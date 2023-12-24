Разгромная победа Бивола, Овечкин снова без голов. Главное к утру
Российский боксёр Дмитрий Бивол разгромно победил британца Линдона Артура на турнире в Саудовской Аравии, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отличиться в матче с «Тампой» и не забил послематчевый буллит, «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью в центральной встрече АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Избиение Короля Артура. Бивол деклассировал британца и поставил на колено.
- «Вашингтон» проиграл «Тампе» в серии буллитов, Овечкин без очков и не забил буллит.
- «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» и упустил шанс выйти на первое место в АПЛ.
- Джошуа досрочно победил Валлина в главном бою турнира в Саудовской Аравии.
- Паркер победил Уайлдера на вечере бокса в Эр-Рияде.
- 25-летний победитель первенств России и Европы по боксу погиб в день похорон матери.
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