Дацик нокаутировал Емельяненко, Ловчев назвал позорищем игру России. Главное к утру

Вячеслав Дацик на первых секундах нокаутировал Александра Емельяненко, Евгений Ловчев назвал позорищем игру сборной России в победном матче с Киргизией, капитан сборной Сербии отказался носить повязку в поддержку ЛГБТ и Украины. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Дацик на первых секундах нокаутировал Емельяненко в боксёрском поединке.
2. «Позорище полное». Евгений Ловчев раскритиковал игру сборной России с Кыргызстаном.
3. Капитан сборной Сербии отказался носить повязки в поддержку ЛГБТ и Украины на ЧМ-2022.
4. Сборная России вырвала победу у Кыргызстана на 89-й минуте товарищеского матча.
5. Премьер Великобритании стала фигуранткой скандала, потратив часть бюджета в шопе «Норвича».
6. Голкипер чешской сборной разбил Роналду лицо в матче Лиги наций.
7. В РФС рассказали, могут ли российские футболисты и судьи получить бронь от мобилизации.
8. Этапы Кубка мира по лыжным гонкам могут быть отменены из-за энергетического кризиса.
9. Самсонова победила Циньвэнь и выиграла турнир в Токио.
10. Источник: россиян не пускали на матч Армении с Украиной.
11. Цезарий Кулеша: ФИФА поняла, что допуск России может вылиться в бунт на ЧМ-2022.
12. Джойс нокаутировал Паркера в 11-м раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBO.
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