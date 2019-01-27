«Кардифф» заморозил выплаты за трансфер Салы. Расследование продолжается

Квальярелла повторил рекорд Батистуты, забив в 11-м матче Серии А подряд

Нападающий «Сампдории» Фабио Квальярелла стал автором гола в матче 21-го тура итальянской Серии А с «Удинезе», который в настоящий момент проходит на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе. За развитием событий во встрече можно следить на «Чемпионате».



Для 35-летнего футболиста это уже 11-й матч чемпионата подряд, в котором ему удалось поразить ворота соперника. Таким образом, Квальярелла повторил рекорд Габриэля Батистуты, которому удалось добиться аналогичного показателя в сезоне-1994/95.

В нынешнем сезоне итальянский форвард принял участие в 19 матчах Серии А, в которых записал на свой счёт 14 голов и 5 результативных передач. «Сампдория» после 20 туров занимает восьмое место в турнирной таблице первенства, имея в активе 30 очков.

Гол Витселя помог «Боруссии» Д разгромить «Ганновер-96»

В матче 19-го тура дортмундская «Боруссия» принимала «Ганновер-96». Встреча прошла в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.



В составе «Боруссии» отличились защитники Ашраф Хакими и Рафаэл Геррейру, нападающий Марко Ройс, а также хавбеки Марио Гётце и Аксель Витсель. Автором единственного гола «Ганновера-96» стал полузащитник Марвин Бакалорц.



Победная серия «Боруссии» в чемпионате Германии достигла трёх матчей. «Ганновер-96» потерпел третье поражение кряду.



Дортмундский клуб, набрав 48 очков, единолично возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. На втором месте — «Бавария» (39). При этом у мюнхенской команды одна игра в запасе.



Другие результаты 19-го тура



«Боруссия» М — «Аугсбург» — 2:0



«Фрайбург» — «Хоффенхайм» — 2:4



«Майнц» — «Нюрнберг» — 2:1



«Вольфсбург» — «Байер» — 0:3.

Тухель: переход Паредеса из «Зенита» в «ПСЖ» должен быть оформлен в выходные

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель подтвердил информацию о скором переходе во французский клуб полузащитника «Зенита» Леандро Паредеса.

«Переход ещё не состоялся. Пока не могу слишком много говорить о Леандро. Трансфер должен быть оформлен в выходные. Нужно подождать», — приводит слова Тухеля Mercato365.



Ранее сообщалось, что Паредес уже прибыл в Париж для подписания контракта с «ПСЖ». По информации СМИ, соглашение аргентинца с парижанами будет рассчитано на 4,5 года. Сумма трансфера составит € 40 млн. Также будет выплачено € 5 млн в качестве бонусов.



24-летний Паредес перешёл в «Зенит» летом 2017 года из «Ромы». Сумма трансфера составила € 23 млн. В нынешнем сезоне принял участие в 15 матчах Российской Премьер-Лиги, стал автором трёх голов и двух результативных передач.

7 футболистов, которые могли бы заменить Паредеса в «Зените» И они стоят дешевле 40 млн евро!

Гол Промеса помог «Севилье» обыграть «Леванте» с разгромным счётом

В матче 21-го тура чемпионата Испании «Севилья» принимала «Леванте». Встреча состоялась на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» и завершилась со счётом 5:0 в пользу хозяев.



Голами в составе «Севильи» отметились Виссам Бен-Йеддер, Андре Силва, Франко Васкес и Пабло Сарабия, успешно реализовавший пенальти в ворота гостей. Голландский полузащитник «Севильи» Квинси Промес, ранее выступавший в составе московского «Спартака», вышел в стартовом составе, не сумел реализовать 11-метровый удар в концовке матча, после чего забил гол с игры.



Промес разыгрался! Первый гол и первый голевой пас голландца в Примере Оказывается, Квинси – прекрасный латераль. Мог бы играть в схеме 3-5-2 на месте Комбарова.

«Кардифф» заморозил выплаты «Нанту» до выяснения обстоятельств исчезновения Салы

«Кардифф Сити» заморозил выплаты «Нанту» за трансфер нападающего Эмилиано Салы, сообщает The Telegraph.



По информации источника, валлийский клуб намерен дождаться результатов расследования дела об исчезновении 28-летнего футболиста, чей самолёт пропал с радаров 21 января. Напомним, Сала не провёл ни одного матча за «Кардифф». Валлийский клуб намерен задержать выплаты «Нанту» до выяснения всех обстоятельств исчезновения футболиста.



Напомним, в это трансферное окно Сала перешёл в «Кардифф» из «Нанта». Вечером 21 января нападающий попрощался с бывшими партнёрами по французской команде и вылетел на частном самолёте в Уэльс, однако примерно за час до запланированного прибытия воздушное судно пропало с радаров. Во время полёта Сала сумел отправить сообщение, в котором сказал, что самолёт вот-вот развалится. 24 января полиция приняла решение прекратить поисковую операцию.