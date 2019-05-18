Головин и Фернандес могут встретиться в Англии. У обоих есть варианты в АПЛ

За Фернандесом внимательно следят «Барселона», «МЮ», «МС», «Бавария» и «Челси»

За защитником московского ЦСКА Марио Фернандесом внимательно следят несколько европейских топ-клубов. В их число входят каталонская «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», мюнхенская «Бавария» и лондонский «Челси», сообщает журналист Гийом Балаге на своей странице в «Твиттере».

Трансфер 28-летнего футболиста оценивается в € 25 млн. Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА рассматривает вариант с продажей защитника в «Зенит» по окончании нынешнего сезона за € 30 млн.

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Моуринью: Месси не заслуживает «Золотой мяч», он провалился в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси не заслуживает «Золотой мяч» в этом сезоне.



«У меня есть сомнения, что Месси заслуживает «Золотой мяч» в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов», — приводит слова Моуринью Get French Football News со ссылкой на RMC.



Напомним, что «Барселона» дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила «Ливерпулю» (3:0, 0:4).

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«Спартак» отправился на матч с «Крыльями Советов» без Глушакова

«Спартак» отправился в Самару на выездной матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов». Встреча состоится завтра, 18 мая, начало игры — в 19:00 по московскому времени. В ходе занятия сильный ушиб коленного сустава получил полузащитник Денис Глушаков, и было принято решение, что он останется в Москве.

Матч будет судить Василий Казарцев (Санкт-Петербург). Ассистенты судьи — Алексей Лунёв (Новосибирск), Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург); резервный судья — Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург); инспектор — Алексей Румянцев (Санкт-Петербург).



После 28 туров подопечные Олега Кононова занимают в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги четвёртое место с 46 очками в активе. Самарская команда располагается на 14-й позиции, набрав 28 баллов.

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«Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Головина

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пользуется спросом среди европейских клубов.



Как сообщили «Чемпионату» коллеги из Transfermarkt, за 22-летним футболистом следят миланский «Интер» и два лондонских клуба – «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал». «Шпоры» видят в нём потенциальную замену Кристиану Эриксену, «канониры» – Месуту Озилу. При этом все три европейских гранда рассматривают хавбека как один из возможных вариантов.



«Монако» в свою очередь не горит желанием расставаться с Головиным и не намерен соглашаться на продажу за меньшую сумму, чем ту, которую клуб год назад заплатил ЦСКА – € 30 млн.

Головин — приоритетная трансферная цель «Хоффенхайма»

Полузащитник «Монако» Александр Головин может летом перебраться в немецкую Бундеслигу.



Как сообщили «Чемпионату» коллеги из Transfermarkt, 22-летний российский футболист является приоритетной целью «Хоффенхайма». Альфред Шрёдер, который летом займёт пост главного тренера команды из Зинсхайма, видит в Александре замену Керему Демирбаю, уходящему в «Байер» по окончании сезона.

При этом многое зависит от итогов сезона для «Хоффенхайма». Если команда не попадёт в еврокубки, то руководство переключится на более бюджетные варианты.

«Ювентус» объявил об уходе Аллегри

Туринский «Ювентус» на своём официальном сайте объявил об уходе Массимилиано Аллегри с поста главного тренера команды по окончании сезона.



О причинах отставки специалиста не сообщается. Завтра, 18 мая, Аллегри проведёт пресс-конференцию вместе с президентом бьянконери Андреа Аньелли.



Аллегри возглавил «Ювентус» летом 2014 года. В последующие пять сезонов туринцы неизменно становились чемпионами Италии, а также дважды доходили до финала Лиги чемпионов, где проигрывали испанским грандам – «Барселоне» в 2015 году (1:3) и «Реалу» в 2017-м (1:4).



В нынешнем розыгрыше главного еврокубкового турнира бьянконери добрались до 1/4 финала, где уступили «Аяксу» (1:1 и 1:2). В серии А команда за два тура до окончания сезона опережает ближайшего преследователя в лице «Наполи» на 13 очков.

Аллегри не хватало креатива и молодости в составе с Криштиану. Отставка логична «Ювентусу» придётся перестраиваться летом.

Игнашевич покинет пост тренера молодёжного состава ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Сергей Игнашевич рассказал о скором уходе с должности тренера молодёжного состава «армейцев».

«Получил необходимые методические знания, за что благодарен ЦСКА, главному тренеру молодежной команды Андрею Аксёнову и всему её штабу. Сейчас нахожусь в предвкушении самостоятельной работы. Появилась уверенность. Осталось попробовать.



В ЦСКА сегодня у меня нет возможности для самостоятельной работы, только в детской школе. Имея такой богатый практический опыт в профессиональном футболе, хочется реализовать себя на взрослом уровне. Продолжать помогать интересно, но я понятливый, получил необходимые методические знания. Есть желание поскорее применить их на практике. Тем более в голове много разных мыслей и идей, которые просто требуют реализации. Вы же видите, что происходит в Лиге чемпионов? После таких матчей даже уснуть тяжело.



Чувствую в себе силы и способности начать карьеру главного тренера. Поэтому просто сидеть в дубле, тратить время и деньги клуба не хочу. Буду работать в сборной Черчесова, поеду стажироваться, учиться и искать варианты самостоятельной работы.



Грустно покидать ЦСКА? Конечно, ведь это мой дом. С другой стороны, у меня начинается новая жизнь, и здесь не до сентиментальностей», — рассказал Игнашевич в эксклюзивном интервью «Чемпионату».