«Спартак» взломали. Ведётся расследование

Ох уж эти русские хакеры. Тяжёлое утро «Спартака», важное решение Сарри и слишком смелый Дзюба — в футбольном дайджесте среды.

«Барселона» разгромила «Реал» и вышла в финал Кубка Испании

В ответном матче 1/2 финала Кубка Испании «Реал» принимал «Барселону». Встреча команд состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде и завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонской команды.



Нападающий «Барселоны» Луис Суарес отправил первый мяч в ворота «Реала» на 50-й минуте встречи. На 69-й минуте защитник мадридской команды Рафаэль Варан забил гол в собственные ворота. Через 4 минуты главный арбитр встречи Хосе Санчес Мартинес назначил пенальти в ворота «сливочных», который успешно реализовал Суарес.

Первый матч завершился со счётом 1:1. Таким образом, «Барселона» вышла в финал Кубка Испании, где встретится с победителем противостояния «Валенсия» — «Бетис». «Реал» завершил выступление в турнире.

Самое странное «класико» в истории. «Реал» рвал «Барселону», но проиграл 0:3 Винисиус Жуниор – просто зверь. Но очень невезучий зверь.

Роналду пройдёт медобследование в связи с травмой голеностопа

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду получил повреждение голеностопа во время матча 25-го тура итальянской Серии А с «Болоньей» (1:0).



Как сообщает пресс-служба туринского клуба, на тренировке «Ювентуса», которая прошла сегодня, 27 февраля, Роналду занимался по индивидуальной программе, как и полузащитник Дуглас Коста. Завтра португальский форвард пройдёт медицинское обследование в связи с травмой.

РПЛ: в Туле обогрев поля был включён на 12 дней позже обещанного

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги прокомментировала решение о переносе матча 18-го тура РПЛ «Арсенал» — ЦСКА из Тулы в Грозный. Организация посетовала, что в Туле подогрев поля был включён на 12 дней позже запланированного срока.



«Премьер-Лига осуществляет постоянный мониторинг готовности футбольных полей перед возобновлением сезона. С каждым клубом уточняется план проведения агротехнических мероприятий по подготовке газона.

По плану, представленному АНО «ПФК «Арсенал», 24—25 января 2019 г. должен был состояться запуск системы автоматизированного подогрева поля. Однако в установленное время запланированное клубом подключение подогрева не было проведено.



17 февраля в г. Тулу Российской футбольной Премьер-Лигой заблаговременно была направлена комиссия по допуску футбольных полей с натуральным покрытием, которая провела проверку и установила, что игровая поверхность футбольного поля находится в неудовлетворительном состоянии, есть зоны с очаговыми поражениями «снежной плесенью», требующие обработки, а также что запуск системы подогрева поля был осуществлен на 12 дней позже запланированного срока. Клубу был рекомендован ряд экстренных агротехнических мероприятий по приведению газона стадиона в надлежащее состояние.



В соответствии с п. 10.5 Регламента 21 февраля повторная проверка выявила, что положительной динамики формирования травяного покрытия не наблюдается, а ранее выданные рекомендации были выполнены частично.

ПФК «Арсенал» обратился в Российский футбольный союз с просьбой о проведении ещё одной проверки, заверив, что проведены все необходимые агротехнические мероприятия и газон будет готов к проведению матча. Учитывая большой зрительский интерес к матчу и начало весенней части сезона, 25 февраля бюро исполкома РФС приняло решение в виде исключения провести ещё одну проверку стадиона «Арсенал» с целью оценки возможности проведения на нём матча.



Проверка, проведённая 26 февраля, показала, что, несмотря на интенсивные агротехнические мероприятия, ожидаемая динамика восстановления поля не наблюдается. Газон признан не соответствующим пункту 10.4. Регламента РПЛ и его дальнейшая эксплуатация не рекомендуется», — говорится на сайте РПЛ.

Голос в защиту Тулы. Дайте болельщикам не разлюбить футбол окончательно Пожалуйста.

Курс лечения хавбека «Спартака» Фернандо продлится 2-3 недели

Врач отделения физиотерапии и спортивной реабилитации римской клиники «Вилла Стюарт» Джанфранко Лизитано рассказал о ходе восстановления полузащитника «Спартака» Лукаса Фернандо.



«На основании данных МРТ и УЗИ, которые мы выполнили в клинике, можно говорить о том, что это скорее не рецидив, а свежее повреждение мышцы бедра. Оно возникло рядом с рубцовыми изменениями от предыдущей травмы. К сожалению, это довольно частая ситуация для профессиональных спортсменов. Здесь важно не торопиться, выдержав необходимые сроки и проведя весь комплекс необходимых лечебных мероприятий.



По нашим оценкам, курс лечения продлится от двух до трёх недель. После этого Фернандо сможет начать тренироваться под контролем фитнес-тренеров без особого риска», — приводит слова врача официальный сайт московской команды.

«Зенит» поздравил Семака с днём рождения, организовав живой коридор

«Зенит» поздравил с днём рождения главного тренера команды Сергея Семака. Сегодня, 27 февраля, Семаку исполняется 43 года.



На тренировке футболисты и тренерский штаб петербургской команды организовали для именинника живой коридор. Проходя через коридор, специалист не упустил возможности припугнуть форварда «Зенита» Артёма Дзюбу. После Семак получил в подарок игровую форму хоккейного клуба СКА, а также бутылку вина.

Неизвестный Семак. Главный тренер «Зенита» глазами жены Ему сегодня исполнилось 43 года.

Джанаев подписал контракт с польским клубом «Медзь»

Бывший голкипер казанского «Рубина» Сослан Джанаев перешёл в «Медзь», сообщается на официальном сайте польского клуба. Условия контракта с 31-летним футболистом не разглашаются.

Последним клубом Джанаева был «Рубин». 8 февраля «Рубин» расторг с ним контракт. Соглашение голкипера с казанским клубом истекало летом 2020 года. За свою карьеру он также успел поиграть за КАМАЗ, «Спартак», «Ахмат», «Аланию» и «Ростов».

«Спартак»: оскорбительную статью опубликовал неизвестный, ведётся расследование

«Спартак» опубликовал сообщение, в котором извинился за ранее опубликованную статью на официальном сайте, в котором говорилось о взаимоотношениях болельщиков клуба с руководством и игроками красно-белых.



«Уважаемые болельщики! Сегодня на официальном сайте клуба в разделе „Пресса о нас“ появился материал оскорбительного характера. Сайт неизменно публиковал и будет публиковать исключительно мнения профессиональных журналистов. Сегодняшний текст был опубликован неизвестным, получившим доступ к администрированию сайта. Ведётся внутреннее расследование. Пресс-служба приносит свои извинения!» — говорится на официальном сайте столичной команды.