Усман Нурмагомедов защитил титул, Медведев и Хачанов идут дальше. Главное к утру

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов победил американца Бенсона Хендерсона в главном бою Bellator 292, российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов одержали победы во втором круге турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США), «Интер» неожиданно проиграл «Специи» со счётом 1:2. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Усман Нурмагомедов победил Бенсона Хендерсона и защитил чемпионский титул.
2. Медведев переиграл Накашиму и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе.
3. Карен Хачанов переиграл Оскара Отте и вышел в третий круг турнира в Индиан-Уэллсе.
4. «Интер» сенсационно проиграл «Специи». Лаутаро Мартинес не забил пенальти.
5. «Северсталь» едва не отыгралась с 1:4, но уступила ЦСКА. Армейцы повели в серии — 3-2.
6. «Сочи» на своём поле разгромно проиграл «Оренбургу».
7. «Торпедо» обыграло московское «Динамо» в овертайме и вышло вперёд в серии — 3-2.
8. «Барселону» могут понизить в классе или ликвидировать, если вину по делу о судьях докажут.
9. Двое россиян попали в список главных претендентов на звание лучшего игрока регулярки НХЛ.
10. Циципас проиграл 87-й ракетке мира Томпсону во втором круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.
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