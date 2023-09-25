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Новости баскетбола за прошлую неделю — 18–24 сентября: Алексей Швед, Владимир Гомельский, Гилберт Аренас, Карасёв

Резкое заявление Гилберта Аренаса и будущее Алексея Шведа. Все события недели в баскетболе
Артемий Берстенев
Все события недели в баскетболе
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Дуэйн Уэйд очень много разговаривал, а авторы раздела проверили правдивость заявления бывшего игрока НБА о Дуайте Ховарде и Николе Йокиче.

На минувшей неделе, считай, стартовал отечественный баскетбол — Единая лига ВТБ провела Суперкубок, в котором также приняли участие и турецкие команды. Также рассказываем, что важного произошло за последнюю неделю в баскетбольном мире.

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Владимир Гомельский предположил, почему Алексей Швед до сих пор без контракта

Алексей Швед

Алексей Швед

Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Известный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу российского разыгрывающего Алексея Шведа. У Гомельского поинтересовались, почему Швед до сих пор без контракта и позволяет ли это предполагать, что он может вернуться в ЦСКА?

«Вопрос, как мне кажется, лежит в финансовой плоскости. Скорее всего, агент Шведа подыщет для Алексея команду, которая сумеет соответствовать его запросам», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Ранее сообщалось, что интерес к Алексею проявляют сербская «Црвена Звезда» и ряд других клубов: из Китая, а также неназванная команда, выступающая в Евролиге. Швед покинул московский ЦСКА после истечения срока контракта.

Слова Карасёва о Шведе:
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Аренас: «Юта» должна быть единственной командой, где ты можешь играть с белыми игроками

Гилберт Аренас

Гилберт Аренас

Фото: Getty Images

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас выразил мнение, что франшиза «Юта Джаз» должна переехать в Сиэтл. Аренас также высказался о наличии в команде белокожих, чернокожих и иностранных баскетболистов.

«Нужно избавиться от «Джаз» — просто снести всю франшизу. Перевезите эту команду в Сиэтл, и это будет просто улётно. «Юта» должна быть единственной командой, где ты можешь играть с белыми игроками. Пусть все иностранные и белые игроки будут в этой команде.

Я не хочу видеть в «Джаз» чернокожих баскетболистов. Знаю, звучит по-расистски. Будь «Юта» командой чисто для белых, почти уверен, что никто ничего об этом не сказал бы. Потому что мы знаем, что они будут мусором, и никто не обидится!» — заявил Аренас во время своего подкаста.

Очередное заявление Аренаса:
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Василий Карасёв — о Шведе: в МБА все выкладываются и в защите, и в нападении

Василий Карасёв

Василий Карасёв

Фото: Голубович Дмитрий, «Чемпионат»

Главный тренер МБА Василий Карасёв заявил, что в команде даже не рассматривали вариант с приглашением звёздного защитника Алексея Шведа, который покинул ЦСКА после истечения контракта.

«Наша концепция не предполагает наличие одной яркой звезды, и поэтому мы не рассматривали Алексея Шведа? Безусловно. Очень хорошо отношусь к Алексею. Но в команде для всех должны быть одинаковые требования. Все должны выкладываться в защите, все должны выкладываться в нападении.

На данном этапе, как это ни обидно признавать, в России нет игроков, которые могли бы в одиночку решить исход матча. А искусственно создавать — это глупо. Есть ребята очень хорошего уровня, которые в дальнейшем могут стать действительно лидерами сборной. Но это работа не года, а несколько лет нужно потратить на это.

Не будем себя обманывать – все, кто приходит в МБА, близко не были лидерами в своих командах. Кто-то вообще получал очень мало времени. Перестроиться и выработать менталитет победителей — для этого нужно время», — сказал Карасёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.

Полное интервью с Карасёвым:
«НБА и Евролига — два разных вида баскетбола». Василий Карасёв о ЧМ и работе «психологом»
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«НБА и Евролига — два разных вида баскетбола». Василий Карасёв о ЧМ и работе «психологом»

«Джордан пришёл и испортил всё». Дуэйн Уэйд высказался об игроках, не выигрывавших титул в НБА

Дуэйн Уэйд

Дуэйн Уэйд

Фото: Getty Images

Бывший атакующий защитник, а ныне совладелец «Юты Джаз» Дуэйн Уэйд считает, что количество выигранных титулов НБА не определяет уровень игрока.

«Есть игроки намного сильнее меня, и они не уйдут с тремя перстнями. Это не значит, что я лучше их, потому что у меня три перстня или потому что у другого игрока один или два… Вы не принесёте чемпионские титулы одному человеку, потому что это не гольф, не теннис и так далее. Майкл Джордан пришёл и испортил всем время. Леброн Джеймс был в финале 10-12 лет!» — приводит слова Уэйда Fadeaway World.

Дуэйн Уэйд — трёхкратный чемпион НБА, в том числе обладатель награды MVP финала 2006 года. Он лидирует в «Майами Хит» по очкам, матчам и множеству других статистических показателей, являясь самым легендарным игроком в истории франшизы. В августе он был включён в Зал славы вместе с Пау Газолем, Тони Паркером и Дирком Новицки.

Другие заявления Уэйда:
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Дуэйн Уэйд: я был MVP в 2009 году, а не Леброн Джеймс
Уэйд ответил на вопрос, заслуживает ли Ховард быть в списке 75 лучших игроков в истории

«Никто не может остановить Йокича». Джонсон объяснил, почему Ховард должен вернуться в НБА

Никола Йокич

Никола Йокич

Фото: Getty Images

Бывший игрок НБА, лучший запасной игрок сезона-1988/1989 Эдди Джонсон выразил мнение, что центровому Дуайту Ховарду нужно вернуться в лигу, так как он может осложнить жизнь звёздному центровому «Денвер Наггетс» Николе Йокичу на площадке.

«Я общался с Дуайтом Ховардом, когда тот был в командировке на Тайване. И я говорил ему что-то вроде: «Чувак, я не понимаю, почему ты не в НБА. Тебе стоит вернуться, хотя бы по одной простой причине — никто не может остановить Николу Йокича, а ты можешь». Дуайт доказал, что может доставлять Йокичу проблемы. Именно по этой причине кто-то точно даст ему шанс», — заявил Джонсон в эфире SiriusXM NBA Radio.

Напомним, прошлый сезон Ховард провёл в тайваньской баскетбольной лиге. Последним клубом баскетболиста в НБА был «Лос-Анджелес Лейкерс», за который он в сезоне-2021/2022 провёл 60 матчей, набирая в среднем 6,2 очка и делая по 5,9 подбора за матч.

Ховард за свою карьеру успел поиграть за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Атланту Хоукс», «Хьюстон Рокетс», «Шарлотт Хорнетс», «Вашингтон Уизардс» и «Филадельфию Сиксерс».

Наш ответ:
Ховард заявил, что закрыл Йокича в 2020 году. Солгал или у Николы правда были проблемы?
Ховард заявил, что закрыл Йокича в 2020 году. Солгал или у Николы правда были проблемы?
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