Болельщик «Ман Сити» в критическом состоянии. Арестован фанат «Шальке»

Об этом и о том, кого обыграл «Локомотив», как накажут Симеоне, сколько алиментов задолжал Кержаков – читайте в нашем обзоре дня.

Фанат «Шальке» арестован в связи с нападением на болельщика «Манчестер Сити»



Немецкая полиция подтвердила арест 30-летнего болельщика «Шальке-04», члена группировки «Hugos», который подозревается в нанесении тяжёлых травм фанату «Манчестер Сити», сообщает Sky Sports.



Инцидент произошёл в день первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов «Шальке» — «Манчестер Сити». Напомним, встреча команд в Гельзенкирхене завершилась победой подопечных Хосепа Гвардиолы со счётом 3:2. По информации источника, 32-летний болельщик «Манчестер Сити», получивший травмы, на данный момент находится в критическом состоянии в больнице.

«Локомотив» вырвал победу в концовке товарищеского матча с «Сарпсборгом»



Московский «Локомотив» продолжает подготовку к возобновлению сезона. Сегодня, 25 февраля, московская команда провела товарищеский матч с «Сарпсборгом 08». Встреча состоялась на стадионе футбольного центра Марбельи и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Локомотива».



Автором единственного гола стал полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук, реализовавший пенальти на 90-й минуте. На данный момент «железнодорожники» находятся на третьем сборе в Испании. Ранее подопечные Юрия Сёмина в товарищеском матче со счётом 5:1 обыграли норвежский клуб «Викинг».

УЕФА рассмотрит поведение Симеоне в матче с «Ювентусом»



УЕФА открыл дисциплинарное производство по поводу поведения главного тренера мадридского «Атлетико» Диего Симеоне во время первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом» (2:0). Об этом сообщает официальный сайт организации.



Симеоне обвиняется в неприемлемом поведении, и ему грозит наказание. Напомним, аргентинский специалист после гола схватился за брюки в области паха.

Через несколько дней после матча Симеоне принёс извинения «Ювентусу» и всем болельщикам, кого мог оскорбить его жест. По словам тренера, он адресовал его фанатам мадридского клуба, а также думал о футболистах своей команды в тот момент.

Комиссия РФС 26 февраля примет решение о месте проведения матча «Арсенал» — ЦСКА



Тульский «Арсенал» на своём официальном сайте выступил с заявлением в преддверии матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА.



«26 февраля готовность газона Центрального стадиона «Арсенал» к матчу с ЦСКА проверит расширенная комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей.



ПФК «Арсенал» находится в тесном контакте с руководством Российской Премьер-Лиги и ПФК ЦСКА. По итогам работы комиссии будет принято окончательное решение о месте проведения матча 18-го тура чемпионата России «Арсенал» – ЦСКА», — говорится в заявлении «оружейников».



Ранее РПЛ запретила «Арсеналу» проводить матчи чемпионата на домашнем стадионе из-за неудовлетворительного состояния поля. Сообщалось, что в связи с этим игра «Арсенал» — ЦСКА будет проведена на другой арене.

ЦСКА закончил сборы без поражений. И голом Чалова Дебютировали Дивеев и Н'Диайе.

Адвокат Мамаева: будет больше 10 заседаний, всё затянется на несколько месяцев



Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, отметил, что рассмотрение дела футболиста может растянуться на несколько месяцев.



«Сейчас в деле есть 16 томов, по 250 страниц каждый. Там масса дублирующих друг друга следственных действий, большое количество свидетелей, а их больше пятидесяти, которые могут иметь малое отношение к делу. Уверен, нас ждёт более десяти судебных заседаний, когда дело будут рассматривать по существу. Всё может растянуться на несколько месяцев», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.



Напомним, Мамаев и нападающий «Зенита» Александр Кокорин находятся под арестом с 11 октября 2018 года за участие в двух драках в Москве тремя днями ранее. Под стражей пребывают и другие фигуранты дела – брат форварда Кирилл и друг Александр Протасовицкий. 6 февраля Тверской суд Москвы вынес решение продлить арест молодым людям до 8 апреля.

Завтра очередной суд над Мамаевым и Кокориным. Что там вообще происходит Вспоминаем основные аспекты главного уголовного дела современного российского футбола.

Кержаков задолжал более 13 млн рублей алиментов дочери от первого брака



Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков не выплатил более 13 млн рублей алиментов своей дочери Дарье. Об этом сообщает сайт Федеральной службы судебных приставов.



По данным источника, общая сумма задолженности составляет 13 478 434 рубля. 14-летняя Дарья родилась в первом браке бывшего форварда с Марией Головой, с которой он развёлся в 2010 году. В данный момент открыто исполнительное производство по делу о задолженности экс-футболиста.



После развода с Головой у Кержакова были отношения с Екатериной Сафоновой, которые пара не регистрировала. В 2013 году у них родился сын Игорь.

27 июня 2015 года Кержаков женился на Милане Тюльпановой, дочери бывшего сенатора Вадима Тюльпанова. 10 апреля 2017 года них родился сын Артемий. В настоящее время Кержаков и Тюльпанова находятся в бракоразводном процессе.

«Челси» не будет наказывать Кепу за отказ замениться в матче с «Ман Сити»



Руководство лондонского «Челси» не планирует наказывать испанского голкипера Кепу Аррисабалагу за поведение в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 пен.). Об этом сообщает Evening Standard.



Напомним, Аррисабалага получил повреждение в концовке дополнительного времени и главный тренер лондонского клуба Маурицио Сарри собирался заменить его на Вилли Кабальеро. Но Аррисабалага отказался замениться и не покинул поле, чем довёл наставника до бешенства.



После матча Сарри сказал, что между ним и Аррисабалагой возникло недопонимание и у него нет претензий к голкиперу. По словам тренера, он подумал, что у испанца возникли судороги. Впрочем, затем Сарри в разговоре с вратарём выяснил, что это не так.