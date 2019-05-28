Дебютант РПЛ удивил своей задачей. «Тамбов» хочет пробиться в Лигу Европы

Аллегри хочет возглавить «Барселону»



Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри, который покинет команду по окончании нынешнего сезона, ждёт предложения от «Барселоны». Об этом сообщает Goal.



По данным источника, итальянский специалист хочет возглавить каталонский клуб в следующем сезоне. Ради этого Аллегри готов пожертвовать запланированным годичным отпуском. С «Ювентусом» Аллегри пять раз становился чемпионом Италии, а также выиграл четыре Кубка Италии и два Суперкубка.



Нынешний главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде может быть отправлен в отставку, несмотря на завоевание чемпионского титула. Но в других турнирах каталонцы потерпели неудачи. В полуфинале Лиги чемпионов «Барселона» проиграла «Ливерпулю» (3:0, 0:4), а в финальном матче Кубка Испании уступила «Валенсии» (1:2).

Президент «Тамбова»: задачи перед клубом стоят простые – попадание в Лигу Европы



Президент «Тамбова» Арсен Габуев рассказал о задачах команды на следующий сезон и поведал, как обстоят дела со стадионом. Тамбовская команда в минувшем сезоне заняла первое место в Футбольной национальной лиге, завоевав право выступать в Российской Премьер-Лиге.



Ранее стало известно, что первые домашние матчи «Тамбов» проведёт на стадионе в Саранске – к 14 июля арену «Спартак» подготовить не получится. Областные власти ставят задачу вернуть в Тамбов большой футбол в конце августа — начале сентября.



«Новое оборудование позволит не только соблюсти все нормы безопасности, которые предъявляет Российская Премьер-Лига, но и запустить систему электронной продажи билетов на матчи, чего ждут многие болельщики. Всё, что делается, делается в первую очередь для наших болельщиков», — цитирует Габуева пресс-служба администрации Тамбовской области.



«Задачи перед ФК «Тамбов» стоят простые – попадание в Лигу Европы», — добавил Габуев.

«Астон Вилла» обыграла «Дерби Каунти» и вернулась в английскую Премьер-лигу



В финальном матче плей-офф Чемпионшипа «Астон Вилла» встречалась с «Дерби Каунти». Игра состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась со счётом 2:1 в пользу бирмингемской команды.



Голами в составе «Астон Виллы» отметились нападающий Анвар Эль-Гази и полузащитник Джон МакГинн, забившие на 44-й и 59-й минуте соответственно. Единственный мяч за «Дерби Каунти» на 81-й минуте забил форвард Мартин Уогхорн. Таким образом, «Астон Вилла» вышла в английскую Премьер-лигу.



По итогам сезона-2018/19 английскую Премьер-лигу покинули «Кардифф Сити», «Фулхэм» и «Хаддерсфилд Таун». В высшую лигу из Чемпионшипа пробились «Шеффилд Юнайтед», «Норвич Сити» и «Астон Вилла». Напомним, бирмингемский клуб вылетел из АПЛ по итогам сезона-2015/16.

Рамос попросил «Реал» бесплатно отпустить его в Китай



Защитник и капитан мадридского «Реала» Серхио Рамос выразил желание продолжить карьеру в китайской Суперлиге.



Как сообщает AS со ссылкой на La Sexta, 33-летний футболист провёл встречу с президентом «Королевского клуба» Флорентино Пересом. В ходе беседы Рамос обратился к функционеру с просьбой позволить ему расторгнуть контракт и перебраться в один из китайских клубов, который сделал ему крайне выгодное предложение.



Ранее сообщалось, что Рамос всерьёз задумался об уходе из «Реала» из-за испортившихся отношений с руководством клуба. Также, по информации СМИ, защитник считает, что смена обстановки пойдёт на пользу как ему самому, так и «сливочным».



