«Уфа» не хочет вылетать. Команду возглавил Вадим Евсеев

УЕФА открыл дело против сборной Украины из-за натурализации Мораеса

Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завёл дело в отношении сборной Украины из-за участия в двух матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года натурализованного бразильского форварда Жуниора Мораеса.



Как проинформировала пресс-служба УЕФА, рассмотрение данного вопроса состоится на одном из ближайших заседаний дисциплинарного комитета, однако точная дата пока не называется.

Протест по участию Мораеса в матчах отбора Евро-2020 подали футбольные федерации Португалии и Люксембурга. Они настаивают на том, что 31-летний нападающий не имел права выступать за сборную Украины, так как не прожил на новой родине пять лет подряд, не покидая страну на длительное время. Если протесты португальской и люксембургской сторон будут удовлетворены, украинской сборной грозят технические поражения в первых двух поединках отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года, в которых она набрала 4 очка.

Украине грозит дисквалификация. Во всём виноват бразилец Прелести натурализации.

Глава «Зенита»: у «Спартака» нет такой аудитории, как у нас. Объективные данные

Президент и генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о трансляции проекта Z+.



«Как смогли договориться о трансляциях? Наша аудитория в части интернет-пользователей на порядок выше, чем у „Матч ТВ“. Они смотрели далеко — если воспользоваться этим инструментом, то они не только нашу аудиторию расширят, но и свою. Продают ли „Зениту“ трансляции за деньги? Нет. Для подобного нужно, чтобы у клуба была соответствующая аудитория. Нельзя просто сказать: „Я тоже так хочу“. „Спартак“? У „Спартака“ нет такой аудитории. Это объективные данные», — сказал Медведев в интервью Евгению Савину на YouTube-канале «КраСава».



Напомним, клубный канал «Z+» дебютировал во время матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак». Авторы показали встречу в формате Match Day. Перед началом игры на канале шло развлекательно-аналитическое шоу, в котором приняли участие фигуристка Елизавета Туктамышева, певец Сергей Шнуров, дизайнер Артемий Лебедев, блогер Евгений Савин и другие медийные люди. Шоу вела Мария Командная. Во время эфира гости использовали ненормативную лексику. После окончания шоу Командная сообщила, что отказалась от гонорара.

Старт нового проекта «Z+» вышел кошмарным. Но его не будут закрывать Президент питерского клуба прокомментировал первый эфир шоу «Z+» и рассказал о его будущем.

Евсеев стал главным тренером «Уфы»

Вадим Евсеев стал новым главным тренером «Уфы», сообщается на официальном сайте российского клуба.



Соглашение Евсеева с уфимским клубом рассчитано на два года. 43-летний специалист сменил на этом посту Дмитрия Кириченко. Вчера, 26 марта, Евсеев покинул пост главного тренера в «СКА-Хабаровск».

«Бавария» объявила о подписании контракта с Л. Эрнандесом

Мюнхенская «Бавария» на официальном сайте объявила о подписании контракта с защитником мадридского «Атлетико» Лукасом Эрнандесом.

Соглашение немецкого клуба с 23-летним французским футболистом рассчитано на пять лет. Эрнандес официально станет игроком «Баварии» 1 июля 2019 года. Ранее сообщалось, что трансфер французского защитника обойдётся мюнхенскому клубу в € 80 млн.

«Бавария» обещает рекордное трансферное окно. Могут подписать Гризманна и Сауля В Мюнхене готовятся тратить много денег.

Президент LFP: гомофобные кричалки на стадионах — часть футбольного фольклора

Президент Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) Натали Буа де ла Тур отметила, что гомофобные кричалки являются частью спортивной культуры.



«Того, что вы слышите на стадионе, вы не услышите на улице, когда будете идти в магазин. На стадионе неприемлемо запрещать гомофобные кричалки, это часть фольклора. Я не оправдываю этих действий. Но когда речь заходит о гомофобных кричалках, для многих фанатов это часть футбольной культуры», — приводит слова президента ESPN.



Одна из старейших французских ассоциаций по борьбе с гомофобией «SOS Homophobie» раскритиковала заявление президента LFP.

«Заявляя, что гомофобные кричалки на стадионах — часть футбольного фольклора, президент LFP рискует сделать гомофобию приемлемой и нормальной, выработать терпимость к проявлению дискриминации», — отметили в организации.

«Краснодар»: с Игнатьевым подписан новый контракт, клуб удовлетворён ситуацией

«Краснодар» опубликовал официальное сообщение, в котором прокомментировал ситуацию с нападающим Иваном Игнатьевым.



«За последнее время в прессе было опубликовано много материалов, в которых упоминался игрок нашего клуба Иван Игнатьев. ФК «Краснодар» не делал заявлений по этому поводу, поскольку мы считаем это внутренним делом клуба. Сегодня клуб и Иван Игнатьев подписали новый контракт. Клуб полностью удовлетворён ситуацией.



Иван Игнатьев на встрече с менеджментом клуба и главным тренером сказал то, что мы считаем важным и соответствующим духу и ценностям клуба. По внутренним правилам ФК «Краснодар» детали взаимоотношений футболистов и клуба всегда решаются внутри нашего клуба. В связи с этим Иван Игнатьев не будет делать публичное заявление. Просим журналистов не беспокоить молодого игрока и ФК «Краснодар» по этому вопросу. И впредь мы более не намерены комментировать данную ситуацию», — говорится на официальном сайте «быков».

Игнатьев всё-таки подписал контракт с «Краснодаром». Или показалось? Сам игрок ничего не знает. Странная история.

Моуринью может возглавить «Монако»

Бывший главный тренер «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может стать главным тренером одного из клубов чемпионата Франции. Как сообщает L'Equipe, существует вероятность, что португальский специалист возглавит «Лион» или «Монако», в составе которого выступает полузащитник сборной России Александр Головин.



Ранее сам Моуринью заявлял, что хочет вернуться к тренерской работе не раньше лета 2019 года. Последним местом работы португальца был «Манчестер Юнайтед», который он покинул в декабре прошлого года.