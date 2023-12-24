Разгромная победа Бивола, Овечкин снова без голов. Главное к утру

Российский боксёр Дмитрий Бивол разгромно победил британца Линдона Артура на турнире в Саудовской Аравии, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отличиться в матче с «Тампой» и не забил послематчевый буллит, «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью в центральной встрече АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».