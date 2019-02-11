Фиаско дня. Бывший динамовец проиграл 0:10

«Бенфика» разгромила «Насьонал» в Примейре со счётом 10:0



В матче 21-го тура чемпионата Португалии «Бенфика» разгромила «Насьонал» со счётом 10:0. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш».



Счёт уже на 1-й минуте открыл Алехандро Гримальдо. До перерыва хозяева отличились ещё дважды, дублем отметился Харис Сеферович. Во втором тайме дубль сделал Жонас, ещё по голу забили Жоау Секейра, Пицци, Франсишку Феррейра, Рубен Диаш и Рафаэл Силва.



Напомним, что главным тренером «Насьонала» является экс-игрок московского «Динамо» Коштинья.



После матча «Бенфика», набрав 50 очков, занимает второе место в турнирной таблице португальского национального чемпионата. «Насьонал» (20) находится в зоне вылета на 16-м месте.



В следующем туре «Бенфика» на выезде сыграет с «Авешем». Матч состоится 18 февраля.

«Монако» не удержал победу над «Монпелье»



«Монако» в матче 24-го тура Лиги 1 сыграл вничью с «Монпелье». Встреча, проходившая на «Стад де ла Моссон» в Монпелье, завершилась со счётом 2:2.



В стартовом составе «Монако» вышел российский полузащитник Александр Головин, но он не смог доиграть матч из-за травмы. На 68-й минуте россиянина заменил новичок команды Адриен Силва.



Гости открыли счёт на 14-й минуте, точный удар удался Желсону Мартиншу. Гаэтан Лаборде восстановил равновесие на 66-й минуте. На 82-й минуте Радамель Фалькао вывел «Монако» вперёд, но в компенсированное время после просмотра видеоповтора в ворота гостей был назначен пенальти. Его реализовал Анди Делорт.



Монегаски набрали 19 очков и поднялись на 18-е место в турнирной таблице. От спасительного 17-го места их отделяет один балл. «Монпелье», набрав 37 очков, вышел на четвёртое место.

Жардим: вероятно, Головин выбыл на 2-3 недели. Его лодыжка фиолетового оттенка



Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим после матча 24-го тура чемпионата Франции с «Монпелье» (2:2) ответил на вопрос о травме российского полузащитника монегасков Александра Головина, который был вынужден покинуть поле на 68-й минуте.



«Рефери не увидел нарушение против Головина, игрок „Монпелье“ даже не получил жёлтой карточки. Вероятно, Головин выбыл на две или три недели. Его лодыжка приобрела фиолетовый оттенок», — цитирует Жардима Eurosport.

Голевой пас Промеса помог «Севилье» уйти от поражения в матче с «Эйбаром»



В матче 23-го тура чемпионата Испании «Севилья» сыграла вничью с «Эйбаром» со счётом 2:2. Встреча состоялась в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Матч обслуживал арбитр Игнасио Иглесиас Вильянуэва.



Счёт на 22-й минуте открыл Фабиан Орельяна. Во втором тайме преимущество гостей увеличил Шарлес, которому ассистировал Анайц Арбилья. В концовке встречи «Севилья» сократила разрыв в счёте благодаря голу Виссама Бен-Йеддера с передачи Пабло Сарабии. А в компенсированное время Сарабия спас севильцев от поражения. Голевым пасом отметился экс-полузащитник «Спартака» Квинси Промес.



После матча «Эйбар», набрав 30 очков, остался на 10-м месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Севилья» (37) по-прежнему занимает четвёртое место.



В следующем туре «Севилья» на выезде сыграет с «Вильярреалом». Матч состоится 17 февраля. «Эйбару» предстоит домашняя игра с «Хетафе» (15 февраля).

«Витесс» Слуцкого не удержал ничью в матче с «Гронингеном»



«Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий, потерпел поражение в матче 21-го тура голландской Эредивизии от «Гронингена». Встреча, проходившая на стадионе «Эйроборг» в Гронингене, завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. «Витесс» не может победить уже в четвёртом матче подряд.



«Гронинген» открыл счёт на 13-й минуте, отличился Кай Сирхёйс. На 34-й минуте Уссама Дарфалу с передачи Вячеслава Караваева восстановил равенство. Но в самой концовке встречи уже в компенсированное время точный удар Мохамеда Эль-Ханкури принёс «Гронингену» победу.



«Витесс» после 21 сыгранного тура набрал 30 очков, подопечные Слуцкого занимают пятое место в турнирной таблице. «Гронинген» с 24 очками поднялся на 12-ю строчку. В следующем туре Эредивизии «Витесс» будет принимать «Виллем II».

Слуцкий не может выиграть 4 матча подряд. «Витесс» снова пропустил в концовке Дела российского тренера в Нидерландах продолжают ухудшаться.

«Манчестер Сити» разгромил «Челси» — 6:0, у Зинченко — два голевых паса



В матче 26-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Челси» со счётом 6:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад». Обслуживал матч арбитр Майк Дин.



Счёт был открыт уже на четвёртой минуте, отличился Рахим Стерлинг. Вскоре Серхио Агуэро с передачи Александра Зинченко удвоил преимущество «горожан», а ещё через несколько минут он же довёл счёт до крупного. В середине тайма Илкай Гюндоган забил четвёртый гол. В начале второго тайма Агуэро оформил хет-трик, отличившись с пенальти. В конце встречи Зинченко сделал ещё один голевой пас, в этот раз на Стерлинга.



После матча «Манчестер Сити», набрав 65 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Премьер-Лиги. «Челси» (50) опустился на шестое место.

«Ман Сити» размазал «Челси» за 24 минуты. У Агуэро опять хет-трик! После 0:10 в двух гостевых матчах Роман Абрамович может отправить Маурицио Сарри в Италию.

Источник: Кавани не сыграет в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «МЮ»



Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани из-за травмы бедра не примет участия в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед», который состоится на «Олд Траффорд» 12 февраля, сообщает RMC Sport.



31-летний уругваец может пропустить также ответную встречу с «красными дьяволами», которая пройдёт в Париже 6 марта.



Кавани получил повреждение в домашней игре 24-го тура французской Лиги 1 с «Бордо» (1:0). Форвард доиграл первый тайм, но после перерыва вместо него на поле вышел нападающий Килиан Мбаппе.

Ранее стало известно, что оба матча с «Манчестер Юнайтед» точно пропустит лидер «ПСЖ» Неймар. Кроме того, под вопросом находится участие в первой встрече полузащитника парижан Марко Верратти.



Во время группового этапа Лиги чемпионов Неймар забил 5 мячей, Кавани — 2.

Матч «Фенербахче» — «Зенит» в Лиге Европы обслужит французская бригада арбитров



Стали известны арбитры, которые обслужат первый матч 1/16 финала Лиги Европы «Фенербахче» — «Зенит». Встреча команд состоится во вторник, 12 февраля, на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.



Встречу команд обслужит французская бригада арбитров во главе с Рюдди Буке. В качестве ассистентов главного судьи выступят Гийом Дебар, Жюльен Паселли, Амори Дельрю и Жером Мигельгорри. Резервный судья — Сириль Мюнье. Ранее петербургский клуб провёл 8 матчей, в которых работали судьи из Франции. «Зенит» одержал 6 побед и потерпел 2 поражения.



Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы «Зенит» и «Фенербахче» проведут 21 февраля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 мск.