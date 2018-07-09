Первый день на ЧМ без сборной России. Каким он был?
На этот вопрос ответит дайджест самых интересных материалов нашего портала, опубликованных 8 июля.
Один из обозревателей «Чемпионата»
Антон Михашёнок призвал сделать выход сборной России в 1/4 финала мирового чемпионата отправной точкой для налаживания футбольного хозяйства страны.
Ребята, всё только начинается. Мы не имеем права похоронить наследие этого ЧМ
Головы выше и давайте работать!
Главный аналитик «Чемпионата»
Сергей Титов разобрал игру сборной России в матче с Хорватией. Некоторые его выводы явно не совпали с мнением болельщиков: например, тезис о целесообразности замены Дениса Черышева. Кстати, досталось и тренерскому штабу – за неподготовленность команды к способу начала атак сборной Хорватии.
Ругать Фернандеса нельзя. Раньше он вообще никогда не бил пенальти
5 главных тактических тезисов матча России и Хорватии от Сергея Титова.
Фёдор Смолов: казнить или помиловать? Два диаметральных мнения на эту тему – от Олега Лысенко и Павла Пучкова.
Почему критиковать Смолова можно и нужно. Он сам виноват
Как главная надежда сборной России стала главным разочарованием.
Хватит критиковать Смолова. Ему сейчас хуже всех
Фёдор провалил турнир, на который поставил всё.
А вот позитив от
Артёма Дзюбы – в фотографиях из салона самолёта по пути из Сочи в Москву.
«Мои Воины!!! Моя Гордость!!!» Дзюба не перестаёт удивлять
Лучший.
Главным ньюсмейкером дня стал 39-летний
Сергей Игнашевич, объявивший о завершении карьеры. Для российского футбола это игрок-эпоха! Согласны?
«Я ухожу, ухожу красиво». Почему Игнашевич – реально великий
Прекрасный финал славной карьеры.
Вы точно не помните Игнашевича таким
Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры. Вспоминаем лучшие моменты, которые болельщики пережили вместе с ним.
33-летний
Александр Самедов тоже ушёл. Пока только из сборной.
«С нетерпением жду, как буду болеть за Россию и ездить по стадионам»
Александр Самедов готовится к жизни без сборной.
Наш обозреватель
Анатолий Романов подвёл итоги четвертьфиналов чемпионата мира, определив символическую сборную этого этапа турнира.
Символическая сборная 1/4 финала ЧМ-2018
Вот команда героев четвертьфиналов.
Апофеозом же дня стало общение игроков и тренеров сборной России со своими преданными болельщиками в фан-зоне на Воробьёвых горах. Достойная точка в выступлении нашей команды на чемпионате мира!
Сборная России встретилась с фанатами. Это было круто!
Громкое заявление Черчесова и русская речь Фернандеса. Репортаж с чествования нашей сборной.
Бонус
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