К Роналду или к Месси? В «Ювентусе» тоже ждут Неймара

Вслед за де Лигтом туринцы могут перехватить и Неймара. Это и другие события дня — в футбольном дайджесте среды.

На официальном сайте ПФЛ обнаружился клуб «Газмяс»



На официальном сайте Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) обнаружился необычный клуб.



Среди профилей команд первенства проявился вымышленный клуб «Газмяс», который прописан в Москве. Другая информация об указанной команде на странице не значится. Напомним, в апреле 2019 года была представлена новая версия сайта Профессиональной футбольной лиги.



«Газмяс» — несуществующий футбольный клуб из комедийного сериала «Наша Russia». Стоит отметить, что в первоисточнике данная команда выступала за Омск. Напомним, в одном из эпизодов комедийного шоу роль футболиста «Газмяса» исполнил бывший игрок национальной команды России и московского «Локомотива» Дмитрий Сычёв, который в действительности является уроженцем Омска.

Трансфер Кабелла обойдётся «Краснодару» в € 13,5 млн



За трансфер полузащитника «Сент-Этьена» Реми Кабелла «Краснодар» заплатит € 13,5 млн, включая бонусы, утверждает Le Progres.



По информации источника, это предложение полностью устраивает французский клуб, который уже даже нашёл замену 29-летнему хавбеку в лице Ряда Будебуза из «Бетиса».



Сам Кабелла уже согласовал условия перехода в «Краснодар», где он будет зарабатывать € 3 млн в год. С российским клубом он подпишет соглашение сроком на три года.

Роналду одобрил возможный трансфер Неймара в «Ювентус»

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду одобрил возможное подписание своим клубом нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, сообщает El Mundo Deportivo.



По информации источника, португалец и бразилец поддерживают хорошие отношения, которые укрепились в последнее время благодаря участию обоих в совместных рекламных акциях. Роналду считает, что он смог бы отлично взаимодействовать с Неймаром на поле, а приход 27-летнего игрока парижан сделал бы «Юве» более конкурентоспособным в Лиге чемпионов.



Сам Неймар хочет вернуться в «Барселону». Однако из-за натянутых отношений между чемпионами Испании и Франции этот трансфер видится маловероятным. Поэтому окружение бразильца рассматривает другие варианты для продолжения карьеры форварда. Ожидается, что уже на этой неделе в Китае состоится встреча агента футболиста Пини Захави с представителями «Ювентуса».

Купить было легче, чем продать. «ПСЖ» не знает, как избавиться от Неймара В ход пошёл натуральный обмен с доплатой. Об этом и другом – в обзоре новостей дня.

Пайет повторил трюк с поцелуем партнёра по команде в губы



Полузащитник «Марселя» Димитри Пайет снова поцеловал своего партнёра по команде Буна Сарра в губы.



32-летний хавбек в своём «инстаграме» опубликовал ролик, в котором он поцеловал в шею одного из своих одноклубников перед выходом на поле. После этого Пайет отметился забитым мячом в игре. Дальше в видео показано, как Пайет подошёл к Сарру и поцеловал его в губы.

Напомним, ранее Пайет также поцеловал Сарра в губы, после чего забил в игре с его передачи.

Агент Перейро требует за переход игрока в «Спартак» € 3 млн



Как стало известно «Чемпионату», Пако Касаль, агент полузащитника ПСВ Гастона Перейро, требует от «Спартака» за переход своего клиента бонус в размере € 3 млн. При этом красно-белые не готовы платить представителю футболиста более € 1,5 млн.

24-летний Перейро является воспитанником «Насьоналя» из Монтевидео. В ПСВ уругваец перешёл летом 2015 года. Сумма трансфера составила € 7 млн. В минувшем сезоне футболист принял участие в 27 матчах голландского национального чемпионата (23 — в основном составе), в которых стал автором 10 забитых мячей (3 — с пенальти). Контракт игрока с ПСВ действует до лета 2020 года.



Ранее сообщалось, что «Спартак» достиг договорённости по трансферу Перейро. Однако позже появилась информация, что сделка может сорваться из-за высоких финансовых требований агента футболиста.

Переход в «Спартак» хавбека ПСВ на грани срыва. Есть надежда договориться? Четыре года назад у Гастона Перейро похожим образом едва не сорвался трансфер в голландскую команду. Об этом – в обзоре дня.

Футболист-гей из Англии передумал делать каминг-аут и удалил свой «твиттер»

Футболист-гей из Англии, намеревавшийся объявить о свой сексуальной ориентации, передумал совершать каминг-аут.



В своём «твиттере», который назывался The Gay Footballer, игрок оставил следующее сообщение: «Я думал, что я сильнее. Я ошибался. Называйте меня как угодно, унижайте и высмеивайте меня, но я недостаточно силён, чтобы сделать это. Просто помните, что у меня есть чувства. Без каминг-аута я не смогу никого убедить, но это не розыгрыш». После публикации записи футболист удалил свой аккаунт.



Напомним, игрок начал вести «твиттер» 5 июля, заявив, что выступает за клуб из Чемпионшипа – второго по силе дивизиона Англии. В дальнейшем он рассказал, что объявил о собственной ориентации своей семье, а также президенту и главному тренеру своего клуба, которые поддержали его и пообещали, что каминг-аут не скажется на его выступлении за команду.

КОНМЕБОЛ дисквалифицировала Месси на 1 матч и оштрафовала



Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси дисквалифицирован на один матч и наказан штрафом в размере $ 1,5 тыс за свои высказывания на Кубке Америки — 2019, сообщает AS. Таким образом, форвард не поможет своей сборной в стартовом матче отбора к ЧМ-2022.



Напомним, после проигранного матча Бразилии (0:2) в полуфинале Кубка Америки – 2019 Месси раскритиковал работу арбитра, который за всю игру ни разу не воспользовался помощью VAR. Позже нападающий не принял участия в церемонии награждения команды бронзовыми медалями турнира.



Ранее сообщалось, что Месси принёс официальные извинения КОНМЕБОЛ. Помимо извинений со стороны Месси в бумагах также присутствуют объяснения со стороны представителей федерации. По их словам, форвард, говоря о коррупции в КОНМЕБОЛ, не имел в виду конкретных представителей организации, а подразумевал именно судей.