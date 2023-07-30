Гэтжи нокаутировал Порье, «Барселона» разгромила «Реал». Главное к утру

Бой Джастина Гэтжи и Дастина Порье, разгром «Барселоной» мадридского «Реала» в товарищеском матче, потеря очков «Зенитом» в матче с «Ростовом», удаление Сергея Семака и многое другое — в традиционной подборке «Чемпионата» к утру.