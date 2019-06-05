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Дзюба, «Ливерпуль», Новосельцев, Неймар – лучшие комментарии читателей

Лучшие комментарии читателей
Андрей Панков
«Жена Новосельцева: муж поджёг Нотр-Дам-де-Пари»
Финал Лиги чемпионов, огненные цитаты Дзюбы, матч сборной России с «Чертаново». Об этом и не только — в лучших комментариях читателей.
Футбол 0

Мирзов: кричал Смолову: «Пропусти, пропусти». Потом оставалось только попасть

djumik:
— Смолов: кричал Субашичу: «Пропусти, пропусти». Но не прокатило.

Сборная России разгромила «Чертаново» в контрольном матче

adecvat:
— ФК «Чертаново» — повышаем самооценку после неудачного сезона. Недорого!

Жена Новосельцева: муж болел против сборной России на чемпионате мира-2018

Djager:
— Жена Новосельцева: муж поджёг Нотр-Дам-де-Пари.

rolandtb303:
— Жена Новосельцева: муж заплатил Смолову за такое пробитие пенальти на чемпионате мира 2018.

Неймар — об обвинениях в изнасиловании: никогда не стал бы делать подобное

okazaki:
— Неймар любит кувыркаться..., но один и на газоне.

Озил оскорбил Эмери после замены в финале Лиги Европы

defklo442:
— Дзюба: «Всегда говорил, что Озил — красава!»

«Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и стал победителем Лиги чемпионов

vest09:
— С Кариусом финал бы повеселее был.

Полуголая болельщица выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

empty-street:
— Сейчас Дзюба нам скажет сколько ей лет.

«Касымпаша» уволил главного тренера спустя 4 часа после назначения

thered:
— Федун: вызов принят.

Кариус отклонил приглашение «Ливерпуля» на финал Лиги чемпионов

chastiser:
— Наверное, «Ливерпуль» предложил ему билет за воротами.

Р. Карлос: грустно, что так происходит с «Анжи», но наличными не помогу

glushakovthebest:
— Р. Карлос: денег нет, но вы держитесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья!

Pandagrey:
— Отвернулись свои же воспитанники. Никак не ожидал.

Первый тренер Денисова: такие, как Игорь, нужны, чтобы коллектив не рассыпался

timka47:
— АХАХАХАХАХХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: ФК «Ростов»/Getty Images

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