Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дудакова успешно дебютировала в UFC, Вендел хочет уйти из «Зенита». Главное к утру

Дудакова успешно дебютировала в UFC, Вендел хочет уйти из «Зенита». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Россиянка Виктория Дудакова одержала победу техническим нокаутом над бразильянкой Истелой Нунес на турнире UFC on ESPN 49, бразильский полузащитник «Зенита» Вендел, всё ещё не присоединившийся к команде, хочет покинуть петербургский клуб, известный инсайдер Фабрицио Романо подтвердил переход хорватского вратаря Доминика Ливаковича из «Динамо» Загреб в турецкий «Фенербахче». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Виктория Дудакова нокаутировала соперницу в первом бою в UFC.

2. Источник: Вендел хочет покинуть «Зенит», он называл атмосферу в команде «ужасающей».

3. Романо: Ливакович перешёл в «Фенербахче», погнали!

4. Чун Ён Пак одолел Альберта Дураева удушающим приёмом.

5. Игрок «Зенита» Ренан объяснил, почему пробил «паненкой» решающий пенальти в матче с ЦСКА.

6. Майра Буэно Силва одолела Холли Холм с помощью удушающего приёма.

7. Источник: Карраскаль хотел перейти в «Спартак», но клуб отказался из-за характера игрока.

8. Леброн Джеймс снова будет играть под 23-м номером.

9. Месси выступил с заявлением после официального подтверждения перехода в «Интер Майами».

10. «Фенербахче» объявил о переходе Душана Тадича.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023