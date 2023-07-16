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Дудакова успешно дебютировала в UFC, Вендел хочет уйти из «Зенита». Главное к утру

Россиянка Виктория Дудакова одержала победу техническим нокаутом над бразильянкой Истелой Нунес на турнире UFC on ESPN 49, бразильский полузащитник «Зенита» Вендел, всё ещё не присоединившийся к команде, хочет покинуть петербургский клуб, известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил переход хорватского вратаря Доминика Ливаковича из «Динамо» Загреб в турецкий «Фенербахче». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Виктория Дудакова нокаутировала соперницу в первом бою в UFC.

2. Источник: Вендел хочет покинуть «Зенит», он называл атмосферу в команде «ужасающей».

3. Романо: Ливакович перешёл в «Фенербахче», погнали!

4. Чун Ён Пак одолел Альберта Дураева удушающим приёмом.

5. Игрок «Зенита» Ренан объяснил, почему пробил «паненкой» решающий пенальти в матче с ЦСКА.

6. Майра Буэно Силва одолела Холли Холм с помощью удушающего приёма.

7. Источник: Карраскаль хотел перейти в «Спартак», но клуб отказался из-за характера игрока.

8. Леброн Джеймс снова будет играть под 23-м номером.

9. Месси выступил с заявлением после официального подтверждения перехода в «Интер Майами».

10. «Фенербахче» объявил о переходе Душана Тадича.