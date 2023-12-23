14 топ-событий воскресенья: наши в НХЛ, НБА, «Зенит» — «Локо-Кубань» и финал в волейболе

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Время в материале – по Москве. Программа коротко:

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🏒 3:00: «Вашингтон Кэпиталз» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 24 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли «Тампа» в зону плей-офф?

Невероятная конкуренция на Востоке – третье место от девятого отделяют всего три очка! За бортом кубковой восьмёрки пока остаётся «Тампа», которая в последние годы приучила к тому, что розыгрыши Кубка Стэнли без неё не проходят. На их пути в очередном матче встанет «Вашингтон», который выиграл уже три матча подряд. «Столичные», в отличие от предстоящих соперников, пока идут в восьмёрке сильнейших. Кто из конкурентов за место в плей-офф окажется сильнее?

🏒 3:00: «Коламбус Блю Джекетс» — «Торонто Мэйпл Лифс», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 24 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК Коламбус Блю Джекетс Коламбус Не начался Торонто Мэйпл Лифс Торонто Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: получит ли Илья Самсонов ещё один шанс?

Предыдущий матч российский голкипер «листьев» наверняка хочет забыть как страшный сон — он пропустил пять шайб от «Баффало» уже к середине встречи и был заменён на Мартина Джонса, который, в общем, не сильно превзошёл коллегу. В Онтарио всё больше сомневаются в способностях Самсонова, и не исключено, что в ближайшем будущем Илья может покинуть состав «Мэйпл Лифс». Сыграет ли он в матче против неудержимых соотечественников из «Коламбуса»?

🏒 3:00: «Оттава Сенаторз» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 24 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК Оттава Сенаторз Оттава Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: когда проснётся «Питтсбург»?

Все амбиции «пингвинов», озвученные перед началом сезона, пока разбиваются о суровую реальность — команда Кросби и Малкина пока находится далеко за пределами плей-офф, периодически шокируя своих болельщиков матчами вроде 0:7 с «Торонто». Впрочем, сейчас «Питтсбург» идёт на серии из двух побед, а следующим из соперником станет худшая команда Востока. Ждать ли от «Пингвинз» очередную победу или же они вновь найдут способ «удивить» фанатов?

🏀 3:00: «Индиана Пэйсерс» — «Орландо Мэджик», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 24 декабря 2023, воскресенье. 03:00 МСК Индиана Пэйсерс Индианаполис Не начался Орландо Мэджик Орландо Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто победит в противостоянии двух топовых молодых команд?

После 27 игр в регулярном чемпионате «Орландо Мэджик» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда обладает очень молодым составом, но уже показывает свою состоятельность в лиге. «Индиана Пэйсерс» после поражения в финале внутрисезонного турнира от «Лос-Анджелес Лейкерс» немного сбавила темп, однако остаётся грозной силой в нападении. Кто же окажется сильнее в матче двух топовых клубов с «Востока»?

🏒 3:30: «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Баффало Сэйбрз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: начнёт ли Артемий Панарин новую результативную серию дома?

К сожалению, в игре с «Эдмонтоном» прервалась результативная серия Артемия Панарина в домашних матчах с начала сезона — россиянин остановился на отметке в 13 игр, показав второй результат в истории клуба и не дойдя всего двух шагов до рекорда. Сейчас он делит пятую строчку в гонке бомбардиров НХЛ с Давидом Пастрняком из «Бостона». Встреча с «Баффало», который не радует стабильностью и надёжной обороной – отличная возможность для Панарина пополнить лицевой счёт.

Артемий мог продлить серию: Видео Арбитры не засчитали гол Панарина в матче «Рейнджерс» с «Эдмонтоном»

🏀 4:00: «Оклахома-Сити Тандер» — «Лос-Анджелес Лейкерс», регулярный чемпионат НБА

Интрига: прервут ли «Лейкерс» свою серию поражений?

После победы во внутрисезонном турнире у «Лос-Анджелес Лейкерс» возникли большие проблемы с победами в регулярном чемпионате. Команда победила лишь в одном матче из последних шести сыгранных, при этом имеет серию поражений из четырёх игр. «Оклахома-Сити Тандер» же, напротив, отлично показывает себя в последнее время и победила в трёх встречах подряд. Сумеют ли подопечные Дарвина Хэма наконец-таки выиграть?

🏀 6:00: «Сакраменто Кингз» — «Миннесота Тимбервулвз», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 24 декабря 2023, воскресенье. 06:00 МСК Сакраменто Кингз Сакраменто Не начался Миннесота Тимбервулвз Миннеаполис Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: как пройдёт битва лучшей и четвёртой команды Западной конференции?

Регулярный чемпионат НБА набирает обороты, а «Миннесота Тимбервулвз» уже давно возглавляет турнирную таблицу Западной конференции. Клуб из Миннеаполиса практически не проигрывает в сезоне, но при этом на выезде играет менее уверенно, чем дома. «Сакраменто Кингз» после невнятного старта отлично провёл последний отрезок и, несмотря на несколько поражений, показывает качественный уровень баскетбола. Сумеют ли «короли» выстоять против грозных «волков»?

