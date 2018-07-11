Сборную России покидают легенды

День противоречивого полуфинала, который специалисты, болельщики и просто заинтересованные люди окрестили скрытым финалом, начался с традиционной для нашего сайта красоты. Ибо она спасёт не только мир, но и футбол. Футбол, который после вылета России из домашнего чемпионата стремительно уносится в политику. Стоп. Красавицы. Вам в ленту.

Самая красивая болельщица ЧМ-2018. Выбираем! Первая часть голосования.

Не мы это начали, простите, друзья. Но профессиональный долг заставляет разобрать ситуацию с хорватским футболистом и членами тренерского штаба сборной со всех сторон. Тем более, что никто не требует репрессий, сборная не должна страдать от подобных вещей, но оценку дать их действиям просто необходимо. Слово хорватским коллегам.

«Вида и Вукоевич взбаламутили воду. Но будет ли наказан Ивица Олич?» Хорватские СМИ деликатно осуждают Виду и Вукоевича, а также переживают за судьбу Олича.

И если наши хорватские коллеги предпочитают сдержанно оценивать непростые ситуации, то более западным партнёрам просто не терпится пустить кровь любому, кто даже просто не критикует Россию. Не говорим уже о добрых словах в наш адрес… Посмотрите, как досталось на орехи тем, кто осмелился встретиться с Владимиром Путиным. Это вообще законно?

«Теперь у вас руки в крови». Футболистов ненавидят после встречи с Путиным Оказывается, они стали участниками «страшных преступлений» и адвокатами «машины по убийствам».

Весь мир дал адекватную оценку действиям Виды и Вукоевича, сам бывший член тренерского штаба сборной Хорватии отказался от финансовой помощи в оплате штрафа со стороны Украины, но парней продолжают топить. Мы не можем не дать слово южным соседям. Правда, читать это тяжело.

«Россияне, что вас так клинит?» Реакция Украины на инцидент с хорватами Немного о том, как соседи отреагировали на скандал после матча Россия — Хорватия.

Нет, не спешите закрывать этот материал, мы напомним вам о тексте, в котором только футбол. И аналитика. Вдруг вы пропустили очередной материал Антона Михашёнка, в котором он разбирает основные тенденции нынешнего чемпионата мира. Повторимся, там только про футбол!

Футбол сборных разделился на два радикально разных стиля. А результаты те же Разбираемся с одной из главных тенденций чемпионата мира.

Признайтесь, в день матчей ЧМ-2018 вы не можете не ждать огненных материалов Никиты Кузина. У нас есть для вас всё о том, какие красотки болели за сборную Франции.

Кто помимо Памелы Андерсон хочет увидеть Францию в финале? Эти красотки будут болеть за Гризманна и компанию.

Многие признают, что в России проходит один из самый креативных и творческих чемпионатов мира за все времена. Мы рассказываем вам о популярной культуре граффити. Она была представлена довольно широко.

Честь Черчесова и нога Акинфеева в Химках. Посмотрите на эти граффити Кого-то рисуют в знак благодарности, а кого-то – с целью навести порчу.

Вы будете удивлены, но даже после никем не ожидаемого результата сборной России, на её тренерский штаб продолжаются нападки. Главный критик Станислава Черчесова Андрей Канчельскис всеми способами старается зацепить носителя «усов надежды». Рулевой сборной продолжает хранить молчание, а вот его первый помощник Мирослав Ромащенко не сдержался. К сожалению, пришлось осветить и эту тему. Поделитесь, на чьей вы стороне, почему такое происходит?

Ромащенко зарубился с Канчельскисом. Это какая-то жесть Помощник Станислава Черчесова жёстко отвечает Андрею Канчельскису на критику в адрес сборной.

Как бы это ни было грустно, но будни чемпионата мира постепенно уступают место в лентах новостей другим событиям. Уже улетевший из России Роналду продолжает взрывать информационное пространство. Криштиану перебрался в «Ювентус»! О том, чем это грозит легендарному итальянскому клубу рассуждает обозреватель Кирилл Хаит.

«Если бы партнёры играли как я, мы были бы первыми». Что Роналду даст «Юве» «Ювентус» купил не игрока, а образ жизни.

Молодая сборная Франции в эмоциональном матче одержала победу над Бельгией. Как это было рассказывает наш обозреватель Анатолий Романов.

Азар снова поболеет за Францию в финале. «Трёхцветные» бьют Бельгию! Дидье Дешам был чемпионом мира как игрок, а теперь в шаге от того, чтобы стать обладателем золота в качестве тренера.

А Антон Михашёнок делится своими соображениями о том, почему столь скучная Франция оказалась в главном матче лучшего чемпионат мира по футболу.

Франция скучная. Поэтому она и в финале Прагматизм снова в тренде.

Первый день чемпионата мира без сборной России… Мажорным он, конечно, быть не может. И Дмитрий Егоров рассказывает, почему в оставшиеся дни этот праздник уже не будет прежним…

ЧМ-2018 — всё. Как же плохо без сборной России… Бельгия, Франция — да какая разница? Верните Дзюбу, Черчесова и всех…

Как не будет прежней и сборная России… Очередная легенда заявила о прекращении своей карьеры в национальной дружине. С одной стороны мы понимаем, что ничто не вечно под Луной, с другой… Как же грустно, когда уходят футболисты, с которыми у нас ассоциируется целая эпоха. В день первого полуфинала подобное заявление сделал Юрий Жирков. «Чемпионат» желает ему успехов в клубной карьере, здоровья и не бросать наш футбол даже тогда, когда он повесит бутсы на гвоздь. У нас столько надежд впереди!