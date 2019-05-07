Игроки «Норвича» толкали свой автобус во время чемпионского парада. Видео

«Манчестер Сити» обыграл «Лестер» и вышел на первое место в АПЛ



В матче 37-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» обыграл «Лестер Сити» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе «Этихад». Обслуживал матч арбитр Майк Дин.



Единственный гол был забит на 70-й минуте, его автором стал бельгийский защитник Венсан Компани. Голевой передачей в этом эпизоде отметился защитник Эмерик Лапорт.



«Манчестер Сити», набрав 95 очков, вышел на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Отрыв «горожан» от идущего вторым «Ливерпуля» составляет одно очко. «Лестер Сити» (51) — на 9-м месте.



В заключительном туре «Манчестер Сити» на выезде сыграет с «Брайтон энд Хоув Альбион». «Ливерпулю» предстоит домашняя игра с «Вулверхэмптоном». Оба матча состоятся 12 мая и начнутся в 17:00 мск.

«Сити» сделал предпоследний шаг к золоту. Благодаря шикарному удару Компани Команде Гвардиоле нужно победить только в одном матче.

Игроки «Норвича» толкали автобус, сломавшийся во время парада



Футболисты «Норвич Сити» попали в забавную ситуацию во время празднования выхода в Премьер-лигу.



Игроки проводили чемпионский парад по улицам города, но вдруг автобус, на котором они ехали, сломался посреди дороги. Футболисты вышли из транспортного средства и в шутку попытались подтолкнуть автобус.



«Норвич», набрав 94 очка, финишировал на первом месте в Чемпионшипе. Клуб вернулся в высший дивизион спустя три года. Лучшим достижением в истории клуба является третье место в Премьер-лиге, завоёванное в сезоне-1992/93.



Вторую путёвку в АПЛ завоевал «Шеффилд Юнайтед». За третью — в плей-офф турнире поборются четыре клуба. «Лидс Юнайтед» сыграет с «Дерби Каунти», а «Вест Бромвич Альбион» встретится с «Астон Виллой».

Бакайоко отказался выйти на замену и оскорбил Гаттузо



Между главным тренером «Милана» Дженнаро Гаттузо и полузащитником Тьемуэ Бакайоко произошёл конфликт во время матча 35-го тура чемпионата Италии с «Болоньей» (2:1), сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.



В середине тайма травму получил полузащитник миланцев Лукас Билья, и Гаттузо хотел выпустить вместо него Бакайоко. Специалист спросил у француза, готов ли тот выйти на поле, на что получил отрицательный ответ. Между тренером и игроком завязался небольшой диалог, в конце которого Бакайоко послал Гаттузо.



Напомним, несколько дней назад хавбек на час опоздал на тренировку, за что был оштрафован на € 90 тыс. Кроме того, Гаттузо закрыл игроков «Милана» на базе клуба на 5 дней.



24-летний Бакайоко перешёл в «Милан» прошлым летом из «Челси» на правах аренды с правом выкупа за € 35 млн. В этом сезоне провёл 28 матчей в Серии А, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

Зидан сообщил трём игрокам «Реала», что не рассчитывает на них



Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан принял решение расстаться с тремя футболистами по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Marca.



По данным источника, Зидан провёл личные беседы с полузащитниками Даниэлем Себальосом и Маркосом Льоренте, а также нападающим Гаретом Бэйлом, и сообщил им, что не рассчитывает на них в следующем сезоне.



Агенты Бэйла пока не опровергли, но и не подтвердили эту информацию.



В нынешнем сезоне 29-летний Бэйл провёл 29 матчей в чемпионате Испании, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. 22-летний Себальос принял участие в 23 матчах Примеры и стал автором трёх забитых мячей. На счету 24-летнего Льоренте шесть матчей в Примере.

Матч квалификации Евро-2020 Россия — Казахстан состоится в Калининграде



Матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы—2020 между сборными России и Казахстана состоится в Калининграде 9 сентября. Об этом сообщает «твиттер» российской национальной команды.



Встреча состоится на стадионе «Калининград», который был построен в 2018 году специально для проведения матчей чемпионата мира—2018.



Напомним, что Россия и Казахстан выступают в группе I. После двух туров Россия, набрав 3 очка, занимает второе место в турнирной таблице. Казахстан (3) — на третьем месте.

Фарфан выбыл до конца сезона



Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан не поможет своей команде в заключительном этапе нынешнего сезона. Об этом корреспонденту «Чемпионата» Максиму Ерёмину сообщили в пресс-службе «железнодорожников».



Перуанский футболист получил травму задней поверхности бедра, восстановление от которой, как правило, занимает не менее двух недель. Таким образом, Фарфан пропустит оставшиеся матчи в Российской Премьер-Лиге и Кубке страны.



Также проблемы со здоровьем испытывает хавбек Дмитрий Тарасов, однако ожидается, что он вернётся в строй к ответной игре с «Ростовом» в полуфинале Кубка России.

В оставшихся трёх турах Премьер-Лиги «Локомотиву» предстоит сыграть с «Рубином», «Уралом» и «Уфой». Встреча с «Ростовом» пройдёт 15 мая в Ростове-на-Дону.

Приговор по делу Кокорина и Мамаева будет объявлен 8 мая



Приговор по делу нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева будет объявлен в среду, 8 мая, в 14:00 мск, передаёт корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.



По итогам рассмотрения дела прокурор потребовала назначить наказание братьям Кокориным в виде 1 года 6 месяцев колонии общего режима, а также 1 года и 5 месяцев для Мамаева и Александра Протасовицкого.

«Не ломайте наши судьбы». Последнее слово Кокорина и Мамаева 8 мая в 14 часов будет оглашён приговор.

Президент «Наполи» предложил создать новый турнир на 80 клубов вместо ЛЧ и ЛЕ



Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис сообщил, что он представит идею нового европейского клубного турнира на заседании Ассоциации европейских клубов.



«Лига чемпионов и Лига Европы должны быть упразднены. Вместо них должен быть создан турнир для 80 клубов, с первыми семью командами из Италии, Франции, Германии, Англии и Испании и первыми четырьмя из Португалии, Нидерландов, Бельгии, Швеции и остальных.



Команды будут разделены на четыре группы по двадцать команд. Я бы назвал это Кубком Европы. Матчи могут проводиться в течение недели (со вторника по четверг), оставляя выходные для национальных лиг.



Что касается Суперлиги, то Аньелли (президент «Ювентуса» и Ассоциации европейских клубов. – Прим. «Чемпионата») умён. Не верю, что он хочет создать турнир, который уменьшит матчи еврокубков. Эта идея может быть привлекательной в краткосрочной перспективе, но в конце концов она оттолкнет большую часть публики", — приводит слова Де Лаурентиса AS.