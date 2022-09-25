Дацик нокаутировал Емельяненко, Ловчев назвал позорищем игру России. Главное к утру

Вячеслав Дацик на первых секундах нокаутировал Александра Емельяненко, Евгений Ловчев назвал позорищем игру сборной России в победном матче с Киргизией, капитан сборной Сербии отказался носить повязку в поддержку ЛГБТ и Украины. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Дацик на первых секундах нокаутировал Емельяненко в боксёрском поединке.

2. «Позорище полное». Евгений Ловчев раскритиковал игру сборной России с Кыргызстаном.

3. Капитан сборной Сербии отказался носить повязки в поддержку ЛГБТ и Украины на ЧМ-2022.

4. Сборная России вырвала победу у Кыргызстана на 89-й минуте товарищеского матча.

5. Премьер Великобритании стала фигуранткой скандала, потратив часть бюджета в шопе «Норвича».

6. Голкипер чешской сборной разбил Роналду лицо в матче Лиги наций.

7. В РФС рассказали, могут ли российские футболисты и судьи получить бронь от мобилизации.

8. Этапы Кубка мира по лыжным гонкам могут быть отменены из-за энергетического кризиса.

9. Самсонова победила Циньвэнь и выиграла турнир в Токио.

10. Источник: россиян не пускали на матч Армении с Украиной.

11. Цезарий Кулеша: ФИФА поняла, что допуск России может вылиться в бунт на ЧМ-2022.

12. Джойс нокаутировал Паркера в 11-м раунде и стал временным чемпионом мира по версии WBO.