевами турнира французами, ЮАР вышел на родоначальников регби – сборную Англии. А если получится победить, то в финале, скорее всего, предстоит играть с могучей Новой Зеландией. Чтобы забрать трофей, нужно обыграть всех сильнейших – это ясно. Но хватит ли на это сил? Дружина Стива Бортвика не постесняется задать сопернику этот вопрос на поле.

Англия — ЮАР Фото: Dan Mullan/Getty Images

👊 22:00*: Магомед Анкалаев (Россия) — Джонни Уокер (Бразилия), UFC 294

*Время боя ориентировочное

Интрига: у Анкалаева нет права на ошибку

Ни для кого не секрет, что в UFC недолюбливают Магомеда Анкалаева. Дагестанский боец вообще не использует трэш-ток и никак не раскручивает свои поединки, чем постоянно огорчает Дану Уайта. Но и уволить россиянина нельзя, ведь он идёт на серии из 10 поединков без поражений. Теперь Анкалаеву дали в соперники Джонни Уокера: если наш соотечественник победит, ему просто обязаны будут снова дать титульный шанс. Но поражения Магомеду промоушен не простит.

Магомед Анкалаев Фото: Zuffa LLC via Getty Images

👊 22:30*: Хамзат Чимаев (ОАЭ) — Камару Усман (США), UFC 294

*Время боя ориентировочное

Интрига: окажет ли Усман достойное сопротивление Чимаеву?

Хамзат Чимаев должен был драться с Пауло Костой, но того сразил стафилококк, и в промоушене подыскали экстренную замену. Да ещё какую! Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман решил подняться на категорию выше и проверить хайпового Борза. За нигерийского американца говорит бесконечный опыт, но есть вероятность, что равного боя не выйдет. Камару выступит не в своём весе, его замучили травмы, и возраст откровенно поджимает. Хватит ли ему сил потрепать Чимаева?

Хамзат Чимаев Фото: Zuffa LLC via Getty Images

👊 23:00*: Ислам Махачев (Россия) — Александр Волкановски (Австралия), UFC 294

*Время боя ориентировочное

Интрига: Волкановски со второй попытки остановит Махачева?

Главный бой UFC 294 едва не сорвался из-за рассечения Чарльза Оливейры, но в UFC выбрали гениальную замену. Первый бой Ислама Махачева и Александра Волкановски оставил очень много вопросов, хотя россиянин и выиграл единогласным решением судей. Теперь у австралийца есть шанс доказать, что он сильнее дагестанского чемпиона. Вот только Алекс имел всего 11 дней на подготовку и не так давно перенёс операцию. Помешает ли это сенсации?