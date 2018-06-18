Сенсация, ещё сенсация! Итоги четвёртого дня ЧМ – 2018 по футболу

Рано утром, еще не подозревая, что наступающий день подарит аж два сюрприза, наш обозреватель Кирилл Хаит попытался углубиться в проблемы сборной Аргентины и пришёл к выводу, что футболистам сложно принять тренерские задумки Хорхе Сампаоли, а её игра целиком зависит от Лионеля Месси.
Затем увидела свет новая порция «сториз» от корреспондентов «Чемпионата». На этот раз речь шла об оккупировавших парк «Зарядье» исландцах, смотревших футбол на мониторах в вагонах московского метро аргентинцах и путешествии Дмитрия Егорова по нелёгкому маршруту Сочи – Санкт-Петербург.
За час до начала первого матча дня отстрелялись очередные прогнозисты «Чемпионата». Знали бы они, какое фиаско их ожидает!
Календарь группового этапа чемпионата мира — 2018
Но пока еще команды не вышли на поле, наш портал рассказал об очередной тренировке сборной России и психологическом состоянии получившего травму Алана Дзагоева.
Игровой же день начался с минимальной победы Сербии над Коста-Рикой. Украшением этого матча послужил единственный мяч, забитый сербами со штрафного. В общем, достаточно предсказуемый результат.
А вот дальше стало весело! Заполонившие Москву мексиканцы гнали свою сборную вперёд, и она сотворила чудо, обыграв в «Лужниках» действующих чемпионов мира немцев.
Впрочем, наш обозреватель Анатолий Романов заглянул в свои записи и обнаружил, что проигрыш сборной Германии стал пятым поражением команд, приезжавших на чемпионаты мира в роли действующих обладателей титула, за последние десять турниров. Немцы просто поддержали статистику.
Наш автор Глеб Чернявский приписал львиную долю в успехе сборной Мексики болельщикам команды.
Турнирная таблица чемпионата мира — 2018
Его, по сути, поддержал и наш обозреватель Григорий Теллингатер, уже объявивший Мексику победителем чемпионата мира. Как бы дальше она ни выступила.
Казалось, что две сенсации в трёх матчах – это перебор. Но он случился: вслед за немцами не сумели стартовать с победы бразильцы, сыгравшие вничью со Швейцарией. Наш обозреватель Сергей Титов объявил по сему поводу швейцарскую команду тёмной лошадкой чемпионата мира.
Что ж, время расставит всё по своим местам.