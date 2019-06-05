Мирзов: кричал Смолову: «Пропусти, пропусти». Потом оставалось только попасть
djumik:
— Смолов: кричал Субашичу: «Пропусти, пропусти». Но не прокатило.
Сборная России разгромила «Чертаново» в контрольном матче
adecvat:
— ФК «Чертаново» — повышаем самооценку после неудачного сезона. Недорого!
Жена Новосельцева: муж болел против сборной России на чемпионате мира-2018
Djager:
— Жена Новосельцева: муж поджёг Нотр-Дам-де-Пари.
rolandtb303:
— Жена Новосельцева: муж заплатил Смолову за такое пробитие пенальти на чемпионате мира 2018.
Неймар — об обвинениях в изнасиловании: никогда не стал бы делать подобное
okazaki:
— Неймар любит кувыркаться..., но один и на газоне.
Озил оскорбил Эмери после замены в финале Лиги Европы
defklo442:
— Дзюба: «Всегда говорил, что Озил — красава!»
«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и стал победителем Лиги чемпионов
vest09:
— С Кариусом финал бы повеселее был.
Полуголая болельщица выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов
empty-street:
— Сейчас Дзюба нам скажет сколько ей лет.
«Касымпаша» уволил главного тренера спустя 4 часа после назначения
thered:
— Федун: вызов принят.
Кариус отклонил приглашение «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов
chastiser:
— Наверное, «Ливерпуль» предложил ему билет за воротами.
Р. Карлос: грустно, что так происходит с «Анжи», но наличными не помогу
glushakovthebest:
— Р. Карлос: денег нет, но вы держитесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!
Pandagrey:
— Отвернулись свои же воспитанники. Никак не ожидал.
Первый тренер Денисова: такие, как Игорь, нужны, чтобы коллектив не рассыпался
timka47:
— АХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА.
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