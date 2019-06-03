За год во Франции Головин подешевел на € 5 млн

«Уфа» сохранила место в РПЛ

В ответном переходном матче за место в Российской Премьер-Лиге «Томь» принимала «Уфу». Встреча состоялась на стадионе «Труд» в Томске и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола встречи стал нападающий «Томи» Алексей Гасилин, который отправил мяч в ворота «Уфы» с подачи форварда Исламнура Абдулавова на 11-й минуте. В компенсированное время матча был удалён голкипер «Уфы» Александр Беленов.

«Крылья Советов» проиграли «Нижнему Новгороду», но сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской Премьер-Лиге «Крылья Советов» уступили «Нижнему Новгороду» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена». Обслуживал матч арбитр Сергей Карасёв, которому ассистировали Антон Аверьянов и Дмитрий Мосякин.

На 42-й минуте Карасёв удалил главного тренера «Нижнего Новгорода» Дмитрия Черышева, который помешал защитнику самарцев Виталию Денисову ввести мяч из аута. В компенсированное время первого тайма в ворота «Крыльев Советов» был назначен пенальти, который реализовал Даниил Фомин. В начале второго тайма хозяева могли сравнять счёт, но Паул Антон не реализовал 11-метровый.

Удаление Черышева, два пенальти. «Крылья Советов» оставили Самаре РПЛ Дмитрий Черышев опять будет зол на судей.

«Реал» договорился с «Челси» о трансфере Азара

Мадридскому «Реалу» удалось достичь договорённости с лондонским «Челси» о покупке 28-летнего бельгийца Эдена Азара, сообщает Sunday Times.



По информации издания, ссылающегося на авторитетный источник в стане мадридцев, сумма трансфера составит € 110 млн. Помимо этого, в качестве бонуса за выступления Азара в «Реале» «Челси» может получить до € 15 млн.



Текущее соглашение бельгийца с лондонским клубом истекает летом следующего года. Ранее «Челси» предпринимал попытки договориться с футболистом о подписании нового соглашения, однако достичь договорённости стороны так и не смогли.

Азар красиво прощается с «Челси». Но игру сделал Жиру Эмери больше не король ЛЕ.

Паршивлюк перейдёт в «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк этим летом перейдёт в «Динамо».



Московский клуб достиг предварительного соглашения с футболистом. Контракт игрока с ростовчанами истекает 30 июня текущего года, поэтому он достанется «Динамо» бесплатно. Ростовский клуб предлагал Паршивлюку новое соглашение с уменьшением зарплаты, но защитника не устроил такой вариант.

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«Эвертон» оценил Влашича в € 13,5 млн, ЦСКА не готов платить указанную сумму

«Эвертон» оценивает своего полузащитника Николу Влашича, который сезон-2018/19 на правах аренды провёл в ЦСКА, в € 13,5 млн, сообщает footballinsider247.com.



По информации источника, 21-летний хавбек уведомил клуб, что хочет сменить команду в летнее трансферное окно. «Ириски» готовы пойти на встречу хорвату, однако хотят получить за него € 13,5 млн. ЦСКА заинтересован в продлении сотрудничества с футболистом, однако не готов заплатить за него указанную сумму. «Бешикташ», который тоже интересуется полузащитником, готов взять его в аренду.

Символическая сборная РПЛ сезона-2018/19 Лучшие игроки прошедшего чемпионата России с тандемом тренеров.

Transfermarkt снизит стоимость Головина на € 5 млн, а Черышева — на 2

Как сообщили «Чемпионату» коллеги с портала Transfermarkt, в результате большого межсезонного обновления будет существенно снижена рыночная стоимость двух игроков сборной России, выступающих за рубежом.



Так, аналитики, отвечающие за чемпионат Франции, приняли решение снизить цену Александра Головина с € 30 млн до 25. Денис Черышев подешевеет с € 7 млн до 5. В первом случае решающим фактором оказался неудачный сезон всего «Монако», в составе которого потеряют в стоимости все игроки, во втором — высокая травматичность игрока. Новые цены представит Transfermarkt на следующей неделе.

Гризманн и Неймар хотят перейти в «Барселону»

Французский нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн и бразильский форвард «ПСЖ» Неймар намерены перейти в «Барселону» в летнее трансферное окно, утверждает Mundo Deportivo.

По данным источника, Гризманн является целью «Барселоны». Каталонцы надеются заменить им бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо. Напомним, в данный момент сумма отступных в контракте 28-летнего Гризманна составляет € 200 млн, но с 1 июля она уменьшится до € 120 млн.

Что касается возможного трансфера 27-летнего Неймара, то с ним дело обстоит намного сложнее. Бразилец сожалеет о том, что в 2017 году он покинул «Барселону» и перешёл в «ПСЖ». Парижане не намерены продавать игрока, и у него нет в контракте суммы отступных. Если бы французский клуб согласился его продать, то «Барселона» могла бы использовать в сделке форварда Усмана Дембеле.

Как живёт Антуан Гризманн: дом, семья, автомобили и увлечения Попрощавшийся с «Атлетико» нападающий сборной Франции оставляет шикарную виллу в Мадриде.

УЕФА представил команду сезона в Лиге чемпионов

УЕФА включил 20 футболистов в состав команды сезона-2018/19 в Лиге чемпионов. Об этом сообщается в «твиттере» турнира.



Лучшими на своих позициях оказались:

Вратари: Алисон Бекер («Ливерпуль»), Марк-Андре тер Штеген («Барселона»).

Защитники: Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Матейс де Лигт («Аякс»), Ян Вертонген («Тоттенхэм Хотспур»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»).



Полузащитники: Мусса Сиссоко («Тоттенхэм Хотспур»), Хаким Зиеш («Аякс»), Кевин де Брёйне («Манчестер Сити»), Френки де Йонг («Аякс»), Танги Ндомбеле («Лион»), Жоржиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Душан Тадич («Аякс»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»).



Нападающие: Давид Нерес («Аякс»), Лионель Месси («Барселона»), Садио Мане («Ливерпуль»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Лукас Моура («Тоттенхэм Хотспур»).