На этот вопрос ответит дайджест самых интересных материалов нашего портала, опубликованных 8 июля.

Первый день на ЧМ без сборной России. Каким он был?

Один из обозревателей «Чемпионата» Антон Михашёнок призвал сделать выход сборной России в 1/4 финала мирового чемпионата отправной точкой для налаживания футбольного хозяйства страны.

Ребята, всё только начинается. Мы не имеем права похоронить наследие этого ЧМ Головы выше и давайте работать!

Главный аналитик «Чемпионата» Сергей Титов разобрал игру сборной России в матче с Хорватией. Некоторые его выводы явно не совпали с мнением болельщиков: например, тезис о целесообразности замены Дениса Черышева. Кстати, досталось и тренерскому штабу – за неподготовленность команды к способу начала атак сборной Хорватии.

Ругать Фернандеса нельзя. Раньше он вообще никогда не бил пенальти 5 главных тактических тезисов матча России и Хорватии от Сергея Титова.

Фёдор Смолов: казнить или помиловать? Два диаметральных мнения на эту тему – от Олега Лысенко и Павла Пучкова.

Почему критиковать Смолова можно и нужно. Он сам виноват Как главная надежда сборной России стала главным разочарованием.

Хватит критиковать Смолова. Ему сейчас хуже всех Фёдор провалил турнир, на который поставил всё.

А вот позитив от Артёма Дзюбы – в фотографиях из салона самолёта по пути из Сочи в Москву.

«Мои Воины!!! Моя Гордость!!!» Дзюба не перестаёт удивлять Лучший.

Главным ньюсмейкером дня стал 39-летний Сергей Игнашевич, объявивший о завершении карьеры. Для российского футбола это игрок-эпоха! Согласны?

«Я ухожу, ухожу красиво». Почему Игнашевич – реально великий Прекрасный финал славной карьеры.

Вы точно не помните Игнашевича таким Сергей Игнашевич объявил о завершении карьеры. Вспоминаем лучшие моменты, которые болельщики пережили вместе с ним.

33-летний Александр Самедов тоже ушёл. Пока только из сборной.

«С нетерпением жду, как буду болеть за Россию и ездить по стадионам» Александр Самедов готовится к жизни без сборной.

Наш обозреватель Анатолий Романов подвёл итоги четвертьфиналов чемпионата мира, определив символическую сборную этого этапа турнира.

Символическая сборная 1/4 финала ЧМ-2018 Вот команда героев четвертьфиналов.

Апофеозом же дня стало общение игроков и тренеров сборной России со своими преданными болельщиками в фан-зоне на Воробьёвых горах. Достойная точка в выступлении нашей команды на чемпионате мира!

Сборная России встретилась с фанатами. Это было круто! Громкое заявление Черчесова и русская речь Фернандеса. Репортаж с чествования нашей сборной.

Бонус

Отчёт о контрольном матче питерского «Зенита» и московского «Динамо».