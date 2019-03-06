Против Месси запретили играть грубо. Иначе на поле он не выйдет

«Реал» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв «Аяксу» с разгромным счётом



В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Аякс» разгромил «Реал» со счётом 4:1, выбив «Королевский клуб» из турнира. Встреча состоялась в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслуживал матч Феликс Брих.



Счёт уже на 7-й минуте открыл Хаким Зиеш с передачи Душана Тадича. Вскоре преимущество голландского клуба увеличил Давид Нерес, ему ассистировал всё тот же Тадич.



В середине второго тайма Тадич после паса Донни ван де Бека довёл счёт до разгромного. Через несколько минут Марко Асенсио замкнул прострел Серхио Регилона, сократив разрыв в счёте. Впрочем, практически тут же четвёртый гол в ворота «Реала» провёл Лассе Шоне.



В первом матче «Аякс» уступил «Реалу» дома со счётом 1:2, поэтому по сумме двух встреч вышел в четвертьфинал.

«Аякс» приехал в Мадрид и вынес «Реал» из Лиги чемпионов. Разгром без шансов Эпичный вылет действующего обладателя Кубка чемпионов из турнира.

«Тоттенхэм» обыграл дортмундскую «Боруссию» и вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов



В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» принимала «Тоттенхэм Хотспур». Встреча команд состоялась на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде и завершилась со счётом 1:0 в пользу «шпор».



Автором единственного гола встречи стал нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн, отправивший мяч с передачи полузащитника Муссы Сиссоко в ворота дортмундской «Боруссии» на 48-й минуте. Примечательно, что во время матча не было получено ни одной жёлтой карточки.



Напомним, первая встреча команд в Лондоне завершилась со счётом 3:0 в пользу подопечных Маурисио Почеттино. Таким образом, «Тоттенхэм Хотспур» вышел в 1/4 финала Лиги чемпионов, а дортмундская «Боруссия» завершила выступление в турнире.

Марокканцам запретят грубо играть против Месси в товарищеском матче с Аргентиной



Стали известны детали контракта товарищеского матча между сборными Марокко и Аргентины, который состоится 26 марта. Об этом сообщает le360.ma.



По данным источника, марокканским футболистам будет запрещено грубо играть против лидера аргентинской сборной Лионеля Месси. Также марокканцам не разрешат фотографироваться с Месси после матча. Запрет коснётся как игроков, так и зрителей.



Организаторы матча не будут сообщать широкой публике название отеля, где разместится делегация сборной Аргентины. Взамен аргентинцы обязуются дать возможность Месси провести на поле не менее 60 минут.



Матч Марокко — Аргентина состоится 26 марта. Встреча состоится в городе Рабат на стадионе «Принц Мула Абдулла», вмещающем 60 тыс. зрителей.

Источник: Абрамович решил продать Кепу из-за конфликта голкипера с Сарри



Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович дал распоряжение продать испанского вратаря Кепу Аррисабалагу из-за конфликта с главным тренером команды Маурицио Сарри. Об этом сообщает El Confidencial.



Напомним, Кепа отказался замениться в финальном матче Кубка лиги с «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 пен.), чем привёл Сарри в бешенство. После матча Сарри назвал действия голкипера серьёзной ошибкой и отправил его в запас на один матч, но затем вернул в основу. Впрочем, Абрамович всё равно хочет избавиться от Аррисабалаги, а клуб уже ищет ему замену.



24-летний Аррисабалага перешёл в «Челси» прошлым летом из «Атлетика» за € 80 млн, став самым дорогим вратарём в истории футбола. В нынешнем сезоне в 27 матчах чемпионата Англии испанец пропустил 30 голов.

«Ювентус» провёл переговоры с Гвардиолой



«Ювентус» хочет пригласить на пост главного тренера команды наставника «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолу. Об этом сообщает Sport.es со ссылкой Sport Mediaset.

По данным источника, представители итальянского клуба провели уже две встречи с агентом испанского специалиста Пепе Гвардиолы. Впрочем, переманить Гвардиолу будет очень нелегко, так как его контракт с английским клубом действует до лета 2021 года, а зарплата составляет € 23 млн в год.



Ещё одним вариантом для «Ювентуса» является экс-наставник мадридского «Реала» Зинедин Зидан, который может согласиться на зарплату в € 7,5 млн в год, которую получает нынешний главный тренер туринского клуба Массимилиано Аллегри.



Ранее сообщалось, что шансы Аллегри продолжить работу с «Ювентусом» оцениваются не более чем в 25%.

Лёв: Боатенг, Мюллер и Хуммельс больше не будут вызываться в сборную Германии



Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв признался, что сообщил игрокам «Баварии» Жерому Боатенгу, Томасу Мюллеру и Матсу Хуммельсу о своём решении больше не вызывать их в расположение национальной команды.



«2019 год — время нового старта для сборной Германии. Мы хотим кардинальных изменений в команде. Хотим продолжить то, что начали делать в прошлом году, когда Жером Боатенг, Матс Хуммельс и Томас Мюллер не попали в состав сборной. Я планирую больше не вызывать этих игроков в сборную. Мне было важно объяснить футболистам „Баварии“ своё решение и планы по реформированию команды. Я сообщил им об этом в понедельник, во время личной встречи в Мюнхене. Настало время определить курс сборной Германии на будущее. Мы хотим дать команде новое лицо, и я уверен, что это правильный шаг», — приводит слова Лёва Bild.



Напомним, Боатенг, Хуммельс и Мюллер являются чемпионами мира 2014 года в составе сборной Германии.

Олл-ин, а не революция. Мюллер, Хуммельс и Боатенг покинули сборную Германии Лёв снова долго решался. Но теперь отступать нельзя.

«Локомотив» обратился в КДК с просьбой отменить вторую жёлтую карточку Денисову



Московский «Локомотив» обратился в КДК с просьбой отменить вторую жёлтую карточку полузащитника Игоря Денисова, которую он получил во время домашнего матча 18-го тура Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:2). Об этом сообщил глава КДК Артур Григорьянц.



На 74-й минуте судья Владислав Безбородов показал жёлтую карточку Денисову вместо нарушившего правила Владислава Игнатьева. Накануне глава департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров заявил, что рефери ошибочно принял решение удалить полузащитника «Локомотива».



«Московский „Локомотив“ обратился к нам с просьбой об отмене второй жёлтой карточки Игоря Денисова. 6 марта на заседании мы рассмотрим данное обращение», — сказал Григорьянц в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.