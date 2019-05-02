Головин помог «Монако» отыграться с 0:2 и сделать ещё один шаг от зоны вылета

Дубль Месси помог «Барселоне» разгромить «Ливерпуль» в 1-м матче 1/2 финала ЛЧ



В первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Ливерпуль». Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 3:0 в пользу каталонцев.



На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Барселоны» Луис Суарес, забивший гол с подачи защитника каталонцев Жорди Альбы. На 75-й минуте преимущество хозяев в счёте упрочил форвард Лионель Месси. Через 7 минут аргентинский нападающий оформил дубль.



Ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Барселона» пройдёт 7 мая на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. В финале турнира победитель этого противостояния сыграет с победителем пары «Тоттенхэм Хотспур» — «Аякс».

Месси двумя ударами убрал с дороги «Ливерпуль». Верните ему «Золотой мяч»! Очередной гениальный штрафной от Лео.

Дубль Фалькао помог «Монако» избежать поражения в матче с «Ренном»



В матче 34-го тура французской Лиги 1 «Ренн» принимал «Монако». Встреча состоялась на стадионе «Роазон Парк — Стад де ла Рут де Лорьян» в Ренне и завершилась со счётом 2:2.



Уже на 3-й минуте счёт в матче открыл полузащитник «Ренна» Адриен Эну. Через 6 минут французский хавбек оформил дубль. Во втором тайме, на 69-й минуте, нападающий «Монако» Радамель Фалькао отправил в ворота «Ренна» первый мяч, а спустя 6 минут записал на свой счёт второй гол.



Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вышел в стартовом составе и провёл на поле 90 минут, приняв участие в первой голевой атаке своей команды.



«Монако» набрал 33 очка и занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Ренн» (44) — на 11-м месте в таблице чемпионата Франции.

Касильясу была сделана операция на сердце, он может завершить карьеру



В «Порту» подтвердили TVI24, что голкипер команды Икер Касильяс перенёс сердечный приступ, сообщил известный итальянский журналист Танкреди Палмери в своём «твиттере».



В клубе сообщили, что жизни 37-летнего вратаря ничего не угрожает. По информации TVI24, испанцу была сделана операция. Однако из-за хирургического вмешательства футболист может завершить карьеру игрока.



Касильяс перешёл в «Порту» летом 2015 года из «Реала», в первой команде которого он провёл 16 лет, в качестве свободного агента. В нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 35 мячей. Его контракт с «драконами» рассчитан до лета 2020 года. По согласованию сторон соглашение может быть продлено ещё на один сезон.

Касильяс перенёс сердечный приступ. Он может завершить карьеру К счастью, жизнь знаменитого вратаря вне опасности.

Россиянка Пустовойтова обслужит финальный матч женской Лиги чемпионов



Российский арбитр Анастасия Пустовойтова, которая входит в топ-10 женщин-рефери ФИФА, обслужит финальный матч женской Лиги чемпионов «Лион» — «Барселона», сообщается на официальном сайте УЕФА. Встреча состоится 18 мая на стадионе «Гроупама Арена» в Будапеште. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.



В роли ассистентов главного арбитра выступят Екатерина Курочкина из России и Петруца Югулеску, представляющая Румынию. Четвёртый рефери — Каталин Кульчар из Венгрии. Запасным помощником арбитра на этот матч назначена Каталин Терек из Венгрии.



В нынешнем сезоне Пустовойтова работала на двух матчах женской Лиги чемпионов, в том числе обслуживала ответную встречу 1/8 финала турнира «Атлетико» — «Вольфсбург» (0:6).

Эриксен согласовал условия контракта с «Реалом»



Мадридский «Реал» провёл переговоры с полузащитником «Тоттенхэм Хотспур» Кристианом Эриксеном, сообщает AS.



По информации издания, стороны согласовали условия контракта, по которому зарплата датчанина значительно вырастет по сравнению с нынешней. Теперь «Королевскому клубу» предстоит обсудить возможный переход с руководством «Тоттенхэма».



Ранее сообщалось, что в лондонском клубе уверены в продлении контракта с 27-летним полузащитником. Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2020 года. Также, по информации СМИ, «шпоры» не намерены расставаться с Эриксеном и оценивают его более чем в € 200 млн.



В нынешнем сезоне Кристиан принял участие в 33 матчах английской Премьер-лиги, в которых записал на свой счёт 7 голов и 12 результативных передач.

«Валенсия» хочет выкупить права на Черышева



Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, выступающий на правах аренды, может остаться в стане «летучих мышей». Как сообщает Super Deporte, руководство испанского клуба провело переговоры с агентом игрока Хинесом Карвахалем. «Валенсия» хочет сохранить в своих рядах 28-летнего футболиста, права на которого принадлежат «Вильярреалу».



В нынешнем сезоне игрок сборной России сыграл в общей сложности за «Валенсию» 41 матч, в которых забил четыре мяча и сделал пять результативных передач.



В апреле у Черышева было диагностировано повреждение связок правого колена и большеберцовой кости. Из-за травмы хавбек пропустит остаток нынешнего сезона. Контракт российского футболиста с «Вильярреалом» действителен до лета 2021 года.