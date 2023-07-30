Гэтжи нокаутировал Порье, «Барселона» разгромила «Реал». Главное к утру
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Бой Джастина Гэтжи и Дастина Порье, разгром «Барселоной» мадридского «Реала» в товарищеском матче, потеря очков «Зенитом» в матче с «Ростовом», удаление Сергея Семака и многое другое — в традиционной подборке «Чемпионата» к утру.
- Джастин Гэтжи нокаутировал Дастина Порье на UFC 291;
- «Барселона» разгромила «Реал» в товарищеском матче, Винисиус не реализовал пенальти;
- «Ростов» вырвал ничью в матче с «Зенитом» во 2-м туре Российской Премьер-Лиги;
- Стала известна причина удаления Семака в матче с «Ростовом»;
- Глава МВД Чехии подчеркнул, что российских теннисисток не пустили не из-за критики Гашека;
- Алекс Перейра раздельным решением победил Яна Блаховича на UFC 291;
- Свёнтек обыграла Носкову и вышла в полуфинал турнира WTA-250 в Варшаве;
- Судьи объяснили, почему Хэмилтон получил штраф за столкновение с Пересом;
- Тони Фергюсон удушающим приёмом уступил Бобби Грину на UFC 291;
- «Барселона» готова расторгнуть контракт со своим игроком, если не сумеет продать его.
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