Рамос выступает за «Реал» с 2005 года. В минувшем сезоне испанец принял участие в 28 матчах Примеры, в которых отметился 6 голами (5 – с пенальти) и 1 результативной передачей, а также получил 6 жёлтых карточек.

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«Локомотив» расторг контракт с Денисовым



«Локомотив» и капитан команды полузащитник Игорь Денисов решили прекратить дальнейшее сотрудничество. Решение было принято по обоюдному согласию сторон.



«Решение было взвешенным. Переговоры прошли с максимальным уважением сторон друг к другу. В клубе высоко ценят вклад Игоря в победы «Локомотива». Игорь — вожак чемпионской команды, и это навсегда останется в истории клуба и в сердцах наших болельщиков», — цитирует Василия Кикнадзе, генерального директора «Локомотива», пресс-служба клуба.



Ранее «Чемпионат» первым сообщал, что Денисов не приезжает на тренировки «Локомотива» и может продолжить карьеру в «Сочи» после того, как разорвёт контракт с «Локомотивом». «Сочи» по итогам сезона обеспечил себе выход в Российскую Премьер-Лигу. В нынешнем сезоне 34-летний футболист провёл в составе «железнодорожников» 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, отметившись одним голевым пасом.

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Прядкин: есть поручение по расширению РПЛ, мы играем очень мало!



Президент Премьер-Лиги Сергей Прядкин рассказал о возможном увеличении команд в лиге в ближайшее время.



«Есть такое поручение по расширению лиги. Мы его отрабатываем. Главное — это экономика, обоснование и готовность. Расширение должно проходить постепенно, потому что мы не хотим иметь предпосылок к мучениям и думать, доиграет команда или нет. Федун говорит, что нужно расширять, но готовы мало команд. Мы играем очень мало, однозначно. Очень мало! Во всех лигах играют через два дня на третий и никто никогда не ноет. Для этого и существует игра.



Автоматом нужно смотреть не только на нас, но и на ФНЛ, ПФЛ. Это нужно делать. В общем, поручение дано, рабочая группа создана. Мы свои предложения доложим на исполкоме, а сначала рассмотрим на общем собрании лиги. Далее будет коллегиальное решение, которое будет направлено в РФС», — передаёт слова Прядкина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

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ЦСКА подтвердил уход Эрнандеса



Как уже сообщал «Чемпионат», нападающий Абель Эрнандес покинул ЦСКА. Об этом сегодня объявил «армейский» клуб на официальном сайте. Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию.

В сезоне-2018/19 Эрнандес, ставший первым уругвайским игроком в истории клуба, сыграл за ЦСКА 15 матчей и забил три гола.



Напомним, Эрнандес перешёл в ЦСКА в августе 2018 года на правах свободного агента. Его соглашение с московским клубом рассчитано на три года. Эрнандес также известен по выступлениям за уругвайские клубы «Сентрал Эспаньол» и «Пеньяроль», а также за английский «Халл Сити». На его счету 11 голов в 28 матчах за сборную Уругвая, в составе которой он дебютировал в 2010 году.

Черевченко продлил контракт с «Арсеналом» до 2020 года



«Арсенал» подписал новые соглашения с главным тренером команды Игорем Черевченко и его штабом. В него входят старший тренер Игорь Семшов, помощник главного тренера Валерий Климов, тренер вратарей Сергей Кращенко и тренер по физической подготовке Михаил Соловей.



Как сообщает официальный сайт тульского клуба, новые соглашения с тренерским составом действуют до июня 2020 года.



Черевченко возглавил «Арсенал» в ноябре 2018 года. По итогам сезона «оружейники» показали лучший результат в истории тульского футбола, заняв шестое место в Российской Премьер-Лиге. Впервые «Арсенал» будет представлять Россию в Лиге Европы, туляки вступят в борьбу со второго квалификационного раунда.



Ранее контракты с «Арсеналом» продлили Кирилл Комбаров и Гиа Григалава.