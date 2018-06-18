Фавориты не убедили. Об этом – в подборке материалов нашего портала, проливающих свет на события, произошедшие на ЧМ 17 июня.

Сенсация, ещё сенсация! Итоги четвёртого дня ЧМ – 2018 по футболу

Рано утром, еще не подозревая, что наступающий день подарит аж два сюрприза, наш обозреватель Кирилл Хаит попытался углубиться в проблемы сборной Аргентины и пришёл к выводу, что футболистам сложно принять тренерские задумки Хорхе Сампаоли, а её игра целиком зависит от Лионеля Месси.

Аргентина – ещё не команда Сампаоли. Всё зависит от Месси У сборной всего одна проблема. Но серьёзная.

Затем увидела свет новая порция «сториз» от корреспондентов «Чемпионата». На этот раз речь шла об оккупировавших парк «Зарядье» исландцах, смотревших футбол на мониторах в вагонах московского метро аргентинцах и путешествии Дмитрия Егорова по нелёгкому маршруту Сочи – Санкт-Петербург.

Ну что, по шаурме? «Сториз» от «Чемпионата» «Чемпионат» продолжает акцию #усынадежды, трясётся в «спятившем поезде» и ворчит в очередях. Истории от наших корреспондентов.

За час до начала первого матча дня отстрелялись очередные прогнозисты «Чемпионата». Знали бы они, какое фиаско их ожидает!

«Германия – фаворит, но может быть и ничья». Прогнозы на матчи ЧМ-2018 Прогнозы на матчи ЧМ-2018 Коста-Рика — Сербия, Германия — Мексика, Бразилия — Швейцария.

Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018

Но пока еще команды не вышли на поле, наш портал рассказал об очередной тренировке сборной России и психологическом состоянии получившего травму Алана Дзагоева.

Дзагоев рассказал, что он чувствует. Такое в его жизни в первый раз Тот случай, когда хочется плакать вместе с футболистом.

Игровой же день начался с минимальной победы Сербии над Коста-Рикой. Украшением этого матча послужил единственный мяч, забитый сербами со штрафного. В общем, достаточно предсказуемый результат.

Один Навас не воин. Сербия обыграла Коста-Рику в самом скучном матче ЧМ Коста-Рика в атаке ничего не смогла создать, а Навас пропустил после отличного удара Коларова.

А вот дальше стало весело! Заполонившие Москву мексиканцы гнали свою сборную вперёд, и она сотворила чудо, обыграв в «Лужниках» действующих чемпионов мира немцев.

Чемпионы мира не те? Мексика сенсационно бьёт Германию! Похоже, немцы сегодня потеряли статус фаворитов чемпионата мира.

Впрочем, наш обозреватель Анатолий Романов заглянул в свои записи и обнаружил, что проигрыш сборной Германии стал пятым поражением команд, приезжавших на чемпионаты мира в роли действующих обладателей титула, за последние десять турниров. Немцы просто поддержали статистику.

Немцы подцепили заразную болезнь. Как чемпионы мира уступали на старте ЧМ Потрясающий факт: на пяти из десяти последних чемпионатов мира действующие чемпионы стартовали с поражения.

Наш автор Глеб Чернявский приписал львиную долю в успехе сборной Мексики болельщикам команды.

Мексиканцы – лучшие на ЧМ. И игроки, и болельщики Землетрясение в Мехико после гола – доказательство.

Турнирная таблица чемпионата мира — 2018

Его, по сути, поддержал и наш обозреватель Григорий Теллингатер, уже объявивший Мексику победителем чемпионата мира. Как бы дальше она ни выступила.

ЧМ-2018 можно заканчивать. Уже ясно, кто победил Простой ответ на вопрос, кому вообще нужен этот чемпионат мира.

Казалось, что две сенсации в трёх матчах – это перебор. Но он случился: вслед за немцами не сумели стартовать с победы бразильцы, сыгравшие вничью со Швейцарией. Наш обозреватель Сергей Титов объявил по сему поводу швейцарскую команду тёмной лошадкой чемпионата мира.

Швейцария в большом порядке. Она – снова крутая тёмная лошадка И счёт матча здесь ни при чём.

Что ж, время расставит всё по своим местам.