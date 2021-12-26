Победа Валиевой на чемпионате России, возможный переход Захаряна в «Реал». Главное к утру

Камила Валиева стала победительницей чемпионата России, российский полузащитник московского «Динамо» Арсен Захарян может перейти в мадридский «Реал», «Эвертон» заинтересован в подписании российского полузащитника «Монако» Александра Головина. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Валиева уверенно выиграла чемпионат России, Трусова стала второй, Щербакова — третья.
2. «Реал» работает над трансфером Захаряна. В сделке участвует агент Модрича.
3. «Эвертон» заинтересован в подписании Головина.
4. Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России в соревнованиях спортивных пар.
5. «Северсталь» в овертайме обыграла «Ак Барс» и прервала пятиматчевую серию поражений.
6. Журналист из США назвал абсурдными оценки Щербаковой за ПП по сравнению с Туктамышевой.
7. Фанат запустил мягкой игрушкой в Этери Тутберидзе на чемпионате России.
8. Камила Валиева получила на чемпионате России баллы выше трёх мировых рекордов.
9. Клубы из МЛС и Шотландии сделали предложение «Сочи» по трансферу Кассьерры.
10. Тутберидзе: Валиева сказала Щербаковой: «Собери со льда игрушки побыстрее».
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