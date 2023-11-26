8 топ-матчей понедельника: НБА, КХЛ, Первая лига и Примера

С чего начнётся новая рабочая неделя: микс из баскетбола, хоккея и футбола.

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Время в материале указано по Москве.

🏀 2:00: «Нью-Йорк Никс» — «Финикс Санз», регулярный чемпионат НБА

Интрига: смогут ли «Никс» прервать серию побед «Финикса»?

После проблемного старта «Финикс» обрёл себя и сейчас показывает отличный баскетбол — семь побед подряд, которые привели команду уже к третьему месту на Западе. Звёздная команда смотрится всё увереннее, но и сами «Никс» не разочаровывают. Вместе с неожиданной доминантной победой в серии с «Кливлендом» «Никс» закрепились во втором эшелоне контендеров Востока, занимая пятое место в конференции. Кто из двух сильных команд заберёт победу?

Кевин Дюрант с трудом смог перейти в «Финикс»: Кевин Дюрант: «Нетс» не хотели избавляться от меня

🏀 4:00: «Денвер Наггетс» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: смогут ли «Спёрс» воспользоваться плохой формой «Денвера»?

«Сан-Антонио» имеет серию из 11 поражений подряд, являясь худшей командой Западной конференции. Пошла чёрная полоса после довольно симпатичного старта сезона, где команда могла добывать победы, а Виктор Вембаньяма удивлял весь мир, но всё резко ухудшилось. Казалось бы, у техасцев не должно быть шансов с действующими чемпионами, но «Денвер» и сам переживает плохой период, проиграв четыре матча из последних пяти. Во многом это связано с отсутствием Джамала Маррея, которое сильно сказывается на и так не очень глубокой по составу команде. Кто воспользуется этим матчем, чтобы закончить кризисный отрезок?

Вембаньяма разочаровывает? Виктор Вембаньяма опустился на второе место в рейтинге новичков НБА

🏒 17:00: «Автомобилист» – «Спартак», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 27 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: остановит ли «Спартак» своё падение?

Травма ведущего центрального нападающего Ивана Морозова всё-таки оказала серьёзное негативное влияние на игру команды Алексея Жамнова. Впервые в нынешнем сезоне красно-белые проиграли три матча подряд, забив на этом неудачном отрезке всего четыре гола. Прервать чёрную полосу будет довольно проблематично — «Автомобилист» хоть и не показывает эффектной игры, но при этом обладает очень мастеровитым подбором хоккеистов и будет играть на домашнем льду.

Главный тренер «Спартака» объяснил, почему команда начала терпеть поражения: Жамнов — о третьем поражении подряд: у «Спартака» пропала жадность на голы

⚽️ 17:00: «Динамо Мх» — «Торпедо», Первая лига, 20-й тур

Интрига: Бердыев закрепится в лидерах Первой лиги?

Махачкалинское «Динамо» на дистанции начинает оправдывать вложенные средства: Курбан Бердыев тренирует, футболисты – хорошо играют, Шамиль Газизов – управляет. Механизм работает как часы, и клуб медленно идёт к мечте – выходу в РПЛ. В соперниках – средненькое «Торпедо», но интересно, что в 1-м туре москвичи своего соперника победили (2:0). Говорит ли это о психологическом преимуществе? Вряд ли, учитывая 13-очковую разницу между клубами на данный момент. Хозяева решают вопрос повышения в классе, а гости – проблему, как бы в год своего столетия не свалиться по итогам сезона в опасную зону.

Махачкала в РПЛ? Не всё так просто: Глава «Динамо» Махачкала рассказал, какие проблемы возникнут у команды при выходе в РПЛ

🏒 19:30: ЦСКА — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

Интрига: справится ли действующий чемпион с серьёзной проверкой?

ЦСКА одержал пять побед в последних шести матчах, а предыдущую игру с минским «Динамо» главный тренер армейской команды Сергей Фёдоров даже назвал идеальной. Однако единственное поражение на этом отрезке пришлось на армейское дерби со СКА. В остальном же ЦСКА обыгрывал соперников, явно уступающих в классе и мастерстве. Новую проверку подопечные Фёдорова пройдут в понедельник на родном льду, сыграв с «Локомотивом».

Лидер ЦСКА рассказал, как едва не оказался в «Локомотиве» в межсезонье: Эксклюзив Окулов: если бы не остался в ЦСКА, «Локомотив» был бы одним из главных вариантов

⚽️ 19:30: «Алания» — «Акрон», Первая лига, 20-й тур

Интрига: что теперь Калешин скажет на пресс-конференции?

Главный тренер «Акрона» болезненно переживает поражения своей команды – в прошлом туре специалист на пресс-конференции после встречи с «Волгарём» заговорил о глобальных проблемах отечественного футбола. Учитывая, что соперник тольяттинцам теперь предстоит более классный (и соседствующий с ними в таблице), есть шанс услышать от коуча что-то новое и не менее интересное. К тому же у «Алании» не будет проблем с недонастроем: владикавказцам нужно исправляться за крах с «Химками» (1:4). Правда, есть нюанс – в последних шести встречах между этими клубами «Алания» не побеждала.

🏀 20:00: «Руна» — «Зенит», регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ

Интрига: сможет ли «Руна» прервать свою серию поражений, а у «Зенита» — победную?

Кажется, петербургский клуб выходит из кризиса старта сезона, где один из фаворитов розыгрыша умудрялся занимать позицию во второй половине таблицы. Теперь же у сине-бело-голубых четыре подряд победных матча и третье место в Единой лиге. «Руна», напротив, регрессирует к среднему, имея три проигрыша подряд, которые опустили команду за пределы топ-6, из которого клубы автоматически попадают в первый этап. Всё идёт своим чередом или новичок сможет переломить ситуацию?

⚽️ 23:00: «Жирона» — «Атлетик», Примера, 14-й тур

Интрига: каталонцы потеряют первое место в Ла Лиге?

Пока всё идёт к тому, что в чемпионате Испании случится главная сенсация сезона – футбол у «Жироны» настолько магический, что команда вполне может выиграть Ла Лигу. Но загадывать не будем, ведь даже по итогам 14-го тура каталонцы могут потерять первое место. Для этого нужно уступить «Атлетику» и чтобы «Реал» победил «Кадис». Во второе верится легко, а вот с первым могут быть проблемы: в прошлом сезоне клуб из Бильбао дважды проиграл «Жироне» (2:3, 1:2). Но риск всё равно существует – «Атлетик» в последние недели очень хорош.