Момент с защитником «Кингз»: Видео Киган Мюррэй стал самым молодым игроком с 12+ трёхочковыми попаданиями за матч в НБА

🎿 10:30: Лыжные гонки. Кубок России, четвёртый этап. Скиатлон, женщины, мужчины

Интрига: одержит ли Большунов свою 12-ю подряд победу?

«Золотая» серия Александра Большунова на Кубке России пока продолжается. Особо смелые предполагают, что лучший лыжник страны не отдаст соперникам вообще ни одной гонки на национальной арене, хотя сам Сан Саныч относится к таким прогнозам очень осторожно. Как бы то ни было, закончить декабрь без поражений он может: в скиатлоне Большунов всегда хорош, даже в борьбе с норвежцами. Ну а в женской гонке интересно будет посмотреть, сможет ли кто-то обойти Веронику Степанову.

🏒 14:00: «Авангард» — «Металлург» Мг, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 декабря 2023, воскресенье. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: кто окажется сильнее в битве лидеров Востока?

Матч в Омске обещает быть горячим — в Сибири сойдутся лидеры Восточной конференции. И у «Авангарда», и у «Металлурга» сейчас по 57 очков, при этом «ястребы» имеют две игры в запасе относительно будущих соперников. Команде Андрея Разина необходимо нанести омичам домашнее поражение, чтобы не отпускать их в отрыв.

🏀 14:00: «Зенит» — «Локомотив-Кубань», регулярный чемпионат ЕЛ

Интрига: исправится ли «Зенит» за поражение от «Локомотива-Кубань»?

Команды уже встречались в матче первого круга регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Тогда «Локомотив-Кубань» оказался чуточку сильнее «Зенита» — 69:67. Но теперь матч будет проходить на домашней арене санкт-петербуржцев, где они проиграли лишь три матча в сезоне. Поэтому гостям из Краснодара будет очень непросто вскрыть оборону хозяев паркета. Кто же победит в битве за третье место турнирной таблицы Единой лиги ВТБ?

⚽️ 16:00: «Вулверхэмптон» — «Челси», АПЛ, 18-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: начнёт ли «Челси» победную серию?

«Челси» не может обрести стабильность второй сезон подряд. Лондонцы идут 10-ми в таблице, уже вряд ли претендуя на место в Лиге чемпионов. Но забраться как можно выше – необходимая задача. В текущем сезоне «Челси» лишь один раз победил в двух матчах подряд. Теперь это может произойти в случае, если лондонцы обыграют в гостях «Вулверхэмптон». «Волки» всего на три очка отстают от «Челси» и в случае победы догонят команду Почеттино. Хватит ли лондонцам сил, чтобы обыграть «волков» в гостях?

🏒 16:30: «Лада» — «Автомобилист», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 24 декабря 2023, воскресенье. 16:30 МСК Лада Тольятти Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: вернётся ли «Лада» в тройку лидеров Востока?

Одно из главных открытий этого сезона всё ещё идёт довольно высоко в таблице — «Лада» занимает четвёртое место на Востоке, опережая, к примеру, финалистов Кубка Гагарина из «Ак Барса». Если тольяттинцы на своей площадке переиграют «Автомобилист», который, по ощущениям, ближе к вылету из восьмёрки, чем к подъёму в топ-4, то потеснит «Салават» и поднимется в тройку лучших в своей конференции.

🏆 🏐 16:30: «Динамо М» — «Зенит-Казань», Кубок России (м), финал

Интрига: кто заберёт последний кубок в этом году?

Именно эти топ-клубы разыграли последние трофеи в российском волейболе: «Зенит» оформил чемпионство и Суперкубок, «Динамо» — Кубок Столетия. Подопечные Константина Брянского выкупили право провести финал у себя – и не зря: в последнее время дела в регулярке не клеятся, а парни Алексея Вербова только набирают ход.

⚽️ 19:00: «Фенербахче» — «Галатасарай», Суперлига, 18-й тур

Интрига: главное турецкое дерби закончится жестью?

«Фенербахче» — «Галатасарай» — главное турецкое дерби. Уровень ненависти в этом противостоянии зашкаливает. Болельщиков гостевой команды не допускают на матчи на чужой стадион во избежание проблем. Но стычки между фанатами «Фенера» и «Галатасарая» возникают перед играми. Учитывая, какая жесть творится в турецкой Суперлиге в последний месяц (президент бьёт судью, команды дерутся на поле), предстоящий матч – повышенной категории опасности. «Огня» добавляет тот факт, что «Фенербахче» и «Галатасарай» делят первое место после 16 туров. Ждём крутой игры, но чтобы эмоции не перевалили через край!