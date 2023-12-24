Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Разгромная победа Бивола, Овечкин снова без голов. Главное к утру

Разгромная победа Бивола, Овечкин снова без голов. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Российский боксёр Дмитрий Бивол разгромно победил британца Линдона Артура на турнире в Саудовской Аравии, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог отличиться в матче с «Тампой» и не забил послематчевый буллит, «Ливерпуль» и «Арсенал» сыграли вничью в центральной встрече АПЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Избиение Короля Артура. Бивол деклассировал британца и поставил на колено.
  2. «Вашингтон» проиграл «Тампе» в серии буллитов, Овечкин без очков и не забил буллит.
  3. «Ливерпуль» сыграл вничью с «Арсеналом» и упустил шанс выйти на первое место в АПЛ.
  4. Джошуа досрочно победил Валлина в главном бою турнира в Саудовской Аравии.
  5. Паркер победил Уайлдера на вечере бокса в Эр-Рияде.
  6. 25-летний победитель первенств России и Европы по боксу погиб в день похорон матери.
  7. Мэттьюс установил лучший результат в НХЛ в XXI веке по голам в 30 матчах со старта сезона.
  8. Защитник «Спартака» Хлусевич может перейти в лиссабонский «Спортинг».
  9. Клаудиньо ответил на вопрос о возможном уходе из «Зенита».
  10. «Наполи» вдевятером проиграл «Роме» и опустился на седьмую строчку.
  11. УЕФА примет решение по делу «Барселоны» в феврале, клубу грозит дисквалификация в ЛЧ.
  12. Санкции против России могут помешать переходу Ренана из «Зенита» в «Реал».
Материалы по теме
Избиение Короля Артура. Бивол деклассировал британца и поставил на колено Избиение Короля Артура. Бивол деклассировал британца и поставил на колено
14 топ-событий воскресенья: наши в НХЛ, НБА, «Зенит» — «Локо-Кубань» и финал в волейболе 14 топ-событий воскресенья: наши в НХЛ, НБА, «Зенит» — «Локо-Кубань» и финал в волейболе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2023
Приложение для Android