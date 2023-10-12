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Усман сразится с Чимаевым, Бедард забросил дебютную шайбу в НХЛ. Главное к утру

Экс-чемпион UFC нигериец Камару Усман встретится в поединке с непобеждённым бойцом Хамзатом Чимаевым на UFC 294, 18-летний нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Коннор Бедард забил свою первую шайбу в НХЛ, антидопинговая организация USADA объявила о прекращении сотрудничества с UFC. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Камару Усман сразится с Хамзатом Чимаевым на UFC 294.

2. 18-летний нападающий «Чикаго» Бедард забросил свою первую шайбу в НХЛ.

3. USADA объявила о прекращении работы с UFC, причиной стал Конор Макгрегор.

4. «Ванкувер» разгромил «Эдмонтон» со счётом 8:1.

5. «Локомотив» в упорном матче победил СКА в Санкт-Петербурге.

6. Чеферин: инфраструктура в Италии очень плохая. Надеемся, что к Евро-2032 всё будет хорошо.

7. «Спартак» в московском дерби обыграл ХК ЦСКА, Порядин и Голдобин набрали по три очка.

8. «Барселона» выступила с заявлением по делу Негрейры.

9. «Торпедо» отыгралось с 1:3 и одержало волевую победу в матче с «Северсталью» в гостях.

10. Романо: Камавинга подписал новый контракт с «Реалом».