Победа Валиевой на чемпионате России, возможный переход Захаряна в «Реал». Главное к утру

Камила Валиева стала победительницей чемпионата России, российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян может перейти в мадридский «Реал», «Эвертон» заинтересован в подписании российского полузащитника «Монако» Александра Головина. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Валиева уверенно выиграла чемпионат России, Трусова стала второй, Щербакова — третья.

2. «Реал» работает над трансфером Захаряна. В сделке участвует агент Модрича.

3. «Эвертон» заинтересован в подписании Головина.

4. Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России в соревнованиях спортивных пар.

5. «Северсталь» в овертайме обыграла «Ак Барс» и прервала пятиматчевую серию поражений.

6. Журналист из США назвал абсурдными оценки Щербаковой за ПП по сравнению с Туктамышевой.

7. Фанат запустил мягкой игрушкой в Этери Тутберидзе на чемпионате России.

8. Камила Валиева получила на чемпионате России баллы выше трёх мировых рекордов.

9. Клубы из МЛС и Шотландии сделали предложение «Сочи» по трансферу Кассьерры.

10. Тутберидзе: Валиева сказала Щербаковой: «Собери со льда игрушки побыстрее».