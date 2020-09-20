Чимаев установил рекорд UFC, «Даллас» повёл в серии с «Тампой». Главное к утру

«Даллас» обыграл «Тампу» в первом финальном матче Кубка Стэнли, «Зенит» потерял очки в матче с «Уралом», Чимаев победил Мёршерта на турнире UFC и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. «Даллас» обыграл «Тампу» в первом матче финала Кубка Стэнли.

2. «Тоттенхэм» объявил о возвращении Бэйла.

3. «Манчестер Юнайтед» начал сезон с домашнего проигрыша «Кристал Пэлас».

4. Шварцман не пустил Надаля в полуфинал «Мастерса» в Риме.

5. «Зенит» упустил победу над «Уралом».

6. Убыток ЦСКА за 2019 год составил $ 66 млн.

7. UFC Fight Night 178. Чимаев отправил в нокаут Мёршерта за 17 секунд.

8. Хамзат Чимаев установил рекорд UFC.

9. «Даллас» в «Твиттере» после очередного сейва Худобина: он не человек. Это русская машина