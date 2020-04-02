Хабиб подтвердил отмену боя с Тони, ЦСКА обыграл «Спартак» в FIFA. Главные новости дня

Хабиб Нурмагомедов подтвердил отмену боя с Тони Фергюсоном, финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти без болельщиков, организаторы Уимблдона отменили турнир в 2020 году и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Футболисты первой команды «Спартака» пошли на сокращение зарплат на время карантина.
2. Финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы могут пройти при пустых трибунах.
3. Пресс-служба Единой лиги ВТБ представила видеоподборку самых смешных моментов из сыгранных матчей сезона-2019/2020.
4. Организаторы Уимблдона официально сообщили об отмене турнира в 2020 году.
5. Президент РФС Александр Дюков заявил, что все футбольные соревнования в стране приостановлены как минимум до 31 мая.
6. «Крылья Советов» прокомментировали информацию о возможной ликвидации клуба после проверки Счётной палаты.
7. В матче турнира по FIFA 20 ЦСКА под управлением «армейцев» Фёдора Чалова и Констатина Кучаева обыграл «Спартак», которым руководили спартаковцы Георгий Джикия и Александр Соболев.
8. Российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов опубликовал заявление, подтвердив отмену поединка с американцем Тони Фергюсоном
9. Национальная команда Германии рассматривает главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа в качестве основного кандидата на замену нынешнему наставнику сборной Йоахима Лёву.
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